Trump y Xi se elogian e instan a una mejor relación, pero el pacto comercial no llega

Xi Jinping afirmó hoy en Busan que el desarrollo de China no contradice la visión de "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo" propuesta por Trump.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping cerraron su primer encuentro en la segunda etapa trumpista en la Casa Blanca con elogios mutuos y buenos deseos de una mejor relación, pero sin avances concretos en acuerdos comerciales, dice esta noche The New York Times.

En la reunión, que según fuentes del diario de la Gran Manzana, duró más de una hora y media, no se dejó claro cómo ambas naciones, las dos más poderosas del mundo, pondrán fin a su guerra comercial que, en los últimos meses, ha puesto en jaque a la economía mundial.

De acuerdo con la agencia Xinhua, el Presidente Xi afirmó que el desarrollo y la revitalización de China van de la mano con la visión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de "Hacer a Estados Unidos grande otra vez".

"We're going to have a very successful meeting, I have no doubt." @POTUS greets Chinese President Xi Jinping in South Korea. pic.twitter.com/Wdr5HgzNhx — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 30, 2025

El mandatario chino hizo las declaraciones durante una reunión con Trump, tras aterrizar en Busan para asistir a la 32ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Gyeongju, además de realizar una visita de Estado a la República de Corea.

Xi Jinping dijo que los dos países son plenamente capaces de ayudarse mutuamente a tener éxito y prosperar juntos.

"China y EU deben ser socios y amigos. Eso es lo que nos ha enseñado la historia y lo que necesita la realidad", expuso el líder chino, quien manifestó que está dispuesto a continuar trabajando con Trump para cimentar una base sólida para las relaciones China-Estados Unidos y crear un buen ambiente para el desarrollo de ambos países.

De acuerdo con la agencia gubernamental china, Xi también planteó que ambas naciones deben garantizar el avance estable hacia adelante del gran barco de sus relaciones.

El Jefe de Estado oriental expuso que, dadas sus diferentes condiciones nacionales, ambas partes no siempre se miran mutuamente a los ojos. Y añadió que es normal para las dos primeras economías del mundo tener fricciones ahora y más adelante. "Usted y yo estamos al frente de las relaciones China-Estados Unidos", expresó Xi. "Ante los vientos, oleajes y desafíos, hemos de mantener el rumbo correcto, navegar por este panorama complejo y garantizar el avance estable hacia adelante del gran barco las relaciones China-Estados Unidos", dijo el Presidente chino.