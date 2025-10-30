Autoridades detienen a exdirector de policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora

Leyva Ávalos fue director de la Policía de Tabasco en 2021 y es señalado de pertenecer a "La barredora", el grupo criminal que dirigía Hernán Bermúdez Requena en la región, relacionado con extorsiones, secuestro, venta de droga y homicidios.

–Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– Leonardo Arturo Leyva Ávalos, el exdirector de policía de Tabasco y señalado como presunto integrante del grupo criminal "La barredora", fue detenido en Chiapas por fuerzas federales, informó el Secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

"El día de ayer fue detenido Leonardo Arturo ‘N’, identificado como integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de droga y homicidios en Tabasco. Dicho sujeto se desempeñó como director general de la Policía Estatal de Tabasco en el año 2021", informó Harfuch en redes sociales la mañana de este jueves.

Mediante recorridos de seguridad en la colonia Bienestar Social, en Tuxtla Gutiérrez, la capital chiapaneca, los elementos de distintas dependencias federales y locales identificaron y le marcaron el alto a Leyva Ávalos. "El detenido de 55 años fue informado de sus derechos de ley y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal", detalló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

En el operativo en Chiapas para capturar al exdirector de la Policía de Tabasco participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), en coordinación con las Secretarías de Seguridad y Fiscalías de Tabasco y Chiapas.

García Harfuch agradeció además al Gobernado de Chiapas, Eduardo Ramírez, y a la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal por su colaboración en esta detención, que el Secretario afirmó´ "contribuirá a disminuir la violencia en la entidad".