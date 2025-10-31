La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Deutsche Welle

30/10/2025 - 7:28 pm

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Científicos descubren en Alemania un anticuerpo capaz de contener parcialmente el VIH

Investigadores encontraron que la forma en que las ballenas boreales se regeneran podrían ayudar a combatir el cáncer y ralentizar los efectos del envejecimiento. 

Berlín, 30 de octubre (DeutscheWelle).- La ballena boreal es uno de los mamíferos más grandes y longevos del mundo, con una esperanza de vida que podría superar incluso los 200 años, ¿por qué? Un equipo científico internacional apunta que esta notable longevidad podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

En concreto, el trabajo sugiere que una respuesta de la longevidad se encuentra en una proteína llamada CIRBP. Esta desempeña un papel clave en la reparación de las roturas de doble cadena en el ADN, un tipo de daño genético que puede causar enfermedades y acortar la esperanza de vida en diversas especies, incluidos los humanos.

Los investigadores descubrieron que las ballenas boreales tienen niveles mucho más altos de CIRBP que otros mamíferos. Los hallazgos, si bien aún es muy pronto, ofrecen una nueva pista sobre cómo los seres humanos podrían algún día mejorar la reparación del ADN, resistir mejor al cáncer y ralentizar los efectos del envejecimiento.

Los detalles se publican en la revista Nature, en un artículo liderado por Jan Vijg y Vera Gorbunova, de la Facultad de Medicina Albert Einstein y la Universidad Rochester, en Nueva York, respectivamente.

Un mecanismo contra el cáncer

El "modelo multietápico del cáncer" es un marco ampliamente aceptado que explica cómo las células normales no se convierten en cancerosas en un sólo paso, detalló Gorbunova. El cáncer se desarrolla después de que se acumulen múltiples mutaciones genéticas en genes claves que controlan el crecimiento celular, la división y la reparación del ADN.

Teniendo en cuenta este modelo de múltiples etapas, cabría esperar que los animales con más células y una mayor esperanza de vida acumularan más mutaciones y, por lo tanto, se enfrentaran a un mayor riesgo de cáncer, pero eso no es lo que se observa. Este enigma se conoce como la paradoja de Peto, recuerda un comunicado de Rochester.

Las especies de gran tamaño no tienen tasas de cáncer más altas que las más pequeñas, a pesar de que tienen muchas más células que se dividen durante muchos más años. La paradoja describe que las más grandes, como elefantes y ballenas, deben haber desarrollado mecanismos adicionales para prevenir o reparar las mutaciones cancerosas.

La naturaleza exacta de estos ha desconcertado a los científicos.

Para tratar de aclararlo, el equipo investigó la probabilidad de que las células de la ballena boreal -también llamada de Groenlandia- mutaran en células cancerosas al aplicarles un estímulo oncogénico (como la radiación UV).

Los científicos vieron, por un lado, que las células de la ballena necesitan, en realidad, menos mutaciones para volverse malignas que los fibroblastos humanos.

Y por otro, descubrieron que las células del animal son menos propensas a acumular mutaciones oncogénicas desde un principio. En las observaciones, las células de las ballenas mostraban menos mutaciones que las humanas, sugiriendo que, a pesar de ser susceptibles al daño en el ADN, este se repara: por eso no se desarrolla enfermedad.

¿Ayuda el agua fría?

Identificaron sobre todo una proteína asociada a esta reparación, la CIRBP. La añadieron a cultivos de células humanas y de mosca de la fruta y, en ambos casos, la reparación del ADN mejoró; en las moscas incluso prolongó su esperanza de vida.

Los investigadores descubrieron, además, que si se baja la temperatura solo unos grados, las células producen más proteína CIRBP. "Lo que aún no sabemos es qué nivel de exposición al frío sería necesario para desencadenar esa respuesta en humanos", afirmó Andrei Seluanov, también de Rochester.

