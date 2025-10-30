Trump y Xi suavizan guerra: EU baja aranceles y China retrasa límite a tierras raras

Trump calificó su reunión con Xi como "un encuentro increíble", mientras que el mandatario chino dijo que "fue un placer" ver de nuevo a su homólogo estadounidense.

Ciudad de México/Busan/Beijing, 30 de octubre (SinEmbargo/Xinhua).- Los presidentes de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y de China, Xi Jinping, sostuvieron una reunión este viernes en Corea del Sur, durante la cual lograron varios acuerdos en temas como aranceles y tierras raras.

Además, los líderes de las dos naciones más poderosas del mundo, acordaron realizarán una visita a los países de cada uno, mientras que ambos expresaron su beneplácito con el resultado se su reunión.

El encuentro entre los jefes de estado chino y estadounidense, celebrado en la ciudad de Busan, se da luego de varios meses de tensión debido a la guerra comercial entre ambos países.

El Presidente Trump reveló que llegó a un acuerdo con Xi Jinping en el cual China aceptó retrasar un año las restricciones a la exportación de tierras raras, mientras que Estados Unidos accedió a reducir inmediatamente un 10 por ciento los aranceles impuestos a las importaciones chinas desde el pasado mes de febrero.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de China confirmó que EU accedió a suspender un año más la imposición del 24 por ciento de los aranceles impuestos por Trump, como represalia por el tráfico precursores para fabricar fentanilo que son enviados desde el país asiático.

Por otra parte, el mandatario estadounidense manifestó su intención de visitar China a principios del próximo año 2026, al tiempo que invitó a su homólogo chino a visitar Estados Unidos.

Por su parte, el Presidente Xi Jinping afirmó que está dispuesto a seguir trabajando con su homólogo estadounidense, para construir una base sólida para las relaciones bilaterales y crear un ambiente favorable para el desarrollo de ambos países.

Cabe mencionar que previo al encuentro entre ambos líderes, el Trump anunció que EU reiniciará sus pruebas nucleares luego de 33 años de no realizarlas, al tiempo que recalcó que su país ocupa el primer lugar en armas nucleares, mientras que China está en tercero.

Delegaciones comerciales de EU y China logran acuerdos en Kuala Lumpur

El Ministerio de Comercio de China dio a conocer los resultados alcanzados por las delegaciones de China y Estados Unidos durante sus recientes conversaciones económicas y comerciales celebradas en Kuala Lumpur.

Como parte de estos acuerdos, EU cancelará el 10 por ciento de los llamados "aranceles al fentanilo" y suspenderá, por un año adicional, los aranceles recíprocos del 24 por ciento impuestos a los productos chinos, incluidos los procedentes Hong Kong y de Macao, según indicó un portavoz del ministerio.

A su vez, China realizará los ajustes correspondientes a sus contramedidas contra los aranceles estadounidenses mencionados, afirmó el portavoz, señalando que ambas partes han acordado continuar extendiendo ciertas medidas de exclusión de aranceles.

Estados Unidos suspenderá durante un año la aplicación de la nueva norma anunciada el 29 de septiembre, que expande sus restricciones a la exportación de su "lista de entidades" a cualquier entidad que sea propiedad en al menos un 50 por ciento de una o más entidades incluidas en dicha lista. China suspenderá durante un año la aplicación de las medidas de control de exportaciones pertinentes anunciadas el 9 de octubre, y estudiará y perfeccionará los planes específicos, de acuerdo con el vocero.

La parte estadounidense suspenderá durante un año la aplicación de las medidas derivadas de su investigación bajo la Sección 301 dirigidas a las industrias marítima, logística y de construcción naval de China. En respuesta, China suspenderá de manera correspondiente la aplicación de sus contramedidas contra la parte estadounidense durante un año, una vez que entre en vigor la suspensión por parte de Estados Unidos, añadió la misma fuente.

Además, ambas partes alcanzaron consensos en cuestiones como la cooperación antidrogas en materia de fentanilo, la expansión del comercio de productos agrícolas y el manejo de casos individuales que involucran a empresas pertinentes, precisó el portavoz.

Asimismo, ambos lados confirmaron los resultados de las conversaciones económicas y comerciales realizadas en Madrid. La parte estadounidense asumió compromisos positivos en áreas como la inversión, y China resolverá de manera adecuada las cuestiones relacionadas con TikTok junto con la parte estadounidense.