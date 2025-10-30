Quién es quién en la masacre de Río: Del Gobernador bolsonarista al capo detenido

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

La operación más sangrienta en la historia de Río de Janeiro, en Brasil, tiene varios protagonistas: del Gobernador bolsonarista al capo del "Comando Vermelho", pasando por influencers, autoridades y las víctimas.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– La operación policial más sangrienta en la historia de Río de Janeiro, en Brasil, ha marcado a toda una ciudad y a todo un país, mientras se cuentan todavía los cuerpos, y se corroboran las cifras oficiales de muertes y detenciones. En los días posteriores al operativo en las favelas, surgen protagonistas de la historia: los que tomaron la decisión, incluido un Gobernador bolsonarista de ultraderecha; uno de los principales capos detenidos; las autoridades de distintos niveles de gobierno; las víctimas; y aquellos que documentaron, incluso si no era su oficio, lo que pasó en las últimas horas en las calles de la segunda ciudad más grande del país.

Hasta ahora, la operación policial desatada el martes ha dejado al menos 132 muertos, según cifras de organizaciones civiles, aunque las autoridades han confirmado por ahora 121 de esos casos; hay 113 detenidos, todos ellos señalados de ser criminales en mayor o menor nivel; y todo un país conmovido por una nueva masacre en las esquinas y en los hogares más pobres de Brasil.

Las consecuencias ya se sienten en Río de Janeiro y en Brasil: pedidos, exigencias y anuncios de reformas para enfrentar el problema de la brutalidad policiaca, y también la urgencia de encontrar una mejor manera –más eficiente y menos sangrienta– de enfrentar al crimen organizado, que extiende sus tentáculos en la sociedad brasileña.

A continuación, un quién es quién de la operación:

Cláudio Castro, el delfín de Bolsonaro en Río

Cláudio Bomfim de Castro e Silva, mejor conocido como Cláudio Castro, tiene 46 años. Nació en Santos, una ciudad del estado de San Pablo, famosa como casi todo Brasil por el futbol que por otra cosa. De niño, se mudó a la ciudad de Río de Janeiro. Es abogado, pero alcanzó la fama como músico y compositor evangelista.

Castro tiene dos hijos y durante 12 años fue jefe de gabinete de la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro. En 2016, ganó las elecciones a Concejal de Río por el Partido Social Cristiano (PSC), de ideología conservadora, en un cargo que ocupó durante dos años.

En 2018, el PSC lo nominó como candidato a la Vicegubernatura de Río, junto con el candidato a Gobernador Wilson Witzel. Ganaron en la segunda vuelta de las elecciones, pero Witzel fue destituido como Gobernador por irregularidades en contratos públicos. Entonces, Cláudio Castro asumió el poder de forma interina. En 2021, con la destitución confirmada, se quedó de forma definitiva con el cargo.

En 2022, ya con el Partido Liberal (PL), el mismo de Bolsonaro y que encumbró a la ultraderecha en Brasil, obtuvo la reelección en la primer vuelta.

Cláudio Castro es, sin ninguna duda, un bolsonarista de primera línea. En una entrevista en abril pasado con el diario español El Mundo, dijo que el "único candidato" de la derecha debería ser Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de 2026. En septiembre, el expresidente fue condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado contra Lula. "¿Quién debería ser ser el candidato si Bolsonaro no puede postularse?", preguntó el diario español. "Quien Jair Bolsonaro elija", respondió Castro.

Algunos críticos de la operación de esta semana en Río señalaron que el Gobernador había dado el golpe para posicionarse como una alternativa de "mano dura" contra el crimen. El mismo Castro celebró el "éxito" del operativo, llama al combate al crimen una "guerra", y dijo que las únicas víctimas eran los 4 policías que murieron durante el asedio de las favelas.

El "Comando Vermelho"

De acuerdo con el especialista en crimen Ian Grillo, el "Comando Vermelho", o "Comando Rojo" en español, se formó en los años 70 del siglo pasado, cuando los ladrones de bancos fueron encarcelados junto con los presos políticos y se convirtió en una "extensa mafia de la droga".

Está luchas contra las bandas no es más que barbarie, el mundo de la muerte se apodera de la política.

