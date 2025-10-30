Trump y Xi se elogian e instan a una mejor relación, pero el pacto comercial no llega

Xi Jinping afirmó hoy en Busan que el desarrollo de China no contradice la visión de "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo" propuesta por Trump.
Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping cerraron su primer encuentro en la segunda etapa trumpista en la Casa Blanca con elogios mutuos y buenos deseos de una mejor relación, pero sin avances concretos en acuerdos comerciales, dice esta noche The New York Times.
En la reunión, que según fuentes del diario de la Gran Manzana, duró más de una hora y media, no se dejó claro cómo ambas naciones, las dos más poderosas del mundo, pondrán fin a su guerra comercial que, en los últimos meses, ha puesto en jaque a la economía mundial.
De acuerdo con la agencia Xinhua, el Presidente Xi afirmó que el desarrollo y la revitalización de China van de la mano con la visión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de "Hacer a Estados Unidos grande otra vez".
El mandatario chino hizo las declaraciones durante una reunión con Trump, tras aterrizar en Busan para asistir a la 32ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Gyeongju, además de realizar una visita de Estado a la República de Corea.
Xi Jinping dijo que los dos países son plenamente capaces de ayudarse mutuamente a tener éxito y prosperar juntos.
"China y EU deben ser socios y amigos. Eso es lo que nos ha enseñado la historia y lo que necesita la realidad", expuso el líder chino, quien manifestó que está dispuesto a continuar trabajando con Trump para cimentar una base sólida para las relaciones China-Estados Unidos y crear un buen ambiente para el desarrollo de ambos países.
De acuerdo con la agencia gubernamental china, Xi también planteó que ambas naciones deben garantizar el avance estable hacia adelante del gran barco de sus relaciones.
El Jefe de Estado oriental expuso que, dadas sus diferentes condiciones nacionales, ambas partes no siempre se miran mutuamente a los ojos. Y añadió que es normal para las dos primeras economías del mundo tener fricciones ahora y más adelante. "Usted y yo estamos al frente de las relaciones China-Estados Unidos", expresó Xi. "Ante los vientos, oleajes y desafíos, hemos de mantener el rumbo correcto, navegar por este panorama complejo y garantizar el avance estable hacia adelante del gran barco las relaciones China-Estados Unidos", dijo el Presidente chino.
“Es un gran honor estar con un amigo mío, en realidad desde hace mucho tiempo si lo piensas. Tendremos algunas conversaciones. Creo que ya hemos acordado muchas cosas y acordaremos algunas más ahora mismo. Pero el Presidente Xi es un gran líder de un gran país. Y creo que vamos a tener una relación fantástica durante un largo período de tiempo. Y es un honor tenerle con nosotros”, añadió Trump al comenzar la reunión.
A lo largo del último mes, Trump ha criticado la decisión de Pekín de endurecer los controles sobre los elementos de tierras raras y contempló imponer un arancel elevado a los productos chinos, llegando a cancelar incluso la reunión presencial prevista con Xi, que habría sido la primera desde su regreso a la Casa Blanca.
En caso de no renovarse, la tregua comercial entre ambas potencias expiraría el 10 de noviembre, tras unos meses de relativa estabilidad en los que la relación bilateral entre Pekín y Washington se ha visto alterada por la ampliación de restricciones tecnológicas y la propuesta de gravámenes a buques chinos que llegan a puertos estadounidenses.