El equipo baraja múltiples formas de aumentar la proteína en humanos, pero aún son hipótesis.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE DEUTSCHE WELLE. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.

Deutsche Welle

Deutsche Welle

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Escándalo

"Esto no significa, querido lector, que no pueda haber obras espantosamente malas, escritas por mujeres (y por...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

+ Sección

Galileo

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Juan Fuentes, el abogado de Emma Yolanda Santos, la mujer que denunció a Simón Levy, confirmó que el exfuncionario está en un hotel en Portugal y no en EU.
1

VIDEO ¬ Abogado de mujer que demandó a Simón Levy va a Portugal y exhibe su mentira

Doug Ford desata ira de Trump
2

La ruptura entre Canadá y EU se vuelve personal, hasta con gritos y ofensas directas

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
3

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
4

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

5

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

Trump impone nuevos aranceles.
6

El descontento contra Trump alcanza el mayor nivel desde que inició su nuevo mandato

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
7

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
8

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
9

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

La SICT aclaró que las empresas prestadoras de servicios de transporte mediante aplicaciones, no cuentan con la autorización para operar en aeropuertos.
10

Taxis de aplicación no tienen permiso para operar en aeropuertos, aclara la SICT

La Marina rescató a 27 menores y a un joven de 18 años a bordo de una embarcación en altamar, cerca del municipio de Ahome, en Sinaloa.
11

La Marina rescata en altamar a 27 menores y uno de 18 que iban desde Chiapas al norte

Personas observan cuerpos que yacen sobre el suelo tras la mega operación policial contra el grupo criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, Brasil.
12

Quién es quién en la masacre de Río: Del Gobernador bolsonarista al capo detenido

13

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves un nuevo documento emitido por las autoridades de Portugal que confirma el arresto de Simón Levy.
14

La Presidenta presenta un segundo documento para confirmar el arresto de Simón Levy

El texto principal de NYT hoy dice que antes de la reunión entre Donal Trump y Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica.
15

Los acuerdos Xi-Trump dan respiro comercial, pero una nueva amenaza nuclear se alza

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Clara Brugada anuncia la reubicación de 80 menores de edad de un refugio privado.
1

Gobierno CdMx rescata a 80 menores de "Casa de las Mercedes" tras denuncias de abuso

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.
2

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
3

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
4

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Juan Fuentes, el abogado de Emma Yolanda Santos, la mujer que denunció a Simón Levy, confirmó que el exfuncionario está en un hotel en Portugal y no en EU.
5

VIDEO ¬ Abogado de mujer que demandó a Simón Levy va a Portugal y exhibe su mentira

Trump impone nuevos aranceles.
6

El descontento contra Trump alcanza el mayor nivel desde que inició su nuevo mandato

La SICT aclaró que las empresas prestadoras de servicios de transporte mediante aplicaciones, no cuentan con la autorización para operar en aeropuertos.
7

Taxis de aplicación no tienen permiso para operar en aeropuertos, aclara la SICT

Personas observan cuerpos que yacen sobre el suelo tras la mega operación policial contra el grupo criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, Brasil.
8

Quién es quién en la masacre de Río: Del Gobernador bolsonarista al capo detenido

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
9

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

La SSPC informó este jueves que se logró la detención de Martín Jesús "N", alias "El Tomate", presunto integrante del grupo criminal "Los Gigios", en Sonora.
10

"El Tomate", objetivo prioritario y presunto miembro de "Los Gigios", cae en Sonora

La Marina rescató a 27 menores y a un joven de 18 años a bordo de una embarcación en altamar, cerca del municipio de Ahome, en Sinaloa.
11

La Marina rescata en altamar a 27 menores y uno de 18 que iban desde Chiapas al norte

Las fuerzas de seguridad de Francia detuvieron a otros cinco sospechosos del robo de joyas en el Museo del Louvre de París; ya van siete arrestados por el caso.
12

Las autoridades de Francia detienen a otros 5 sospechosos de robo en Museo del Louvre