El Departamento del Tesoro sanciona a red de trata de personas que opera desde Cancún

Redacción/SinEmbargo

30/10/2025 - 8:32 pm

Departamento del Tesoro

El Gobierno de Estados Unidos señaló a Vikrant Bhardwaj como el líder de una organización de tráfico de migrantes, por lo que él, otras tres personas y 16 empresas fueron sancionadas por facilitar dichas acciones.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a la Organización de Tráfico de Personas Bhardwaj (Bhardwaj HSO), una red criminal con sede en Cancún, Quintana Roo, que fue acusada de traficar migrantes indocumentados desde Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia a Estados Unidos. 

Por medio de un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), adscrita al Departamento del Tesoro, informó que la sanción incluye al líder de dicha organización, identificado como Vikrant Bhardwaj, a otras tres personas y a 16 empresas que facilitaron, y se beneficiaron de las actividades delictivas de la HSO.

"Por instrucciones de la Secretaria Bessent y del Presidente Trump, el Departamento del Tesoro está tomando medidas para desarticular las redes de tráfico de personas. La acción de hoy, en colaboración con nuestros socios policiales, desbarata la capacidad de esta red para introducir ilegalmente inmigrantes a Estados Unidos. El Gobierno de Trump seguirá combatiendo y desmantelando las organizaciones criminales transnacionales terroristas para proteger al pueblo estadounidense", declaró en conferencia de prensa el Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley.

En el mismo informe, el Departamento del Tesoro aseguró que Bhardwaj HSO ha combinado diversos métodos de transporte para facilitar el viaje, por aire y mar, de migrantes indocumentados provenientes de países que representan una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

En este sentido, las autoridades precisaron que dicha organización utiliza sus propios yates y marinas para transportar a los migrantes indocumentados a México, mientras que al llegar a Cancún, la Bhardwaj HSO les proporciona alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México.

La acusación de la OFAC incluyó a la organización criminal transnacional Hernández Salas (también denominada de esta manera por el Departamento del Tesoro), a la cual se le señaló de actuar en colaboración con Bhardwaj HSO  para introducir ilegalmente migrantes indocumentados a Estados Unidos por medio del corredor Tapachula-Cancún-Mexicali.

En cuanto al perfil de líder de la organización, el Gobierno de Estados Unidos identificó a Vikrant Bhardwaj como un ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana, quien se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, India y los Emiratos Árabes Unidos, lo cual le habría permitido recaudar y lavar dinero ilícito a través de sus marinas y diversos negocios.

Asimismo, la OFAC señaló a dos presuntos colaboradores de Vikrant Bhardwaj:

  • José Germán Valadez Flores (Valadez), un empresario y narcotraficante que fue referido como "estrecho colaborador de Bhardwaj", quien desempeña un papel fundamental en el tráfico de migrantes hacia Cancún mediante el soborno de funcionarios mexicanos.
  • Jorge Alejandro Mendoza Villegas (Mendoza), un expolicía del estado de Quintana Roo, quien fue señalado de tener acceso al Aeropuerto Internacional de Cancún para coordinar, desde 2020, la llegada y salida de migrantes indocumentados.

En ese marco, el Departamento del Tesoro designó a ocho empresas con sede en México, India y los Emiratos Árabes Unidos por ser propiedad de Bhardwaj o estar controladas por él:

  • Un restaurante y bar en la India, Michigantap Hospitality Private Limited.
  • Tres empresas dedicadas a actividades inmobiliarias en India y los Emiratos Árabes Unidos: VVN Buildcon Private Limited , Bhavishya Realcon Private Limited y  VVN Real Estate L.L.C.
  • Black Gold Plus Energies Trading L.L.C., una empresa comercializadora de energía y combustibles con sede en los Emiratos Árabes Unidos.
  • Dos empresas de servicios de navegación y turismo con sede en México, V AND V Astillero, S.A de C.V. y Operadora Turística Princesa, S.A. de C.V.
  • Un supermercado en México, VNV StoreS.A. de C.V.
  • Una empresa inmobiliaria , BhardwajS.A. de C.V.​
  • Un proveedor de servicios de apoyo empresarial, ThercumexS.A. de C.V.

Y también a tres empresas por ser propiedad de José Germán Valadez Flores o estar controladas por él:

  • Una empresa constructora, Constructora GerlifeS. A . dic . V.
  • Una empresa de transporte, Comercializadora VespaS. A . dic . V.
  • Una empresa de servicios de reservas, ComercialicunS. A . dic . V.

Así como a tres empresas por ser propiedad de la esposa de Bhardwaj, Indu Rani (Rani), una ciudadana de doble nacionalidad india y mexicana, quien fue señalada de participar en las operaciones financieras de su esposo y de ser coaccionista de varias empresas en India y México. Sin embargo, no se revelaron los nombres de dichas compañías.

Dado lo anterior, el Departamento del Tesoro bloqueó todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o bajo el control de personas estadounidenses, además de adelantar su reporte ante la OFAC.

Así, se concluyó que cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individualmente o en conjunto, en un 50 por ciento o más de una o más personas bloqueadas, también quedó bloqueada, por lo tanto, se prohibieron todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos (o en tránsito por este país) que involucren bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas, excepto en el caso de un autorización mediante una licencia general o específica emitida por la OFAC, o de una exención.

