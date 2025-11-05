Trump va por las personas sin hogar. En Utah ya se prepara un centro para encerrarlos

Alfonso López Dávila

04/11/2025 - 11:17 pm

Personas viviendo en las calles

Artículos relacionados

Artículos relacionados

770 mil viven en las calles de EU: migrantes, gringos pobres, niños, familias enteras

Los sin casa rompen récord en EU. La Corte analiza prohibirles dormir en la banqueta

Altas rentas, salud precaria y pobreza extrema aumentan la indigencia en California

El estado de Utah podría convertirse en el primer laboratorio de la polémica estrategia de Donald Trump contra las personas sin hogar. Las autoridades locales planean levantar un complejo que prevé internamientos forzosos y tratamientos obligatorios para quienes padecen adicciones o enfermedades mentales.

Ciudad de México, 4 de noviembre (SinEmbargo).- Los planes de Donald Trump por encerrar a miles de personas sin hogar que viven en las calles podrían estar a punto de cumplirse. Uno de los primeros estados que ha comenzado a materializar la visión del Presidente estadounidense y su abierto rechazo a la gente en situación de calle, es Utah, en donde las autoridades locales planean construir un campo en donde ubicarán hasta a mil 300 personas, en lo que ha sido descrito como un centro de servicios por sus partidarios y como un campo de detención por sus críticos.

Los planificadores del proyecto afirman que el sitio tratará las adicciones y las enfermedades mentales, y proporcionará una alternativa humanitaria a las personas en situación de calle.

También prometen medidas severas para trasladar a las personas sin hogar al lugar, que estará ubicado a las afueras de Salt Lake City, y obligar a muchas de ellas a someterse a tratamiento, lo cual ha sido considerado por analistas como un reflejo de lo que el Gobierno de Trump pretende tratar el tema de la falta de vivienda. Los planificadores afirman que el centro también albergará a cientos de personas sin hogar con enfermedades mentales bajo internamiento civil ordenado por un tribunal, e incluirá un centro de atención para personas con adicciones.

Ante la prohibición de dormir al aire libre, una gran cantidad de personas sin hogar podrían considerar ingresar de manera voluntaria a este campo para evitar la cárcel.

A pesar de que la iniciativa de construir un campo que acoja a las personas sin hogar fue impulsada antes del regreso de Trump a la presidencia, esta refleja su promesa de trasladar a las personas sin hogar de los centros urbanos a “ciudades de tiendas de campaña” con servicios. La propuesta ha tomado celeridad luego de que Trump emitiera una orden ejecutiva que sanciona a quienes acampen en la calle y amplia las facultades para brindar tratamiento involuntario a las personas sin hogar.

Desde sus días de campaña, Trump acusó a las personas sin hogar de convertir las grandes ciudades en “pesadillas insalubres” y prometió “utilizar todos los medios necesarios para sacar a las personas sin hogar de las calles”. El entonces candidato señaló que el gobierno destinaría grandes extensiones de terreno a bajo costo donde las personas con trastornos mentales graves “puedan ser reubicadas y sus problemas identificados”.

Se estima que el campo de detención para personas sin hogar de Utah esté listo para finales de 2027.

Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá por mal uso de imagen de Reagan.
El Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Foto: White House

La orden ejecutiva de Trump

El pasado mes de julio, el Presidente Donald Trump firmó un decreto que permite a las autoridades locales desalojar, sin ningún tipo de impedimento, a personas sin hogar de las calles.

El decreto instruye a Pam Bondi, Secretaria de Justicia, a “revertir precedentes judiciales y poner fin a los decretos de consentimiento” que limitan la capacidad de las jurisdicciones para reubicar a personas sin hogar. También destina recursos federales para que las personas que son afectadas con esta orden sean trasladadas a instalaciones de rehabilitación y tratamiento de adicciones.

La resolución también ordena al secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy; al secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Scott Turner; y al secretario de Transporte, Sean Duffy agilizar la financiación federal a estados y municipios que tomen medidas contra el consumo abierto de drogas ilícitas, la acampada urbana, el merodeo y la ocupación ilegal, y para rastrear la ubicación de delincuentes sexuales.

Donald Trump sugirió que el decreto representa un enfoque de sentido común al problema de la falta de vivienda en el país.

“Justo afuera había algunas carpas, y las están quitando ahora mismo, no se puede permitir eso, especialmente en la ciudad de Washington. Hablo con la alcaldesa sobre esto todo el tiempo, le dije que tiene que quitar las carpas”, dijo Trump a un reportero en la Casa Blanca. “No podemos permitirlo; los líderes vienen a verme para negociar acuerdos comerciales de miles de millones y hasta billones de dólares, y hay carpas afuera de la Casa Blanca, no podemos tener eso. No suena bien”.

