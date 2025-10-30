Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política de salud pública que se tome en serio la reducción de daños y la información veraz. Que asuma que el consumo existe y existirá, y que la función del Estado no es fingir que lo erradica o lo castiga, sino hacer que sus consecuencias sean menos letales. Pero en lugar de eso, se opta por la prohibición torpe y moralista".

Jorge Javier Romero Vadillo

30/10/2025 - 12:01 am

Humo invisible del Estado
Una mujer compra cigarros en la calle. Foto: Edgar Negrete Lira, Cuartoscuro

La mañana del lunes fui invitado a comentar el estudio La lógica de la comercialización de los cigarrillos ilegales y semilegales en México, coordinado por Sergio Aguayo y realizado por Manuel Pérez Aguirre y Roberto Roldán para el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México. Lo que sigue recoge, en líneas generales, mis observaciones en aquella presentación, con algunos énfasis añadidos que entonces no desarrollé del todo. 

En un panorama académico donde las zonas grises suelen ignorarse o adornarse, este estudio destaca por su rigor y pertinencia. No hay pánico moral, tampoco fe ciega en el marco legal. Hay, en cambio, una mirada lúcida sobre un fenómeno complejo: el mercado del tabaco ilegal y semilegal en México, esa constelación de actores, marcas, redes de distribución y vacíos normativos donde lo ilegal no se oculta: se tolera, se organiza, circula.

Uno de los grandes méritos del estudio es abandonar la fantasía de que la ilegalidad es clandestina. Aquí, lo ilegal se exhibe: marcas sin registro que incluyen advertencias sanitarias; etiquetas fiscales falsas pero convincentes; empaques que simulan pertenecer a cadenas formales. No son productos improvisados, sino diseñados con inteligencia comercial y precisión criminal. No se venden en esquinas oscuras: circulan en tienditas, en mercados públicos, en la economía cotidiana. Y su cadena de distribución incluye a empresas con razón social, domicilio fiscal, notario, contador. 

Pero más allá del diagnóstico sólido que ofrece el estudio —que basta por sí mismo para justificar su valor— hay al menos dos aspectos que, a mi juicio, merecen ser destacados con mayor claridad. No porque el estudio los omita, sino porque los toca de manera lateral, sin llevarlos al centro del debate.

El primero tiene que ver con una confusión frecuente en la discusión pública sobre este tema: que el principal problema del tabaco ilegal sea la pérdida recaudatoria para el Estado. El estudio lo menciona, como es lógico, y cuantifica su dimensión. Pero desde mi lectura, ese no es el núcleo del problema. Esa merma fiscal —aunque significativa— ya está, en cierto modo, asumida desde el diseño mismo del impuesto especial al tabaco (IEPS). Se sabe que habrá fuga. No es deseable, pero tampoco es sorpresiva. Lo verdaderamente alarmante está en otra parte: en el hecho de que un impuesto concebido como herramienta de salud pública, al elevar artificialmente el precio del cigarro legal, termina desplazando al consumidor hacia un mercado donde el riesgo sanitario es mayor y el Estado no tiene ninguna capacidad de regulación (y no es que tenga mucha capacidad regulatoria eficaz en los mercados formales). 

El segundo punto es incluso más relevante, aunque menos discutido: el mercado del tabaco ilegal en México no es violento. O al menos, no en el sentido en que lo son otros mercados ilícitos, como el de drogas ilegales. Y no lo es por una razón elemental: no se le persigue. Opera en un régimen de tolerancia institucional que no requiere armas ni ejércitos para sostenerse. No hay necesidad de disputas territoriales sangrientas ni de demostraciones de fuerza. El Estado, en este caso, no se enfrenta: se ausenta. O se deja capturar.

Por eso, las redes que trafican tabaco no reproducen los patrones de violencia que vemos en otros rubros de la economía criminal. No necesitan controlar comunidades enteras, corromper mandos militares o reclutar adolescentes con fusiles. Usan, en cambio, la infraestructura ya existente: las rutas, los contactos, las redes de distribución que también sirven para drogas, armas, personas. Pero sin el costo de la confrontación, sin el precio de la guerra.

La ausencia de violencia no es un síntoma de salud institucional: es un signo de permisividad selectiva. El Estado no reprime este mercado porque no lo considera amenazante. Lo tolera porque lo conoce, porque participa, porque lo trivializa. La ilegalidad, aquí, no genera alarma. Genera ingresos para algunos e indiferencia para otros. 

El estudio es preciso y sin grandilocuencias. Recolecta evidencia, la ordena, la contrasta. Entrevistas, trabajo de campo, análisis normativo: lo necesario, sin sobrecarga. No cae en moralismos ni hace malabares estadísticos. Retrata un mercado que funciona, que se organiza con reglas propias y obtiene ganancias altas con riesgos bajos. Se acomoda en los pliegues del Estado, se alimenta de su inercia, se mueve con soltura en las contrahechuras del Estado y las aprovecha. 

