Trump y Xi se elogian e instan a una mejor relación, pero el pacto comercial no llega

Redacción/SinEmbargo

29/10/2025 - 10:49 pm

Trump se reúne con Xi Jinping.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

China y EU retoman conversaciones en Malasia rumbo a la reunión de Trump y Xi Jinping

La estrategia de China golpea a EU donde más le duele. ¿Quién se doblará: Trump o Xi?

Xi Jinping afirmó hoy en Busan que el desarrollo de China no contradice la visión de "Hacer a Estados Unidos grande de nuevo" propuesta por Trump.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- Los presidentes Donald Trump y Xi Jinping cerraron su primer encuentro en la segunda etapa trumpista en la Casa Blanca con elogios mutuos y buenos deseos de una mejor relación, pero sin avances concretos en acuerdos comerciales, dice esta noche The New York Times.

En la reunión, que según fuentes del diario de la Gran Manzana, duró más de una hora y media, no se dejó claro cómo ambas naciones, las dos más poderosas del mundo, pondrán fin a su guerra comercial que, en los últimos meses, ha puesto en jaque a la economía mundial.

De acuerdo con la agencia Xinhua, el Presidente Xi afirmó que el desarrollo y la revitalización de China van de la mano con la visión de su homólogo estadounidense, Donald Trump, de "Hacer a Estados Unidos grande otra vez".

El mandatario chino hizo las declaraciones durante una reunión con Trump, tras aterrizar en Busan para asistir a la 32ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) en Gyeongju, además de realizar una visita de Estado a la República de Corea.

Xi Jinping dijo que los dos países son plenamente capaces de ayudarse mutuamente a tener éxito y prosperar juntos.

"China y EU deben ser socios y amigos. Eso es lo que nos ha enseñado la historia y lo que necesita la realidad", expuso el líder chino, quien manifestó que está dispuesto a continuar trabajando con Trump para cimentar una base sólida para las relaciones China-Estados Unidos y crear un buen ambiente para el desarrollo de ambos países.

Asimismo, el Presidente asiático manifestó también que está dispuesto a continuar trabajando con Trump para cimentar una base sólida para las relaciones China-Estados Unidos y crear un buen ambiente para el desarrollo de ambos países.

De acuerdo con la agencia gubernamental china, Xi también planteó que ambas naciones deben garantizar el avance estable hacia adelante del gran barco de sus relaciones.

El Jefe de Estado oriental expuso que, dadas sus diferentes condiciones nacionales, ambas partes no siempre se miran mutuamente a los ojos. Y añadió que es normal para las dos primeras economías del mundo tener fricciones ahora y más adelante. "Usted y yo estamos al frente de las relaciones China-Estados Unidos", expresó Xi. "Ante los vientos, oleajes y desafíos, hemos de mantener el rumbo correcto, navegar por este panorama complejo y garantizar el avance estable hacia adelante del gran barco las relaciones China-Estados Unidos", dijo el Presidente chino.

“Es un gran honor estar con un amigo mío, en realidad desde hace mucho tiempo si lo piensas. Tendremos algunas conversaciones. Creo que ya hemos acordado muchas cosas y acordaremos algunas más ahora mismo. Pero el Presidente Xi es un gran líder de un gran país. Y creo que vamos a tener una relación fantástica durante un largo período de tiempo. Y es un honor tenerle con nosotros”, añadió Trump al comenzar la reunión.

A lo largo del último mes, Trump ha criticado la decisión de Pekín de endurecer los controles sobre los elementos de tierras raras y contempló imponer un arancel elevado a los productos chinos, llegando a cancelar incluso la reunión presencial prevista con Xi, que habría sido la primera desde su regreso a la Casa Blanca.

En caso de no renovarse, la tregua comercial entre ambas potencias expiraría el 10 de noviembre, tras unos meses de relativa estabilidad en los que la relación bilateral entre Pekín y Washington se ha visto alterada por la ampliación de restricciones tecnológicas y la propuesta de gravámenes a buques chinos que llegan a puertos estadounidenses.

