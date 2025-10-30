Trump y Xi suavizan guerra: EU baja aranceles y China retrasa límite a tierras raras

Redacción/SinEmbargo

30/10/2025 - 9:09 am

Donald Trump y Xi Jinping, presidentes de EU y China, lograron varios acuerdos en materia de aranceles y tierras raras durante su reunión en Corea del Sur.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Trump y Xi se elogian e instan a una mejor relación, pero el pacto comercial no llega

China alcanza "principio de consenso" con EU sobre fentanilo e impuestos a navegación

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

Trump calificó su reunión con Xi como "un encuentro increíble", mientras que el mandatario chino dijo que "fue un placer" ver de nuevo a su homólogo estadounidense.

Ciudad de México/Busan/Beijing, 30 de octubre (SinEmbargo/Xinhua).- Los presidentes de Estados Unidos (EU), Donald Trump, y de China, Xi Jinping, sostuvieron una reunión este viernes en Corea del Sur, durante la cual lograron varios acuerdos en temas como aranceles y tierras raras.

Además, los líderes de las dos naciones más poderosas del mundo, acordaron realizarán una visita a los países de cada uno, mientras que ambos expresaron su beneplácito con el resultado se su reunión.

El encuentro entre los jefes de estado chino y estadounidense, celebrado en la ciudad de Busan, se da luego de varios meses de tensión debido a la guerra comercial entre ambos países.

El Presidente Trump reveló que llegó a un acuerdo con Xi Jinping en el cual China aceptó retrasar un año las restricciones a la exportación de tierras raras, mientras que Estados Unidos accedió a reducir inmediatamente un 10 por ciento los aranceles impuestos a las importaciones chinas desde el pasado mes de febrero.

Un portavoz del Ministerio de Comercio de China confirmó que EU accedió a suspender un año más la imposición del 24 por ciento de los aranceles impuestos por Trump, como represalia por el tráfico precursores para fabricar fentanilo que son enviados desde el país asiático.

Por otra parte, el mandatario estadounidense manifestó su intención de visitar China a principios del próximo año 2026, al tiempo que invitó a su homólogo chino a visitar Estados Unidos.

Presidentes de EU, Donald Trump, y de China, Xi Jinping, lograron varios acuerdos en materia de aranceles y tierras raras, durante su reunión en Corea del Sur.
Trump y Xi Jinping se reunieron en la ciudad de Busan, Corea del Sur. Shen Hong, Xinhua

Por su parte, el Presidente Xi Jinping afirmó que está dispuesto a seguir trabajando con su homólogo estadounidense, para construir una base sólida para las relaciones bilaterales y crear un ambiente favorable para el desarrollo de ambos países.

Cabe mencionar que previo al encuentro entre ambos líderes, el Trump anunció que EU reiniciará sus pruebas nucleares luego de 33 años de no realizarlas, al tiempo que recalcó que su país ocupa el primer lugar en armas nucleares, mientras que China está en tercero.

Delegaciones comerciales de EU y China logran acuerdos en Kuala Lumpur

El Ministerio de Comercio de China dio a conocer los resultados alcanzados por las delegaciones de China y Estados Unidos durante sus recientes conversaciones económicas y comerciales celebradas en Kuala Lumpur.

Como parte de estos acuerdos, EU cancelará el 10 por ciento de los llamados "aranceles al fentanilo" y suspenderá, por un año adicional, los aranceles recíprocos del 24 por ciento impuestos a los productos chinos, incluidos los procedentes Hong Kong y de Macao, según indicó un portavoz del ministerio.

A su vez, China realizará los ajustes correspondientes a sus contramedidas contra los aranceles estadounidenses mencionados, afirmó el portavoz, señalando que ambas partes han acordado continuar extendiendo ciertas medidas de exclusión de aranceles.

Estados Unidos suspenderá durante un año la aplicación de la nueva norma anunciada el 29 de septiembre, que expande sus restricciones a la exportación de su "lista de entidades" a cualquier entidad que sea propiedad en al menos un 50 por ciento de una o más entidades incluidas en dicha lista. China suspenderá durante un año la aplicación de las medidas de control de exportaciones pertinentes anunciadas el 9 de octubre, y estudiará y perfeccionará los planes específicos, de acuerdo con el vocero.

La parte estadounidense suspenderá durante un año la aplicación de las medidas derivadas de su investigación bajo la Sección 301 dirigidas a las industrias marítima, logística y de construcción naval de China. En respuesta, China suspenderá de manera correspondiente la aplicación de sus contramedidas contra la parte estadounidense durante un año, una vez que entre en vigor la suspensión por parte de Estados Unidos, añadió la misma fuente.