Rio de Janeiro. https://t.co/JMjpvLi8gN — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 29, 2025

Se trata del grupo criminal más antiguo de Brasil, conformado en una prisión de Río de Janeiro como un grupo de autoprotección de los prisioneros, de acuerdo con Insight Crime. "Comenzó con delitos menores, como asaltos y robos a bancos, pero en los años ochenta el grupo incursionó en el tráfico de cocaína, trabajando con carteles de la droga colombianos y asumiendo un rol de liderazgo social en muchos de los barrios marginados de Río", explica.

¿Su alcance actual? El "Comando Vermelho" creó su propia aplicación de transporte tipo Uber en Brasil, llamada Rotax Mobili, junto con el grupo criminal aliado, Amigos dos Amigos. "El eslogan prometía que era ‘la única aplicación de carros y motos que pasa la barricada’, en referencia a las barreras físicas creadas por las pandillas para controlar el acceso a los barrios bajo su dominio", narra el sitio especializado.

Además, hay reportes de que también controlan una parte de los servicios de internet, pues han diversificado sus negocios para obtener mayores ganancias, como ha pasado en México: extorsión, cobro de piso, vigilancia.

De acuerdo con los especialistas, mantiene una base de poder en los barrios más pobres de Río de Janeiro, y tiene una gran influencia en las cárceles de todo el país. Insight Crime detalla que su presencia incluso llega a Bolivia, desde donde obtiene gran parte de la cocaína que comercializa, e incluso mantiene vínculos con lo que queda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Thiago do Nascimento Mendes, alias "Belao do Qutungo"

Entre los 113 detenidos en la operación del martes en Río de Janeiro está un destacado líder del Comando Vermelho: Thiago do Nascimento Mendes, alias "Belao do Qutungo" o simplemente: "Belao".

Traficante vulgo belão chegando na cidade da polícia. https://t.co/gvHo1GH2o4 pic.twitter.com/QHYtBnpFGq — PEGAVISÃO RJNEWS (@pegavisaorjnews) October 28, 2025

"Belao" es el operador financiero del Comando Vermelho en el Complexo do Penha, una de las dos favelas –junto con el Complexo do Alemão… en la zona norte de Río, donde se ejecutó el operativo. Juntas tienen 26 comunidades, reductos del narcotráfico, acusan las autoridades estatales. El hombre es señalado de organizar a la cúpula del grupo criminal fuera de las cárceles.

Además, "Belao" era considerado la mano derecha del líder del Comando Vermelho fuera de las cárceles: Edgar Alves Andrade

Edgar Alves Andrade, "Doca", el líder del Comando Vermelho

El capo Edgar Alves Andrade, conocido como "Doca", o "Urso", es señalado como el principal líder del Comando Vermeho. De acuerdo con los reportes de la prensa brasileña, a diferencia de "Belao", su mando derecha, "Doca" logró huir del operativo del martes, aunque perdió una parte de su bloque de seguridad, compuesto por al menos 70 hombres armados.

De acuerdo con los medios, "Doca" está relacionado con al menos un centenar de asesinatos y controla las favelas donde la operación sacudió el martes. Pero no fue capturado, ni lo ha sido en los últimos años, a pesar de tener una veintena de órdenes de aprehensión en su contra.

Las autoridades han ofrecido incluso una jugosa recompensa por información que lleve a la captura de "Doca": 100 mil reales brasileños, unos 18 mil 500 dólares, unos 350 mil pesos mexicanos.

La operación del martes buscaba sobre todo capturar a los líderes del Comando Vermelho: lograron detener a "Belao", el número dos, pero no al principal líder del CV.

Penelope, influencer y musa del CV

Conhecida pelos vulgos 'Penélope' e 'Japinha', uma mulher apontada como linha de frente da facção Comando Vermelho (CV) foi morta na megaoperação realizada na última terça-feira (28) nos complexos do Alemão e da Penha, no Rio. pic.twitter.com/m3lhzWtKKd — Wagner Ferreira (@wagnerpress) October 29, 2025

Entre los 132 asesinatos que se acumulan del operativo en las favelas de Río se encuentra una influencer llamada Penelope, conocida como "Japinha do CV", por las iniciales del Comando Vermelho.

Las imágenes de la mujer con un disparo en la cabeza y en las calles de Río se viralizaron en redes sociales. Su hermana confirmó en un posteo en redes sociales la muerte de Penelope, de acuerdo con CNN. " Por favor, dejen de publicar fotos de ella muerta, mi familia y yo estamos sufriendo mucho", escribió.