-Con información en Xinhua.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Continuidad: apuntes de una transición histórica

"Resulta muy difícil para algunos aceptar una relación entre la Presidenta y el expresidente sin necesidad del...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Guadalupe Correa-Cabrera

La “credibilidad” de Estados Unidos

"Estados Unidos se encuentra ahora mismo profundamente dividido y roto desde dentro. Así, será incapaz de gobernarse...
Por Guadalupe Correa-Cabrera
+ Sección

Opinión en Video

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

Cuidarse de y cuidar el agua
Por Lorenzo Meyer

Cuidarse de y cuidar el agua

+ Sección

Galileo

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

2

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Doug Ford desata ira de Trump
3

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

El operativo más sangriento en la historia de Río de Janeiro, Brasil, se dio este martes, con más de 100 muertos, en un operativo contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho".
4

FOTOS y VIDEOS ¬ Gobernador ultra toma favelas de Río. Masacre. Más de 130 muertos

Trump ordena ejercicios con armas nucleares.
5

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
6

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

Invasión a la vista … en América
7

AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro

El huracán Melissa, que ha alcanzado categoría 5 en su paso por Jamaica, Cuba y Haití, se dirige hacia Bahamas.
8

Huracán "Melissa" deja 25 muertos en Haití y daños en Cuba; ahora, va para Bahamas

Polémica de las "batichicas" de Harfuch
9

"Todas en México" quieren ser batichica de Harfuch: Diputada tras polémica de Monreal

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
10

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

El Gobierno de México respondió con firmeza al ataque realizado por fuerzas estadounidenses contra una embarcación presuntamente dedicada al tráfico de drogas.
11

México pide a EU mejorar protocolo en el mar; Marina no rescató a sobreviviente: CSP

México reafirma sobernaía de aviación nacional frente a EU
12

SICT reafirma compromiso con acuerdo aeronáutico de EU; ASPA rechaza medidas

Trump se reúne con Xi Jinping.
13

Trump y Xi se elogian e instan a una mejor relación, pero el pacto comercial no llega

Convocatoria de la SSPC
14

¿Buscas trabajo? La SSPC lanza convocatoria para médicos, enfermeros y oficiales

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro
15

El Gobierno ya dijo cuánto debe Salinas Pliego; y suman multas y recargos: Buenrostro

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Familia de Kimberly acusa opacidad de la FGJ-Edomex.
1

Familia de Kimberly, estudiante de CCH desaparecida, pide que la FGR tome el caso

Trump se reúne con Xi Jinping.
2

Trump y Xi se elogian e instan a una mejor relación, pero el pacto comercial no llega

México reafirma sobernaía de aviación nacional frente a EU
3

SICT reafirma compromiso con acuerdo aeronáutico de EU; ASPA rechaza medidas

marcha 2 de octubre
4

ENTREVISTA ¬ Cravioto expone nuevas medidas para tener marchas seguras en la CdMx

5

#PuntosyComas ¬ Más de 28 mil mexicanos dejaron sus comunidades por la violencia

Trump ordena ejercicios con armas nucleares.
6

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

Convocatoria de la SSPC
7

¿Buscas trabajo? La SSPC lanza convocatoria para médicos, enfermeros y oficiales

El huracán Melissa, que ha alcanzado categoría 5 en su paso por Jamaica, Cuba y Haití, se dirige hacia Bahamas.
8

Huracán "Melissa" deja 25 muertos en Haití y daños en Cuba; ahora, va para Bahamas

Invasión a la vista … en América
9

AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro

EU ataca otra lancha en el Pacífico
10

EU ataca a otra lancha en el Pacífico; acusa "narcotráfico" y mata a cuatro personas

11

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que en 2026 el Gobierno construirá 200 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) de la meta de mil para 2030.
12

El Gobierno federal anuncia construcción de 200 centros para cuidado infantil en 2026