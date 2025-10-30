El apoyo a Cuba es histórico; la política exterior de México la define México: CSP

Ante las críticas del exembajador de EU por el apoyo del Gobierno de México a Cuba, la Presidenta Sheinbaum insistió en que "la política exterior la definimos los mexicanos".

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) respondió ese jueves a las críticas hechas por el exembajador de Estados Unidos (EU) en México, Cristopher Landau, por el apoyo que el Gobierno mexicano otorga a Cuba y por apoyar el fin al bloqueo comercial contra la isla.

"La política exterior de México la define México. El apoyo a Cuba ha venido [siendo] histórico y la política exterior se define con base en nuestros principios", dijo la mandataria.

Las declaraciones de la Jefa del Ejecutivo se dan luego de que Landau, actualmente subsecretario de Estado de EU, realizó una publicación en X, antes Twitter, en la que criticó la postura del Gobierno mexicano al votar a favor del fin al bloqueo comercial contra Cuba, durante una sesión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su mensaje, el exembajador estadounidense lamentó que "países amigos" promuevan la idea de que existe un bloqueo impuesto por Estados Unidos a Cuba, al tiempo que argumentó que la decisión de levantar el embargo comercial corresponde sólo a la política interna de su país.