La mujer era una de las supuestas sicarias del grupo criminal, y solía compartir videos y fotos donde presumía su cercanía con los capos. Sus fotos con rifles de alto poder y vestidos cortos le valieron una suma de unos 50 mil seguidores en Instagram.

Ricardo Lewandowski

El Ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Ricardo Lewandowski, fue uno de los primeros en alzar la voz en el gobierno de Lula para cuestionar la operación del Gobernador Castro en Río de Janeiro. Ahora, será clave en el acuerdo que tomen el Gobierno federal y el estatal con respecto a los pasos a seguir.

"Si el Gobernador de Río de Janeiro siente que no tiene condiciones, tiene que tirar la toalla y pedir la activación de la Garantía de Ley y Orden (GLO) o una intervención federal. Si él no logra enfrentar el delito, será tragado por el crimen organizado", dijo Lewandoski el martes.

Lewandowski sostuvo que Río de Janeiro no hizo pedidos para esta operación policial y condenó la "fuerza bruta" utilizada. El Ministro expresó sus condolencias a las familias de cuatro policías muertos y a los "inocentes que perecieron" durante la redada.

Ahora, será una figura clave si se concreta la colaboración del gobierno federal con el de Río tras los sucesos de los últimos días.

Lula da Silva

El Presidente de Brasil, que anunció la semana pasada que buscará la reelección en 2026, había mantenido el silencio hasta el miércoles por la noche, cuando informó que instruyó al Ministro de Justicia y al Director General de la Policía Federal para que fueran a Río a reunirse con el Gobernador Castro.

"No podemos aceptar que el crimen organizado siga destruyendo familias, oprimiendo a los residentes y propagando drogas y violencia por las ciudades. Necesitamos un trabajo coordinado que ataque la raíz del narcotráfico sin poner en riesgo a policías inocentes, niños y familias", dijo en su mensaje en redes sociales.

Me reuni hoje pela manhã com ministros do meu governo e determinei ao ministro da Justiça e ao diretor-geral da Polícia Federal que fossem ao Rio para encontro com o governador. Não podemos aceitar que o crime organizado continue destruindo famílias, oprimindo moradores e… — Lula (@LulaOficial) October 29, 2025

"Eso es precisamente lo que hicimos en agosto en la mayor operación contra el crimen organizado de la historia del país, que llegó al núcleo financiero de una gran banda involucrada en el narcotráfico, la adulteración de combustible y el blanqueo de dinero", añadió.

Además, anunció reformas, exigidas con vehemencia en las últimas horas. "Con la aprobación de la Enmienda de Seguridad, que presentamos al Congreso Nacional, garantizaremos que las diferentes fuerzas policiales actúen conjuntamente para enfrentar a las facciones criminales", concluyó.

Además, se publicó en el Diario Oficial de la Unión una modificación al Código Penal y las leyes que regulan el combate a organizaciones criminales, al endurecer penas e incorporar nuevas figuras delictivas. La reforma tipifica también la obstrucción de acciones contra el crimen organizado, incluidas conspiraciones para dificultar investigaciones o procesos con penas de cuatro a 12 años de reclusión.

De acuerdo con el Gobierno de Brasil, la ley responde a la necesidad de "proteger" al Estado frente a las estructuras criminales que desafían su autoridad y amenazan a quienes las combaten. Pero los especialistas en derecho penal han advertido que la efectividad de la medida dependerá de su implementación en Brasil.

Alexandre de Moraes

Otra figura que se coló en la conversación nacional tras el operativo en Río de Janeiro fue el Juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, quien llevó a cabo el proceso contra Bolsonaro.

El Juez programó una reunión para el 3 de noviembre con el Gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, "para analizar las repercusiones del operativo policial masivo".

"La citación se produce después de que Moraes asumiera temporalmente el cargo de relator del caso debido a asuntos urgentes, tras la vacante dejada por la jubilación del Ministro Luís Roberto Barroso", explica O Globo.

Moraes le exige a Castro que proporcione información detallada sobre la operación, incluyendo una justificación formal del grado de fuerza empleado, el número de agentes involucrados, las armas utilizadas y el número total de muertos, heridos y detenidos. También exigió medidas para que se rindieran cuentas por cualquier abuso, detalles de la investigación forense, el uso de cámaras corporales y la asistencia brindada a las víctimas, detalla el diario brasileño.