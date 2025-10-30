"El Tomate", objetivo prioritario y presunto miembro de "Los Gigios", cae en Sonora

Martín "N", mejor conocido como "El Tomate", era un objetivo prioritario para las autoridades de Sonora; cuenta con una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó este jueves que se logró la detención de un objetivo prioritario para las autoridades de Sonora, identificado como Martín Jesús "N", alias "El Tomate", presunto integrante del grupo criminal "Los Gigios".

El titular de la dependencia, Omar García Harfuch, reveló que el sujeto cuenta con una orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, además de que presuntamente está relacionado con delitos contra la salud y secuestro.

En un comunicado, la SSPC detalló que la operación que llevó al arresto del "El Tomate" fue encabezada por la Secretaría de Marina (Semar) y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) estatal. También participaron efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN).

En Nogales, Sonora, en una operación encabezada por la @fgjesonora y @SEMAR_mx fue detenido Martín Jesús “N”, alias “Tomate”, integrante del grupo delictivo “Los Gigios” e identificado como objetivo prioritario en la entidad.

Está relacionado en delitos contra la salud, secuestro… pic.twitter.com/IriW8h3Rg5 — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 30, 2025

De acuerdo con el reporte oficial, uniformados que realizaban recorridos de seguridad en el municipio de Nogales identificaron a Martín "N", por lo que le marcaron el alto para realizar una revisión de seguridad.

Los agentes descubrieron que el sujeto tenía en su posesión varias dosis de droga, por lo que procedieron a su detención. Posteriormente, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público (MP) correspondiente para que determine su situación jurídica.

Al realizar un cruce de información tras el arresto de "El Tomate", autoridades se dieron cuenta de que el hombre tiene una orden de aprehensión pendiente por delincuencia organizada para cometer delitos contra la salud.

Autoridades federales y estatales detienen en #Sonora a un objetivo prioritario. https://t.co/S8Y5YGZMiu pic.twitter.com/2sNesr9GRj — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 30, 2025

Según García Harfuch, se trata de un objetivo prioritario para las autoridades del estado de Sonora y de un presunto integrante del grupo criminal conocido como “Los Gigios”.