La cebolla de Kensington: Sobre la Crisis del Fentanilo y el “Sueño” Americano
Personas en las calles de Kensington, Filadelfia. Foto: Sergio Chapa

Tras darse a conocer, defensores de las personas sin hogar condenaron el decreto, con el argumento de que podría empeorar la situación. La Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda, una organización dedicada a la prevención y erradicación de la falta de vivienda en Estados Unidos a través de la promoción de políticas, la investigación y la asistencia técnica a comunidades locales, afirmó que la orden desmantelaría los cimientos de la respuesta a la falta de vivienda y deshumanizaría aún más a las personas sin hogar.

“La orden impondría una multitud de políticas y prácticas perjudiciales, ineficaces y obsoletas para abordar la falta de vivienda. Estas incluyen ataques a Housing First, llamamientos a la institucionalización forzada y la eliminación de protecciones fundamentales de la privacidad para las personas sin hogares”, mencionó.

De acuerdo contados federales, el número de personas sin hogar en Estados Unidos aumentó casi un 60 por ciento en la última década debido a factores como el aumento descontrolado en el precio de las rentas, la falta de tratamiento de enfermadles mentales y el incontrolable abuso de sustancias. A medida que aumentaban los campamentos improvisados ​​y el consumo de drogas al aire libre, también crecían las demandas de prohibición de acampar.

Aunque Utah parece el ejemplo más claro de lo que Trump tiene en mente, otras comunidades han comenzado a realizar amenazas de arresto para trasladar a las personas sin hogar a zonas designadas.

Uno de los ejemplos mas conocidos fue el de Nueva Orleans, pues mientras se alistaba para recibir el Super Bowl este año, la policía del estado trasladó a más de 120 personas del centro de la ciudad a un almacén remoto que se convirtió de manera improvisada en un refugio durante tres meses.

La cebolla de Kensington: Sobre la Crisis del Fentanilo y el “Sueño” Americano
Una jeringa usada tirada en el piso. Foto: Sergio Chapa

En San Diego también está prohibido acampar en la calle y se castiga con arresto. Además, se han habilitado dos zonas de acampada con un total de 800 camas como alternativa a dormir en la calle. Sin embargo, defensores de las personas sin hogar han denunciado condiciones inhumanas en estos lugares, en donde se han encontrado ratas, moho y existe el riesgo de incendios e inundaciones.

Ante la preocupación de que la falta de vivienda afecte negativamente al turismo, en Las Vegas, se construye un complejo para personas sin hogar con un costo de 200 millones de dólares, financiado en parte por la industria de los casinos. El complejo ofrecerá 900 camas en 10 hectáreas con servicios integrales y coincide con la entrada en vigor de nuevas prohibiciones de dormir en la vía pública, pena que se castiga hasta con 10 días de cárcel.

Alfonso López Dávila

Alfonso López Dávila

Escribo sobre temas de interés social, salud, política y deportes. Apasionado del futbol, el cine de superhéroes, la ciencia ficción y las películas de Rocky.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Gustavo de Hoyos Walther

Riesgo Moral

“No es exagerado decir que grandes decisiones tienen grandes consecuencias”.
Por Gustavo de Hoyos Walther
Salvador Guerrero Chiprés

Michoacán y el desafío de la prevención

“Hace cuatro años, desde la tribuna de San Lázaro, Carlos Manzo hizo una pregunta incómoda viralizada ahora...
Por Salvador Guerrero Chiprés
Jaime García Chávez

Milei y el uso del voto del miedo; pero no es el único

"El chantaje de Trump funcionó. El voto del miedo funcionó. Pero también funcionó el chantaje del propio...
Por Jaime García Chávez
Rubén Martín

Los ataques de EU y recursos de AL

“El gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha realizado al menos quince ataques en contra...
Por Rubén Martín
+ Sección

Opinión en Video

Mafias factureras
Por Ana Lilia Pérez

Mafias factureras

Más allá de Carlos Manzo
Por Álvaro Delgado Gómez

Más allá de Carlos Manzo

Massive Caller y la narcodictadura
Por Alejandro Páez Varela

Massive Caller y la narcodictadura

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?
Por Jorge Zepeda Patterson

¿Por qué se despinta la oleada roja de América Latina?

Proyecto GRACE
Por Muna D. Buchahin

Proyecto GRACE

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

+ Sección

Galileo

El intestino podría ser la clave para dormir mejor, revela un nuevo estudio de Pekín

La depresión postparto afecta a millones de mujeres cada año y no siempre se trata a tiempo. Científicos identificaron las terapias psicológicas más efectivas.

¿Cuáles son las terapias psicológicas más efectivas para la depresión postparto?

El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Investigadores de la Universidad de Granada y del Instituto de Investigación Biosanitaria ibs.Granada descubrió que un compuesto puede frenar el hígado graso.

