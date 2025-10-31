VIDEO ¬ Abogado de mujer que demandó a Simón Levy va a Portugal y exhibe su mentira

Redacción/SinEmbargo

30/10/2025 - 6:10 pm

El abogado de la mujer que demandó a Simón Levy en México comprobó con un video que el exfuncionario no está en Washington D.C., sino que transmitió desde un hotel en Lisboa, Portugal, donde fue detenido y liberado luego con medidas cautelares.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).– Juan Fuentes, el abogado de la señora Emma Yolanda Santos González, quien denunció a Simón Levy por supuesto "daño a la propiedad doloso" y que originó todo el escándalo en torno al exfuncionario federal, confirmó con un video grabado este jueves que Levy grabó entrevistas con medios mexicanos desde un hotel en Portugal, y no se encuentra en Washington D.C., como afirmó repetidamente en los últimos días.

"Buenas noches, soy el licenciado Juan Fuentes, abogado de la señora Emma Yolanda Santos González. En este momento, me encuentro en la ciudad de Lisboa, precisamente Portugal, donde hace unas horas el señor Simón Levy transmitió en vivo desde aquí en una entrevista con la periodista Azucena [Uresti], manifestando que había sido víctima de un atentado y que se encontraba en perfecto estado viviendo en Washington", indicó.

"Se podrán percatar que definitivamente estamos muy lejos de Washington", añade el abogado, mientras se escucha música de fondo en el bar. "Estamos en Portugal, exactamente en el River Lounge del Hotel Myriad. Espero que los medios de comunicación difundan este video para darse cuenta de las mentiras de este farsante, de este defraudador, que el día de hoy sí está en Portugal, sí fue detenido y se encuentra bajo medidas cautelares de las cuales no puede salir de esta ciudad", completó.

El video del abogado, que dura apenas un minuto con 15 segundos, finaliza con el pago de la cuenta y entonces el camarógrafo camina hacia el lobby del hotel, donde se puede apreciar el nombre y la ubicación del recinto.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aclaró la tarde del miércoles que Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, fue detenido por la Organización International de Policía Criminal, mejor conocida como Interpol, en Portugal, donde un Tribunal ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

"En el marco de los mecanismos de cooperación internacional, el día de ayer el Gobierno de México fue notificado por las autoridades de Portugal sobre la detención de Simón 'N', derivado de una Notificación Roja de Interpol, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales por delitos contra el ambiente y responsabilidad de obra, así como por amenazas y daño en propiedad ajena", indicó la institución en un comunicado.

A la par, destacó que el Gobierno de México mantiene comunicación con las autoridades de Portugal para dar seguimiento al caso, conforme a los mecanismos de cooperación jurídica y de extradición internacionales.

El video concluye con el abogado mostrando el Hotel Myriad de Lisboa, desde donde transmitió Simón Levy.
El video concluye con el abogado mostrando el Hotel Myriad de Lisboa, desde donde transmitió Simón Levy. Foto: Captura de pantalla

Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, aseguró en entrevista telefónica con SinEmbargo que nunca fue detenido, que se encuentra en Washington, donde —dijo— sufrió un atentado, y que está en libertad. Sin embargo, no confirmó que realmente se encuentre en Estados Unidos (EU).

SinEmbargo se puso en contacto con Levy al número celular que habitualmente utiliza en México. Él respondió y accedió a una entrevista, pero aclaró que no podía realizar una videollamada porque estaba recibiendo muchas llamadas y que tendría que ser rápida.

En el documento que envió la Interpol a México consta que "Simón Levy Dabbah fue detenido provisionalmente en Portugal el 28/10/2025 y comparecerá ante el Tribunal de Apelación de Lisboa el 29-10-2024, para que este decida si se mantiene o no la detención a efectos de extradición".

"Hasta la fecha no tenemos ninguna información del Tribunal", se lee en la notificación que se emitió con el siguiente asunto: "Detención con vistas a la extradición de: Simon Levy Dabbah, nacido el 15/03/1979".

Asimismo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx) informó este miércoles la captura de Levy Dabbah en cumplimiento de una alerta migratoria activada por dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra por delitos ambientales, daño doloso en propiedad ajena y amenazas.

Más tarde, emitió un nuevo comunicado en el que detalló que Simón "N" se encuentra sujeto a medidas cautelares en Portugal mientras continúa el procedimiento para su extradición a México y cuenta con dos procesos penales abiertos en su contra, por lo que deberá responder ante las autoridades.

Durante su conferencia de prensa matutina el miércoles, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo precisó que el caso está relacionado con una denuncia presentada hace tiempo por un particular en la Ciudad de México (CdMx). Sobre el lugar del arresto sólo comentó: “Parece que sí. En Portugal”. Luego, este jueves, presentó un nuevo documento oficial emitido por las autoridades de Portugal para confirmar el arresto.

A pesar de la información oficial, Simón Levy negó estar detenido. En su cuenta de X, publicó: “Mexicanos: estoy perfectamente bien. Me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud”. Luego, en dos entrevistas, con Luis Cárdenas y este jueves con Azucena Uresti, también descartó haber sido capturado.

Levy afirma que reside en Washington y que el Departamento de Estado de EU desestimó la solicitud de extradición presentada las por autoridades mexicanas. Calificó como “editado” el video que sustenta una de las denuncias en su contra.

El propio Luis Cárdenas publicó este jueves en sus redes sociales que "Simón Levy está en Portugal". "No sólo me mintió a mí sino a todos los periodistas que lo entrevistamos ayer y hoy. Aclaré el tema en mi espacio y en mis redes", dijo.

En agosto de 2022, el Poder Judicial de la Ciudad de México (PJ-CdMx) obtuvo una orden de aprehensión contra el exsubsecretario de Promoción Turística, Simón Levy, por el supuesto delito de "daño a la propiedad doloso" en agravio de Emma Yolanda Santos González, el cual originó este caso cuyo escándalo explotó esta semana.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

