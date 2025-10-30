Macron visitará México el 7 de noviembre: Sheinbaum; viene con empresarios, afirma

Claudia Sheinbaum había anunciado con anterioridad que el mandatario francés tenía prevista una visita de Estado pero tuvo que posponerse.
-Información en desarrollo
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que Emmanuel Macron, su homólogo francés, realizará una visita a México el próximo 7 de noviembre, en la cual estará acompañado de empresarios de ese país.
"Por cierto, sí viene [Emmanuel] Macron el 7 de noviembre. Se pospuso. Se acuerdan que iba a venir. Viene el 7", anunció durante su conferencia de prensa matutina.