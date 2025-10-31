Gobierno CdMx rescata a 80 menores de "Casa de las Mercedes" tras denuncias de abuso

Redacción/SinEmbargo

30/10/2025 - 7:42 pm

Clara Brugada anuncia la reubicación de 80 menores de edad de un refugio privado.

Brugada enfatizó que habrá cero tolerancia en el caso y que el Gobierno capitalino actuó sin dilatación cuando tuvo conocimiento de una presunta agresión sexual a una menor alojada en "Casa de las Mercedes". 

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó este jueves sobre la reubicación segura de 80 niñas y adolescentes que se encontraron en las dos sedes del centro de asistencia social privado "Casa de las Mercedes", tras detectarse irregularidades y un caso de presunta agresión sexual.

"Quien se atreva a tocar a una niña en esta ciudad será sancionado con todo el peso de la Ley, más aún cuando se trata de menores que no tienen a su familia y que eso nos obliga más a todos a actuar de inmediato ante esta situación", afirmó en conferencia de prensa.

La mandataria capitalina precisó que la intervención fue resultado de la vigilancia cotidiana realizada por la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), que detectó una serie de irregularidades y posibles actos delictivos. "Tras la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se actuó de inmediato", expresó.

"El Gobierno de la Ciudad reitera este compromiso de apoyar, de hacer todo lo que sea necesario para cuidar a las infancias, más cuando se trata de infancias que están en una situación que no están con su familia", señaló.  "Aquí lo más importante es que no podemos permitir que ningún lugar y menos en un espacio que esté para proteger a las niñas pueda haber abusos de este tipo", dijo.

Apuntó que las 80 niñas y adolescentes fueron reubicadas a un espacio seguro bajo la responsabilidad del DIF, donde reciben atención integral 24 horas al día, siete días a la semana, y confirmó que "lo más importante fue proteger a las menores de edad, ellas están a salvo, están en un lugar cuidadas, atendidas".

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CdMx), Bertha Alcalde, informó que se cumplió una orden de aprehensión contra Aquiles "N" por el probable delito de violación agravada. "El presunto agresor como informó la Fiscal ya se encuentra detenido bajo custodia policial y será procesado y juzgado, tendrá que responder ante la justicia y garantizaremos que no haya impunidad", comentó Clara Brugada.

Por su parte, Alcalde Luján detalló que la investigación comenzó en marzo de 2025 cuando una adolescente de 17 años bajo resguardo fue trasladada irregularmente al domicilio de la madre de la directora, donde era obligada a realizar labores domésticas y fue agredida sexualmente por Aquiles "N" tras suministrarle una sustancia. La dependencia refirió que la víctima fue amenazada para no denunciar por lo que redactó una carta al DIF, instancia que presentó la denuncia ante la Fiscalía.

La Fiscal mencionó la investigación en curso por el traslado de menores para realizar actividades domésticas, detallando las medidas de protección concedidas por el Juez de control a solicitud del DIF como la prohibición de acercamiento, entrega de documentos, custodia policial y el traslado protegido de los menores a refugios.

Por su parte, la Secretaria de Bienestar e Inclusión Social, Araceli Damián González, informó que el 29 de octubre de 2025 se cumplió una resolución judicial para tomar medidas urgentes de protección, solicitadas por el DIF, a favor de niñas y adolescentes de las dos sedes de la Casa de las Mercedes.

Finalmente, detalló que, por resolución judicial, se rescató y salvaguardó a 80 niñas y adolescentes: 47 en la sede Schulz y 33 en la sede Berriozábal y las menores fueron trasladadas inmediatamente a un espacio a cargo del DIF donde son atendidas las 24 horas por un equipo multidisciplinario con psicólogas, doctoras, abogadas, asegurando su atención integral.

