Familia de Kimberly, estudiante de CCH desaparecida, pide que la FGR tome el caso

El abogado de la familia de Kiymberly dijo que si bien existen personas ya vinculadas a proceso, la búsqueda de la estudiante se ha detenido, por lo que pide que se asignen más recursos y personal para continuar con las labores de rastreo.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- La familia de Kimberly Hilary Moya González, estudiante del CCH Naucalpan que desapareció el pasado 2 de octubre al ir a sacar copias, denunció que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no les ha dado a conocer los avances de la investigación ni respuestas sobre el paradero de la adolescente, por lo que exige a la Fiscalía General de la República (FGR) tomar el caso.

“Vamos a cerrar el Aeropuerto, Insurgentes y Periférico Sur, con ello se unen UNAM y los CCH. También Tlalpan y Viaducto. Solamente queremos de regreso a Kim, es lo único que pedimos, que se haga justicia”, dijo la madre de Kimberly, quien ofreció una conferencia de prensa junto con su asesor jurídico.

Respecto a la opacidad de las autoridades, la madre acusó que Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (CAPUFE) le ha negado el acceso a videos de cámaras de seguridad solicitados desde el 8 de octubre.

El abogado Jairo Ocampo, del despacho Ocampo Sáenz Abogados, reconoció que la Fiscalía del Estado de México ha realizado diligencias como cateos y aseguramientos, pero aseveró que el caso ha rebasado a las autoridades locales. También pidió el apoyo de la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, para asignar mayor presupuesto a la Fiscalía de Desapariciones.

“Existe un hallazgo en uno de los lugares que están relacionados con las llamadas de los dos, encontraron condones y una caja de playboy, no sé si eran revistas o videos, pero se recolectaron esos indicios. La queja de la familia es que de todos los cateos, no se les ha informado ninguno. No se nos informa”, expuso el abogado.

El litigante dijo que si bien existen personas ya vinculadas a proceso, la búsqueda se ha detenido, por lo que pide que se asignen más recursos y personal para continuar con las labores de rastreo.

Aseguró que las manchas hemáticas y objetos relacionados con los sospechosos, hallados en los inmuebles cateados, no han sido explicados con claridad.

El pasado 17 de octubre, Gabriel Rafael "N" y Paulo Alberto "N", quienes permanecen en prisión preventiva justificada por su probable participación en la desaparición de Kimberly, fueron vinculados a proceso por el delito de desaparición cometida por particulares, esto tras una audiencia de alrededor de siete horas.

Las autoridades han establecido que, durante el recorrido de Kimberly desde su domicilio hasta el establecimiento donde realizó unas impresiones y en su trayecto de regreso, en repetidas ocasiones aparece en las videograbaciones un vehículo marca Volkswagen, tipo sedán, color gris, conducido presumiblemente por Paulo Alberto "N".

"Se determinó que dicho vehículo dio seguimiento continuo a la víctima, hasta posicionarse en un punto de la calle Minas, colonia San Rafael Chamapa, lugar donde los ahora detenidos habrían privado de la libertad a la adolescente", destacó la Fiscalía del Edomex.

Los sujetos capturados no han dado información sobre el paradero de Kimberly.