Y aunque el diagnóstico fiscal es correcto —el aumento del IEPS ha reducido el consumo legal, especialmente entre jóvenes y personas de bajos ingresos— también queda claro que ese mismo diseño ha incentivado la expansión del mercado gris. Un mercado que simula legalidad y que opera con la complicidad de vacíos normativos, trámites ineficientes y sanciones ridículas. No se trata de desmontar el impuesto. Se trata de entender sus límites. La fiscalidad, sin trazabilidad real ni alternativas de menor daño, sin Norma Oficial Mexicana para el tabaco legal,  se ha convertido en un incentivo perverso. Si el Estado no ofrece mecanismos para controlar lo que circula, ni opciones reguladas para quienes no dejarán de consumir, su política de salud se convierte en ficción moral. 

La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política de salud pública que se tome en serio la reducción de daños y la información veraz. Que asuma que el consumo existe y existirá, y que la función del Estado no es fingir que lo erradica o lo castiga, sino hacer que sus consecuencias sean menos letales. Pero en lugar de eso, se opta por la prohibición torpe y moralista. 

El caso de los vapeadores es especialmente revelador. En lugar de regular su uso y control sanitario, se veta su comercialización, se criminaliza su posesión y se alimenta todavía más a un mercado negro sin reglas. En nombre de la salud pública se prohíbe el instrumento, no el daño. Y se ignora que en países como el Reino Unido estos dispositivos se han incorporado como estrategia explícita para reducir el consumo de cigarro convencional, con evidencia de que funcionan mejor que otras terapias sustitutivas. Allá se distribuyen en hospitales; aquí se decomisan en tianguis. El resultado es el mismo de siempre: un Estado que prefiere prohibir antes que entender, castigar antes que acompañar. Una política pública de gestos simbólicos y eficacia nula.

Jorge Javier Romero Vadillo

Jorge Javier Romero Vadillo

Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Escándalo

"Esto no significa, querido lector, que no pueda haber obras espantosamente malas, escritas por mujeres (y por...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

+ Sección

Galileo

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
2

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

3

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

4

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Polémica de las "batichicas" de Harfuch
5

"Todas en México" quieren ser batichica de Harfuch: Diputada tras polémica de Monreal

Doug Ford desata ira de Trump
6

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
7

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

El operativo más sangriento en la historia de Río de Janeiro, Brasil, se dio este martes, con más de 100 muertos, en un operativo contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho".
8

FOTOS y VIDEOS ¬ Gobernador ultra toma favelas de Río. Masacre. Más de 130 muertos

Zedillo insiste en la destrucción de la democracia
9

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Invasión a la vista … en América
10

AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro

Trump ordena ejercicios con armas nucleares.
11

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

Trump
12

América Latina, el Caribe y el garrote del gendarme naranja

Omar García Harfuch, titular de la SSC, informó que elementos de seguridad aseguraron en Durango un tractocamión que trasladaba precursores químicos.
13

La SSPC decomisa 13 toneladas y 13 mil litros de precursores químicos en Durango

Humo invisible del Estado
14

El humo invisible del Estado

La Casa Blanca condicionó la continuidad del oxígeno a una victoria de La Libertad Avanza. Con el triunfo de Milei y la apreciación del peso, Trump salva cara.
15

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
1

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

Familia de Kimberly acusa opacidad de la FGJ-Edomex.
2

Familia de Kimberly, estudiante de CCH desaparecida, pide que la FGR tome el caso

Trump se reúne con Xi Jinping.
3

Trump y Xi se elogian e instan a una mejor relación, pero el pacto comercial no llega

México reafirma sobernaía de aviación nacional frente a EU
4

SICT reafirma compromiso con acuerdo aeronáutico de EU; ASPA rechaza medidas

marcha 2 de octubre
5

ENTREVISTA ¬ Cravioto expone nuevas medidas para tener marchas seguras en la CdMx

6

#PuntosyComas ¬ Más de 28 mil mexicanos dejaron sus comunidades por la violencia

Trump ordena ejercicios con armas nucleares.
7

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

Convocatoria de la SSPC
8

¿Buscas trabajo? La SSPC lanza convocatoria para médicos, enfermeros y oficiales

El huracán Melissa, que ha alcanzado categoría 5 en su paso por Jamaica, Cuba y Haití, se dirige hacia Bahamas.
9

Huracán "Melissa" deja 25 muertos en Haití y daños en Cuba; ahora, va para Bahamas

Invasión a la vista … en América
10

AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro

EU ataca otra lancha en el Pacífico
11

EU ataca a otra lancha en el Pacífico; acusa "narcotráfico" y mata a cuatro personas

12

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones