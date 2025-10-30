Los acuerdos Xi-Trump dan respiro comercial, pero una nueva amenaza nuclear se alza

Redacción/SinEmbargo

30/10/2025 - 1:00 pm

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump y Xi suavizan guerra: EU baja aranceles y China retrasa límite a tierras raras

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

Rusia anuncia la prueba exitosa de "Poseidón". ¿Qué es y cuáles son sus capacidades?

Aunque la cumbre entre Xi Jinping y Donald Trump parece haber relajado las tensiones entre las potencias mundiales con acuerdos en materia comercial, la reciente orden del Presidente de Estados Unidos para que el Pentágono “comience a probar” sus armas nucleares despertó incertidumbre por el rumbo que podría tomar dicha carrera.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– El peligro de una guerra comercial global se ha desactivado después del encuentro de los líderes de China y Estados Unidos (EU), pero otro riesgo se ha alzado en el horizonte: el de una nueva carrera armamentista nuclear.

El texto principal de The New York Times hoy dice que antes de la crucial reunión de este jueves entre el Presidente Donal Trump y el de China, Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica para estabilizar la economía global. Y la obtuvieron.

“Tras una reunión cara a cara de 90 minutos en Corea del Sur, Trump anunció que los dos líderes habían reducido drásticamente la tensión en su disputa comercial, acordando, en esencia, un alto al fuego de un año que revertiría las medidas de represalia, incluidos los aranceles elevados y el cierre del acceso a los metales de tierras raras. La reunión fue el evento más esperado y trascendental de la gira de casi una semana de Trump por Asia, donde firmó una serie de acuerdos comerciales y de seguridad con otros países de la región, muchos de ellos orientados a contener a Pekín”, agregó el diario. “También obtuvieron algo más: una mayor preocupación sobre si el mundo está entrando en una nueva era de proliferación de armas nucleares entre las potencias mundiales”.

El texto principal de NYT hoy dice que antes de la reunión entre Donal Trump y Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica.
Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, y Xi Jinping, su homólogo chino, en Busan, Corea del Sur, el 30 de octubre de 2025. Foto: Huang Jingwen, Xinhua

Trump y el líder chino acordaron una tregua de un año que revierte muchos de los aranceles polémicos y las medidas de represalia que agravaron la disputa entre las dos economías más grandes del mundo. Además, Trump dijo que China había acordado suspender durante un año una serie de nuevas medidas que amenazaban con restringir aún más el suministro de metales de tierras raras, que son cruciales para una amplia gama de industrias manufactureras avanzadas. Afirmó que su cumbre con el líder chino fue una “gran reunión” y que se habían concretado “muchos detalles”. Añadió que esperaba un acuerdo comercial con China “muy pronto”.

Ayer, Trump dijo que ha ordenado al Pentágono que “comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones” con Rusia y China. Pero seguía sin estar claro si Trump se refería a las pruebas de ojivas nucleares o a los misiles y otros sistemas de lanzamiento que las transportan.

“Debido a los programas de pruebas de otros países, he dado instrucciones al Departamento de Guerra para que comience a probar nuestras armas nucleares en igualdad de condiciones”, escribió Trump en redes sociales. “Ese proceso comenzará de inmediato”.

El texto principal de NYT hoy dice que antes de la reunión entre Donal Trump y Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica.
El Presidente chino, Xi Jinping, se reunió con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en Busan, en la República de Corea, el 30 de octubre de 2025. Foto: Huang Jingwen, Xinhua

La publicación de Trump se produjo poco antes de una reunión en Corea del Sur con el líder chino Xi Jinping. Más tarde, en declaraciones a la prensa durante su vuelo de regreso a Estados Unidos, Trump sostuvo que el gobierno planea emitir un comunicado con más detalles sobre las pruebas. Se negó a explicar el motivo de su decisión, pero aseguró que no tenía relación con China. “Tiene que ver con otros”, mencionó. “Parece que todos están realizando pruebas nucleares”.

Al preguntarle si creía que el mundo estaba entrando en un entorno nuclear más arriesgado, respondió: “No lo creo”. Trump añadió que le gustaría ver una desnuclearización. Estados Unidos realizó su última prueba de armas nucleares en 1992, y se ha unido a Rusia y China en el respeto de una moratoria de décadas sobre las explosiones nucleares subterráneas.

The Wall Street Journal dijo hoy que no quedó claro de inmediato qué motivó su publicación, aunque el Presidente ruso Vladímir Putin dio a conocer esta semana que Rusia ha probado un nuevo tipo de misil de crucero de propulsión nuclear y un dron submarino de propulsión nuclear. “En su mensaje en redes sociales, Trump afirmó que Estados Unidos posee más armas nucleares que cualquier otro país y se atribuyó el mérito de haber modernizado el arsenal nuclear estadounidense durante su primer mandato. ‘Debido a su tremendo poder destructivo, ¡ODIABA hacerlo, pero no tenía otra opción! Rusia ocupa el segundo lugar, y China un distante tercer puesto, pero estarán igualadas en cinco años’, escribió, explicando así su petición de realizar pruebas nucleares”.

El texto principal de NYT hoy dice que antes de la reunión entre Donal Trump y Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica.
Xi Jinping y Donald Trump llegaron a diferentes acuerdos durante su encuentro en Busan, en la República de Corea, el 30 de octubre de 2025. Foto: Shen Hong, Xinhua

El acuerdo

De acuerdo con la agencia china Xinhua, el Presidente Xi Jinping dijo que “ante los vientos, las olas y los desafíos, debemos mantener el rumbo correcto, navegar a través del complejo panorama y asegurar el avance firme del gigantesco barco de las relaciones entre China y Estados Unidos. China y Estados Unidos pueden asumir conjuntamente su responsabilidad como países importantes y trabajar juntos para lograr cosas más grandes y concretas para el bien de nuestros dos países y del mundo entero”.

Dadas las diferentes condiciones nacionales, las dos partes no siempre coinciden, y es normal que las dos principales economías del mundo tengan fricciones de vez en cuando, añadió Xi. “Usted y yo estamos al mando de las relaciones entre China y Estados Unidos”.

Xi afirmó que el desarrollo económico de China tiene un buen impulso, y agregó que en los primeros tres trimestres de este año, la economía china creció un 5.2 por ciento, y el comercio de importación y exportación de bienes con el resto del mundo se expandió un cuatro por ciento, dice Xinhua hoy jueves. Esto no es un logro fácil dadas las dificultades internas y externas, señaló Xi, añadiendo que la economía china es como un vasto océano, grande, resistente y prometedora.

“Tenemos la confianza y la capacidad para afrontar todo tipo de riesgos y desafíos”, comentó Xi.

“Los dos líderes se reunieron en el aeropuerto de Busan, en la costa sureste de Corea del Sur, para su primer encuentro presencial del segundo mandato de Trump, con mucho en juego: una disputa económica que se había gestado durante varios meses amenazaba con estallar. A principios de este mes, Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 100 por ciento a los productos chinos después de que China impusiera las restricciones más severas de su historia a importantes metales de tierras raras. Pero la cordura se impuso. Los dos líderes, tras reunirse durante unos 90 minutos, llegaron a una serie de acuerdos que, si bien no representaron grandes novedades, resolvieron cuestiones espinosas que habían estado dificultando las negociaciones para un acuerdo comercial duradero”, detalla el Times.

Trump y Xi acordaron una tregua de un año, extendiendo la pausa que habían establecido tras la escalada de represalias que elevó los aranceles a las importaciones de cada uno a más del 100 por ciento. Inicialmente, en mayo, decidieron limitar los aranceles adicionales, medida que se prorrogó tres meses en agosto. El acuerdo vigente expiraba el 10 de noviembre.

El Presidente de Estados Unidos declaró a los periodistas a bordo del Air Force One, de regreso a Washington poco después de reunirse con Xi, que había accedido a reducir a la mitad el arancel punitivo del 20 por ciento que había impuesto a las importaciones chinas este año. Había impuesto dichos aranceles tras acusar a China de no impedir la entrada a Estados Unidos del fentanilo y de los productos químicos utilizados en la fabricación de este potente opioide sintético.

El jueves declaró que accedió a reducir los aranceles de importación porque creía que China estaba decidida a tomar las medidas necesarias para detener el flujo de los llamados precursores químicos. La reducción arancelaria entraría en vigor de inmediato y disminuiría el arancel general de muchos productos chinos de aproximadamente el 55 por ciento a cerca del 45 por ciento.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Escándalo

"Esto no significa, querido lector, que no pueda haber obras espantosamente malas, escritas por mujeres (y por...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

+ Sección

Galileo

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
2

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves un nuevo documento emitido por las autoridades de Portugal que confirma el arresto de Simón Levy.
3

La Presidenta presenta un segundo documento para confirmar el arresto de Simón Levy

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
4

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

Leyva Ávalos fue director de la Policía de Tabasco en 2021 y es señalado de pertenecer al grupo criminal "La barredora".
5

Autoridades detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora

Doug Ford desata ira de Trump
6

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que Emmanuel Macron, su homólogo francés, realizará una visita a México el próximo 7 de noviembre.
7

Macron visitará México el 7 de noviembre: Sheinbaum; viene con empresarios, afirma

El texto principal de NYT hoy dice que antes de la reunión entre Donal Trump y Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica.
8

Los acuerdos Xi-Trump dan respiro comercial, pero una nueva amenaza nuclear se alza

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
9

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Zedillo insiste en la destrucción de la democracia
10

Zedillo: la democracia es totalitarismo

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas del exembajador de EU en México, Christopher Landau, por el apoyo que el Gobierno mexicano da a Cuba.
11

El apoyo a Cuba es histórico; la política exterior de México la define México: CSP

12

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

El operativo más sangriento en la historia de Río de Janeiro, Brasil, se dio este martes, con más de 100 muertos, en un operativo contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho".
13

FOTOS y VIDEOS ¬ Gobernador ultra toma favelas de Río. Masacre. Más de 130 muertos

Donald Trump y Xi Jinping, presidentes de EU y China, lograron varios acuerdos en materia de aranceles y tierras raras durante su reunión en Corea del Sur.
14

Trump y Xi suavizan guerra: EU baja aranceles y China retrasa límite a tierras raras

Los bloqueos de campesinos y agricultores se han extendido por varias entidades del país; exigen el aumento del precio de garantía del maíz.
15

Agricultores bloquean carreteras por precio de maíz; Sader anuncia aumento y créditos

Destacadas

Ver sección
Destacadas
El texto principal de NYT hoy dice que antes de la reunión entre Donal Trump y Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica.
1

Los acuerdos Xi-Trump dan respiro comercial, pero una nueva amenaza nuclear se alza

La economía mexicana se contrajo un 0.3% en el tercer trimeste de 2025, informó el Inegi.
2

La economía mexicana se contrae 0.3% en el tercer trimestre de 2025, reporta el Inegi

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que Emmanuel Macron, su homólogo francés, realizará una visita a México el próximo 7 de noviembre.
3

Macron visitará México el 7 de noviembre: Sheinbaum; viene con empresarios, afirma

La Presidenta Claudia Sheinbaum respondió a las críticas del exembajador de EU en México, Christopher Landau, por el apoyo que el Gobierno mexicano da a Cuba.
4

El apoyo a Cuba es histórico; la política exterior de México la define México: CSP

Leyva Ávalos fue director de la Policía de Tabasco en 2021 y es señalado de pertenecer al grupo criminal "La barredora".
5

Autoridades detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora

Donald Trump y Xi Jinping, presidentes de EU y China, lograron varios acuerdos en materia de aranceles y tierras raras durante su reunión en Corea del Sur.
6

Trump y Xi suavizan guerra: EU baja aranceles y China retrasa límite a tierras raras

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves un nuevo documento emitido por las autoridades de Portugal que confirma el arresto de Simón Levy.
7

La Presidenta presenta un segundo documento para confirmar el arresto de Simón Levy

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
8

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

Familia de Kimberly acusa opacidad de la FGJ-Edomex.
9

Familia de Kimberly, estudiante de CCH desaparecida, pide que la FGR tome el caso

México reafirma sobernaía de aviación nacional frente a EU
10

SICT reafirma compromiso con acuerdo aeronáutico de EU; ASPA rechaza medidas

marcha 2 de octubre
11

ENTREVISTA ¬ Cravioto expone nuevas medidas para tener marchas seguras en la CdMx

12

#PuntosyComas ¬ Más de 28 mil mexicanos dejaron sus comunidades por la violencia