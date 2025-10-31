El rey Carlos III expulsa de Windsor al príncipe Andrés por sus ligas con Epstein

El príncipe Andrés enfrenta un renovado escrutinio público tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien fue una de las principales denunciantes de Epstein y acusa al noble de haberla agredido sexualmente.

Ciudad de México, 29 de octubre (SinEmbargo).- El rey Carlos III del Reino Unido inició un proceso formal para retirar los títulos, estilos y honores de su hermano, el príncipe Andrés, en medio de las acusaciones por sus presuntos vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. El Palacio de Buckingham confirmó que también se le notificó la rescisión del contrato de arrendamiento de la mansión Royal Lodge, en Windsor, donde residía desde hace años.

“El príncipe Andrés pasará a ser conocido como Andrés Mountbatten Windsor. Su contrato de arrendamiento sobre Royal Lodge le ha proporcionado, hasta la fecha, protección legal para continuar residiendo allí. Ahora se le notificó formalmente que debe entregar el contrato de arrendamiento y se mudará a un alojamiento privado alternativo”, indicó la Casa Real en un comunicado emitido este jueves.

NEW: Announcement from Buckingham Palace this evening pic.twitter.com/oetliGfpti — Victoria Murphy (@byQueenVic) October 30, 2025

El texto añade que las medidas se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra. “Sus majestades desean dejar claro que sus pensamientos y simpatías han estado, y seguirán estando, con las víctimas y supervivientes de cualquier forma de abuso”, concluye el comunicado oficial.

Según reportes de la cadena BBC, el duque —ahora Andrés Mountbatten Windsor— se mudará a una propiedad en Sandringham, en el condado de Norfolk, que será financiada de forma privada por el monarca. La exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, con quien compartía residencia en Royal Lodge, también deberá abandonar la propiedad y “se entiende que está haciendo sus propios arreglos”, informó el medio británico.

Andrés, de 65 años, enfrenta un renovado escrutinio público tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, tituladas Nobody’s Girl, en las que la mujer lo acusa de haberla agredido sexualmente cuando era adolescente. Giuffre, quien falleció por suicidio en abril a los 41 años, fue una de las principales denunciantes del empresario Jeffrey Epstein. El príncipe ha negado reiteradamente todas las acusaciones en su contra y sostiene que “nunca la conoció”.

El comunicado del Palacio se produce menos de dos semanas después de que Andrés renunciara voluntariamente a sus títulos, entre ellos el de duque de York, al considerar que “las continuas acusaciones” en su contra “distraen del trabajo del rey y de la familia real”.

Las hijas del duque, las princesas Beatriz y Eugenia, conservarán sus títulos, conforme a las reglas establecidas en 1917 por el rey Jorge V, que los otorgan a los hijos de un soberano.

El Palacio de Buckingham informó además que el Gobierno británico fue consultado sobre las decisiones del monarca y “ha dejado claro que apoya las medidas”. De acuerdo con la cadena CNN, la última vez que un príncipe británico fue despojado de sus títulos ocurrió hace más de un siglo, cuando el príncipe Carlos Eduardo, nieto de la reina Victoria, perdió el título de duque de Albany tras combatir para Alemania durante la Primera Guerra Mundial.

-Con información de Europa Press.