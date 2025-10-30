Los acuerdos Xi-Trump dan respiro comercial, pero una nueva amenaza nuclear se alza

Aunque la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump parece haber relajado las tensiones entre las potencias mundiales con acuerdos en materia comercial, la reciente orden del Presidente de Estados Unidos para que el Pentágono “comience a probar” sus armas nucleares despertó incertidumbre por el rumbo que podría tomar dicha carrera.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– El peligro de una guerra comercial global se ha desactivado después del encuentro de los líderes de China y Estados Unidos (EU), pero otro riesgo se ha alzado en el horizonte: el de una nueva carrera armamentista nuclear.

El texto principal de The New York Times hoy dice que antes de la crucial reunión de este jueves entre el Presidente Donal Trump y el de China, Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica para estabilizar la economía global. Y la obtuvieron.

“Tras una reunión cara a cara de 90 minutos en Corea del Sur, Trump anunció que los dos líderes habían reducido drásticamente la tensión en su disputa comercial, acordando, en esencia, un alto al fuego de un año que revertiría las medidas de represalia, incluidos los aranceles elevados y el cierre del acceso a los metales de tierras raras. La reunión fue el evento más esperado y trascendental de la gira de casi una semana de Trump por Asia, donde firmó una serie de acuerdos comerciales y de seguridad con otros países de la región, muchos de ellos orientados a contener a Pekín”, agregó el diario. “También obtuvieron algo más: una mayor preocupación sobre si el mundo está entrando en una nueva era de proliferación de armas nucleares entre las potencias mundiales”.

Trump y el líder chino acordaron una tregua de un año que revierte muchos de los aranceles polémicos y las medidas de represalia que agravaron la disputa entre las dos economías más grandes del mundo. Además, Trump dijo que China había acordado suspender durante un año una serie de nuevas medidas que amenazaban con restringir aún más el suministro de metales de tierras raras, que son cruciales para una amplia gama de industrias manufactureras avanzadas. Afirmó que su cumbre con el líder chino fue una “gran reunión” y que se habían concretado “muchos detalles”. Añadió que esperaba un acuerdo comercial con China “muy pronto”.

Ayer, Trump dijo que ha ordenado al Pentágono que “comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones” con Rusia y China. Pero seguía sin estar claro si Trump se refería a las pruebas de ojivas nucleares o a los misiles y otros sistemas de lanzamiento que las transportan.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, escribió Trump en redes sociales. “Ese proceso comenzará de inmediato”.

La publicación de Trump se produjo poco antes de una reunión en Corea del Sur con el líder chino Xi Jinping. Más tarde, en declaraciones a la prensa durante su vuelo de regreso a Estados Unidos, Trump sostuvo que el gobierno planea emitir un comunicado con más detalles sobre las pruebas. Se negó a explicar el motivo de su decisión, pero aseguró que no tenía relación con China. “Tiene que ver con otros”, mencionó. “Parece que todos están realizando pruebas nucleares”.

Al preguntarle si creía que el mundo estaba entrando en un entorno nuclear más arriesgado, respondió: “No lo creo”. Trump añadió que le gustaría ver una desnuclearización. Estados Unidos realizó su última prueba de armas nucleares en 1992, y se ha unido a Rusia y China en el respeto de una moratoria de décadas sobre las explosiones nucleares subterráneas.

The Wall Street Journal dijo hoy que no quedó claro de inmediato qué motivó su publicación, aunque el Presidente ruso Vladímir Putin dio a conocer esta semana que Rusia ha probado un nuevo tipo de misil de crucero de propulsión nuclear y un dron submarino de propulsión nuclear. “En su mensaje en redes sociales, Trump afirmó que Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país y se atribuyó el mérito de haber modernizado el arsenal nuclear estadounidense durante su primer mandato. ‘Debido a su tremendo poder destructivo, ¡ODIABA hacerlo, pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero estarán igualadas en cinco años’, escribió, explicando así su petición de realizar pruebas nucleares”.

El acuerdo

De acuerdo con la agencia china Xinhua, el Presidente Xi Jinping dijo que “ante los vientos, las olas y los desafíos, debemos mantener el rumbo correcto, navegar a través del complejo panorama y asegurar el avance firme del gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos. China y Estados Unidos pueden asumir conjuntamente su responsabilidad como países importantes y trabajar juntos para lograr cosas más grandes y concretas para el bien de nuestros dos países y del mundo entero”.

Dadas las diferentes condiciones nacionales, las dos partes no siempre coinciden, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando, añadió Xi. “Usted y yo estamos al mando de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

Xi afirmó que el desarrollo económico de China tiene un buen impulso, y agregó que en los primeros tres trimestres de este año, la economía china creció un 5.2 por ciento, y el comercio de importación y exportación de bienes con el resto del mundo se expandió un cuatro por ciento, dice Xinhua hoy jueves. Esto no es un logro fácil dadas las dificultades internas y externas, señaló Xi, añadiendo que la economía china es como un vasto océano, grande, resistente y prometedora.

“Tenemos la confianza y la capacidad para afrontar todo tipo de riesgos y desafíos”, comentó Xi.

“Los dos líderes se reunieron en el aeropuerto de Busan, en la costa sureste de Corea del Sur, para su primer encuentro presencial del segundo mandato de Trump, con mucho en juego: una disputa económica que se había gestado durante varios meses amenazaba con estallar. A principios de este mes, Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 100 por ciento a los productos chinos después de que China impusiera las restricciones más severas de su historia a importantes metales de tierras raras. Pero la cordura se impuso. Los dos líderes, tras reunirse durante unos 90 minutos, llegaron a una serie de acuerdos que, si bien no representaron grandes novedades, resolvieron cuestiones espinosas que habían estado dificultando las negociaciones para un acuerdo comercial duradero”, detalla el Times.

Trump y Xi acordaron una tregua de un año, extendiendo la pausa que habían establecido tras la escalada de represalias que elevó los aranceles a las importaciones de cada uno a más del 100 por ciento. Inicialmente, en mayo, decidieron limitar los aranceles adicionales, medida que se prorrogó tres meses en agosto. El acuerdo vigente expiraba el 10 de noviembre.

El Presidente de Estados Unidos declaró a los periodistas a bordo del Air Force One, de regreso a Washington poco después de reunirse con Xi, que había accedido a reducir a la mitad el arancel punitivo del 20 por ciento que había impuesto a las importaciones chinas este año. Había impuesto dichos aranceles tras acusar a China de no impedir la entrada a Estados Unidos del fentanilo y de los productos químicos utilizados en la fabricación de este potente opioide sintético.

El jueves declaró que accedió a reducir los aranceles de importación porque creía que China estaba decidida a tomar las medidas necesarias para detener el flujo de los llamados precursores químicos. La reducción arancelaria entraría en vigor de inmediato y disminuiría el arancel general de muchos productos chinos de aproximadamente el 55 por ciento a cerca del 45 por ciento.