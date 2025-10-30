FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

Desde 2021, Toral grababa de manera recurrente a "Doña Lety", cuyas reacciones, comentarios y carisma generaban gracia a cientos de miles de internautas, y ayudaron al creador de contenido a alcanzar más de 3.5 millones de seguidores en redes.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz ofreció esta semana una recompensa de 350 mil pesos por información que conduzca a la detención del influencer Jaime Pascual Hernández Toral, señalado de trata de personas, y quien habría privado de la libertad a Leticia Gómez, mejor conocida como "Doña Lety" por usuarios de TikTok, para generar contenido para redes sociales.

"La Fiscalía General ofrece recompensa a quien aporte información veraz, útil, eficaz y oportuna para la localización, detención o aprehensión del C. Jaime Pascual Hernández Toral por su probable participación en la comisión del delito de trata de personas", indicó la Fiscalía.

A inicios de septiembre 2024, "Doña Lety", escapó de un inmueble de la localidad de Tantoyuca, Veracruz, donde dijo que permaneció durante un año secuestrada. Vecinos alertaron a las autoridades y Gómez fue resguardada por las fuerzas de seguridad estatales, que iniciaron una investigación de los hechos.

Aunque la ficha de recompensa fue emitida por la Fiscalía de la entidad desde el pasado 28 de octubre, Jaime Toral no se ha pronunciado al respecto y sigue activo en redes sociales.

Desde 2021, Toral grababa de manera recurrente a "Doña Lety", cuyas reacciones, comentarios y carisma generaban gracia a cientos de miles de internautas, y ayudaron al creador de contenido a alcanzar más de 3.5 millones de seguidores entre sus cuentas de YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. La mujer no sólo hablaba de lo que le pasaba al encontrarse en situación vulnerable, sino que también daba consejos de amor y brindaba frases de todo tipo.

Tras ser señalado del presunto secuestro, Jaime Toral se defendió con un video en el que afirmó que él no tenía a la mujer contra su voluntad, aunque sí vivían en el mismo domicilio.