Además, ambas partes alcanzaron consensos en cuestiones como la cooperación antidrogas en materia de fentanilo, la expansión del comercio de productos agrícolas y el manejo de casos individuales que involucran a empresas pertinentes, precisó el portavoz.

Asimismo, ambos lados confirmaron los resultados de las conversaciones económicas y comerciales realizadas en Madrid. La parte estadounidense asumió compromisos positivos en áreas como la inversión, y China resolverá de manera adecuada las cuestiones relacionadas con TikTok junto con la parte estadounidense.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Escándalo

"Esto no significa, querido lector, que no pueda haber obras espantosamente malas, escritas por mujeres (y por...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra
Por Pedro Mellado Rodríguez

Al caso del Rancho Izaguirre ya la echaron tierra

+ Sección

Galileo

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos recrearon a detalle la apariencia del dinosaurio Edmontosaurus annectens a través de ejemplares conservados gracias a un proceso de "momificación".

¿Dinosaurios con pezuñas? Estudio de fósiles "momificados" sorprende a científicos

Corredores en el Maratón de la Ciudad de México Telcel 2024

El ejercicio podría actuar como un antidepresivo natural, revela nuevo estudio

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
1

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
2

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

Las peleas en la F1, ¿fueron los pobres?
3

#GenteAsí ¬ Los “pobres" y Clara Brugada son culpados de las riñas en la Fórmula 1

Invasión a la vista … en América
4

AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro

5

Escándalo

Doug Ford desata ira de Trump
6

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

7

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Trump ordena ejercicios con armas nucleares.
8

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

El operativo más sangriento en la historia de Río de Janeiro, Brasil, se dio este martes, con más de 100 muertos, en un operativo contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho".
9

FOTOS y VIDEOS ¬ Gobernador ultra toma favelas de Río. Masacre. Más de 130 muertos

Zedillo insiste en la destrucción de la democracia
10

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Polémica de las "batichicas" de Harfuch
11

"Todas en México" quieren ser batichica de Harfuch: Diputada tras polémica de Monreal

Pan de muerto Talavera
12

El pan de muerto talavera sí existe, es el más bello y te contamos dónde encontrarlo

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.
13

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

El 22 de diciembre de 2021, José Manuel del Río Virgen, entonces Secretario técnico de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado fue detenido por elementos de la Policía Ministerial en Veracruz, por su presunta participación en el homicidio del candidato a la Alcaldía de Cazones, René Tovar Tovar.
14

ENTREVISTA ¬ Del Río Virgen no puede ir a la ASF; estuvo hasta en la cárcel: Nahle

Relanzamiento PAN
15

DATOS ¬ Hizo el ridículo en 2024. Y qué. Massive Caller “relanza” al PAN por 1.8 mdp

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Leyva Ávalos fue director de la Policía de Tabasco en 2021 y es señalado de pertenecer al grupo criminal "La barredora".
1

Autoridades detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora

Donald Trump y Xi Jinping, presidentes de EU y China, lograron varios acuerdos en materia de aranceles y tierras raras durante su reunión en Corea del Sur.
2

Trump y Xi suavizan guerra: EU baja aranceles y China retrasa límite a tierras raras

La Presidenta Sheinbaum presentó un nuevo documento emitido por autoridades de Portugal que confirma el arresto de Simón Levy, exfuncionario federal y de CdMx.
3

La Presidenta presenta un segundo documento para confirmar el arresto de Simón Levy

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
4

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

Familia de Kimberly acusa opacidad de la FGJ-Edomex.
5

Familia de Kimberly, estudiante de CCH desaparecida, pide que la FGR tome el caso

México reafirma sobernaía de aviación nacional frente a EU
6

SICT reafirma compromiso con acuerdo aeronáutico de EU; ASPA rechaza medidas

marcha 2 de octubre
7

ENTREVISTA ¬ Cravioto expone nuevas medidas para tener marchas seguras en la CdMx

8

#PuntosyComas ¬ Más de 28 mil mexicanos dejaron sus comunidades por la violencia

Trump ordena ejercicios con armas nucleares.
9

Trump ordena las primeras pruebas nucleares en 33 años en respuesta a las de Rusia

Convocatoria de la SSPC
10

¿Buscas trabajo? La SSPC lanza convocatoria para médicos, enfermeros y oficiales

El huracán Melissa, que ha alcanzado categoría 5 en su paso por Jamaica, Cuba y Haití, se dirige hacia Bahamas.
11

Huracán "Melissa" deja 25 muertos en Haití y daños en Cuba; ahora, va para Bahamas

Invasión a la vista … en América
12

AP revela el último plan fallido de EU (sobornar a su piloto) para derrocar a Maduro