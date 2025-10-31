Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

El evento de la CPAC en México se postergó tras una pelea en redes sociales entre conservadores argentinos y mexicanos; altercado que Eduardo Verastegui propició con sus críticas al Presidente argentino Javier Milei.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Mientras el Partido Acción Nacional (PAN) parece reconciliarse con sus raíces más conservadoras y guiñar a la ultraderecha, retomando en su "relanzamiento" la frase “Patria, familia y libertad” -lema utilizado por el fascismo italiano-; la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC), considerada la principal cumbre de políticos ultraconservadores, pospuso la edición que se realizaría los próximos 15 y 16 de noviembre en la Ciudad de México.

El "aplazamiento", que es más como una cancelación, se generó luego de que su principal organizador en México, el actor y activista Eduardo Verástegui, criticó a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei, a quien incluso llamó "traidor". Lo anterior, según confirmó el propio Verástegui, provocó que le solicitaran suspender el evento “hasta que se calmen las aguas”.

🇲🇽 | 🇺🇸 Aviso importante sobre CPAC México: Les informamos que CPAC México 2025 ha sido pospuesto. Agradecemos profundamente su comprensión y su apoyo constante. 1/2 pic.twitter.com/4RJ9OMOkki — CPAC México (@CPACMexico) October 30, 2025

Desde la tarde del miércoles, la cuenta oficial de la CPAC México informó que el encuentro sería “pospuesto”, y pidió paciencia a quienes ya habían adquirido boletos:

“Nuestro equipo se pondrá en contacto con ustedes para brindarles toda la información y alternativas correspondientes. Los esperamos en CPAC 2026, Texas, donde continuaremos defendiendo juntos los valores de fe, familia y libertad”, indicó el mensaje publicado en redes sociales.

Tras el anuncio, comenzaron a circular versiones que atribuían la decisión a las críticas que Verástegui lanzó en redes sociales contra Milei, a quien incluso llamó “traidor”.

Este jueves, el propio Verástegui confirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que sus declaraciones contra el mandatario argentino derivaron en la suspensión del encuentro.

Familia, Como saben, el sábado pasado critiqué duramente al presidente Milei. Era de esperarse que los mileístas se ofendieran por cuestionar a su mesías, y eso desató una serie de discusiones y trifulcas en redes. Lo que comenzó como una diferencia de opinión se transformó en… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 30, 2025

“Como saben, el sábado pasado critiqué duramente al Presidente Milei. Era de esperarse que los mileístas se ofendieran por cuestionar a su mesías, y eso desató una serie de discusiones y trifulcas en redes. Lo que comenzó como una diferencia de opinión se transformó en una verdadera batalla campal, de naturaleza ideológica y espiritual tan evidente que negarlo sería mentir. [...] Nos pidieron posponer el evento. Una vez que las aguas se calmen, les estaremos informando sobre lo que ocurrirá el próximo año”, escribió el actor.

Verástegui agregó que, en lugar del evento suspendido, encabezará la Cumbre Viva México, programada para el 16 de noviembre en la Ciudad de México.

Sin embargo, más tarde publicó otro mensaje que parecía contradecir su propia confirmación:

“Muchos me preguntan qué fue lo que realmente pasó con la cancelación de CPAC México. Algunos fanáticos mileístas insisten en que fue por haber criticado a su mesías. Eso es lo que han estado diciendo desde ayer. Así que, si quieren saber la verdad, pregúntenles a ellos. [...] Nuestro movimiento es diferente: no seguimos a ídolos, sino a Cristo. Nuestro Rey es Jesucristo, no un loco que dice hablar con perros muertos”, escribió.

Fuera máscaras. Que quede claro: esto no tiene nada que ver con el pueblo de Argentina, un país hermano que amo, admiro y respeto.

Rezo por Argentina y por toda Hispanoamérica todos los días.

Pero, como se dice, en la viña del Señor hay de todo. Yo solo estoy dando libremente… — Eduardo Verástegui (@EVerastegui) October 26, 2025

Finalmente, en otro mensaje, el actor insistió en que la decisión no significa el final del proyecto, sino “una pausa necesaria para volver con más fuerza”:

“Seguiremos luchando, con fe y esperanza, por un México libre, justo y fiel a sus raíces. Amamos a nuestra Patria y defendemos la vida, la familia y las libertades fundamentales. Aquí no se rinde nadie. Dios, Patria, Familia y Libertad”, concluyó.

¿Qué es la CPAC?

La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC, por sus siglas en inglés) fue creada en Estados Unidos en 1974, un año después del fallo Roe vs. Wade que reconoció el derecho constitucional al aborto. Desde entonces, la cumbre se ha consolidado como una plataforma política de la ultraderecha estadounidense y del Partido Republicano.

El evento cobró especial relevancia en 2011, cuando Donald Trump pronunció su primer discurso en la conferencia, cinco años antes de ser electo Presidente de Estados Unidos. Antes que él, Ronald Reagan inauguró la primera edición en 1974 y, seis años más tarde, también llegó a la Casa Blanca.

La maquinaria del Estado “libertario” argentino pasó la noche entera insultando a los mexicanos porque @EVerastegui llamó traidor a su presidente. Solo falta que ahora digan que perdieron por culpa de los mexicanos. pic.twitter.com/TZh1wjsU59 — Jean Carlo Portillo (@jeancarlopmag) October 26, 2025

En México, la CPAC se celebró por primera vez en noviembre de 2022, en un hotel de Santa Fe, Ciudad de México, bajo el lema “Dios, Patria y Familia”. Aquella edición reunió a figuras como Steve Bannon, estratega político y exasesor de Trump; Rosi Orozco, exdiputada panista acusada de corrupción; y Ramfis Domínguez-Trujillo, nieto del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo.

Durante esa cumbre también participaron Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, y Santiago Abascal, líder del partido español Vox, quienes impulsaron el discurso de unidad de las derechas latinoamericanas. En tanto, por parte de México, destacó Rosi Orozco, exdiputada del PAN que se define como activista contra la trata.

Para esta edición de 2025 de la CPAC México se tenía confirmada la asistencia de figuras identificadas con la agenda ultraconservadora como Eva Sara Landau, presidenta de Global Human Rights League; la Senadora colombiana María Fernanda Cabal, reconocida por su discurso contra el avance del socialismo en América Latina; Hugo Achá, analista y director de Investigación y Difusión; Lesley Reinhardt, presidenta y directora ejecutiva de CatholicVote, y Fredo Arias King, empresario y analista especializado en transiciones políticas.