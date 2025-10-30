Las autoridades de Francia detienen a otros 5 sospechosos de robo en Museo del Louvre

Las diligencias de las autoridades francesas identificaron restos de ADN en la escena del robo, lo que condujo a la detención de uno de los cinco nuevos aprehendidos.

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS).- Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron este jueves a otros cinco sospechosos en el marco de las operaciones lanzadas a raíz del robo de joyas registrado el 19 de octubre en el Museo del Louvre de París, con lo que ascienden a siete el total de arrestados en el caso.

La Fiscal de París, Laure Beccuau, especificó en una entrevista concedida a la emisora francesa RTL que las detenciones se llevaron a cabo en París y sus alrededores "tras una comisión rogatoria de dos magistrados instructores", antes de especificar que "uno de ellos era uno de los objetivos de los investigadores, ya que había trazas de ADN que, desde nuestro punto de vista, le vinculan con el robo".

Sin embargo, subrayó que "las investigaciones que han tenido lugar durante la tarde (del miércoles) y la noche no han permitido recuperar el botín del robo", al tiempo que resaltó que las operaciones de detención de sospechosos se "aceleraron" después de determinar que uno de los dos arrestados previamente planeaba viajar a Argelia "sin billete de vuelta".

Las autoridades acusaron formalmente y pusieron bajo prisión preventiva a los dos detenidos previamente por el robo de ocho piezas de joyería en el Museo del Louvre, según fuentes de la Fiscalía de París consultadas por Europa Press, después de que la propia Beccuau anunciara que estas personas habían "admitido parcialmente su participación" en el suceso.

🇫🇷 Le musée du Louvre est ouvert lundi 27 octobre 2025 mais la galerie d'Apollon restera fermée. 🌎 The musée du Louvre is open this Monday, October 27, 2025, but the Apollo Gallery will remain closed. pic.twitter.com/2zuqFCRrKL — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) October 26, 2025

El robo de las joyas, con un valor estimado en unos 88 millones de euros, se produjo el domingo 19 de octubre poco después de la apertura de las puertas del museo, lo que obligó al desalojo de todos los visitantes. La pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, también permaneció cerrada el lunes, mientras que los martes nunca suele abrir, y reabrió el 22 de octubre.

Envían a prisión preventiva a primeros 2 detenidos

Las autoridades francesas enviaron a prisión preventiva el miércoles a los primeros sospechosos detenidos por el robo de ocho piezas de joyería en el Museo del Louvre, después de que la Fiscal de París, Laure Beccuau, anunciara que habían "admitido parcialmente su participación" en el asalto que tuvo lugar hace ya 10 días y del que por el momento no se han recuperado los objetos robados.

Los dos sospechosos fueron acusados formalmente y enviados a prisión preventiva, según fuentes de la Fiscalía de París consultadas por Europa Press. La confirmación llega después de que Beccuau adelantara en una entrevista que uno de ellos había sido acusado de robo organizado y asociación criminal, y que "imaginaba" que el segundo fuera acusado posteriormente.

Durante la tarde, la Fiscal de París informó que solicitó prisión preventiva para los dos sospechosos, que han estado detenidos durante 96 horas. Se enfrentan a 15 años de prisión y una multa por el primer cargo, y a 10 años por el segundo delito.

Como todavía no se han detenido a todas las personas que participaron en el robo, rechazó dar "más detalles sobre la información" que tienen. "La investigación se mantiene confidencial con respecto a los que todavía se encuentran prófugos", aclaró, tras reiterar que "la investigación continúa" y que "quedan muchos elementos por explorar".

De hecho, indicó que "no descarta la posibilidad" de que se trate de un grupo de más de cuatro delincuentes, aunque las cámaras sólo grabaron a este número de personas en las proximidades de la pinacoteca.

Por el momento, las joyas "siguen desaparecidas": "Todavía no están en nuestro poder", reconoció durante una conferencia de prensa. Por otro lado, descartó que los autores del robo "tuvieran complicidad alguna dentro del museo", según la evidencia que tienen las autoridades en este momento.