Investigadores identifican un compuesto que puede frenar el avance del hígado graso

Investigadoras crean método que usa riñones de cerdo para “reparar” órganos humanos

El Telescopio de Sondeo VLT del Observatorio Europeo Austral captó una gran nube de gas y polvo cósmico, cuya apariencia recuerda la silueta de un murciélago.

El Telescopio de Sondeo VLT capta "murciélago cósmico" a 10 mil años luz de distancia

El miedo es una respuesta adaptativa esencial para sobrevivir, pero su intensidad varía según la genética, educación, y experiencias, explica un psicólogo.

¿Te asustan las películas de terror? Un psicólogo te explica por qué sentimos miedo

Teotihuacán, cerca de revelar uno de sus mayores secretos.

¿Qué lengua se usaba en Teotihuacán? Nuevo estudio podría dar respuestas

Elon Musk y su Grokipedia

Musk alimenta su Grokipedia con racismo, supremacismo y un arsenal de ideología ultra

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
El cometa C/2025 A6 (Lemmon) alcanzará su punto más cercano al Sol durante este mes de noviembre.
1

El cometa Lemmon cruzará el cielo mexicano y será visible tras mil 350 años de espera

Sujeto acosa a Claudia Sheinbaum
2

VIDEO ¬ Un tipo se acerca y acosa a la Presidenta durante un acto público en la CdMx

La pareja Víctor Manuel Álvarez Puga-Inés Gómez Mont, él abogado y ella conductora en programas de farándula y entretenimiento, se promovía con vida de lujos.
3

Mafias factureras

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
4

Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY

Las empresas de Ricardo Salinas Pliego solicitaron otras prórrogas en varios amparos respecto al pago de impuestos pendientes, pero la SCJN rechazó sus pedidos.
5

Salinas Pliego quería darle más largas a 33.5 mil millones. Nop, lo frena la Corte

6

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

7

PERFIL ¬ Quién es Zohran Mamdani, socialista, 34 años, que deja en ridículo a Trump

Uriel Rivera Martínez, el tipo que acosó a Claudia Sheinbaum
8

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

La representante mexicana de Miss Universo, Fátima Bosch, denunció que un directivo tailandés la insultó, por lo que sus compañeras se solidarizaron con ella.
9

VIDEO ¬ "Me llamó tonta": Fátima Bosch denuncia insulto de directivo de Miss Universo

Más allá de Carlos Manzo.
10

Más allá de Carlos Manzo

11

El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
12

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC

La historia de las Tiendas del Bienestar
13

CRÓNICA ¬ Pocos saben, pero rebeliones de los 60 y 70 alientan Tiendas del Bienestar

Ciclovía Tlalpan
14

La ciclovía de Tlalpan

Tras el hallazgo de una presunta víctima de feminicidio en Monterrey, las autoridades localizaron muerto al principal sospechoso en el hotel Plaza de Oro.
15

El presunto responsable de un feminicidio en Monterrey es hallado sin vida en hotel

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Personas viviendo en las calles
1

Trump va por las personas sin hogar. En Utah ya se prepara un centro para encerrarlos

2

Youtuber “El Custodio” asesina a tres personas en Acolman; alega legitima defensa

Uriel Rivera Martínez, el tipo que acosó a Claudia Sheinbaum
3

El acosador de la Presidenta ya está detenido. Mujeres rechazan violencia de género

Elecciones 2025
4

#PuntosyComas ¬ En 2027 se renovarán 8 gubernaturas que están en poder de mujeres

Trump cumple con acuerdo y reduce 10% de aranceles a China
5

Trump reduce aranceles a China por fentanilo a 10%, como acordó con Xi

6

PERFIL ¬ Quién es Zohran Mamdani, socialista, 34 años, que deja en ridículo a Trump

7

El Buen Fin 2025 amplía su duración a cinco días y prevé ventas por 200 mil mdp

8

VIDEO ¬ “¡A ver, tú, idiota, llora por Carlos Manzo. ¡Imbécil, payaso!”, grita Téllez

Zohran Mamdami, un socialista demócrata de 34 años, musulmán y migrante, será Alcalde de Nueva York, la urbe más poderosa de Estados Unidos y símbolo del capitalismo en el mundo.
9

Un socialista, moreno, musulmán y migrante, Zohran Mamdani, gana la Alcaldía de NY

Un avión de UPS se estrelló dejando un saldo de tres personas muertas y 11 heridas.
10

VIDEOS ¬ Avión se estrella en aeropuerto de Kentucky; hay 3 muertos y 11 heridos

11

Disturbios en el Cereso de Aguascalientes deja al menos tres prisioneros heridos

A la actual funcionaria del Metro de la CdMx la persiguen acusaciones de presunta corrupción en Veracruz.
12

Metro contrata a exfuncionaria acusada de corrupción; no está inhabilitada, dice STC