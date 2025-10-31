ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

30/10/2025 - 7:00 pm

En entrevista con "Los Periodistas", el abogado Eduardo Fuentes reveló que, antes de salir del país, Simón Levy interpuso un amparo con el objetivo de evitar su extradición, aunque dijo que lo hizo de manera equivocada y sin conocimiento de la Ley.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- El abogado Eduardo Fuentes, representante legal de Emma Santos, arremetió contra Simón Levy al calificarlo como “cínico, desvergonzado y miserable”, tras su reciente detención fuera del país y pidió ponerle un alto al exfuncionario que ha mantenido una conducta marcada por el engaño y la manipulación.

“Toda su vida se ha conducido en esa línea: de engañar, estafar, de aprovecharse de la gente. El día que le patea la puerta a Emma Santos también negó que fuera él, dijo que el video estaba editado”, expuso el abogado en entrevista con "Los Periodistas", programa que se transmite a través del canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire.

Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, aseguró en entrevista telefónica con SinEmbargo que nunca fue detenido, que se encuentra en Washington, donde —dijo— sufrió un atentado, y que está en libertad. Sin embargo, no confirmó que realmente se encuentre en Estados Unidos (EU).

En ese sentido, Fuentes señaló que Levy intentó presentarse nuevamente como víctima al afirmar que “sufrió un atentado y recibió dos balazos”, además de asegurar falsamente que se encontraba en Washington.

“No sólo mintió sobre su paradero, sino que agregó un componente emocional para victimizarse. Hoy quedó totalmente exhibido, al igual que los medios que se prestaron a difundir sus falsedades”, sostuvo.

Y apuntó: "Debe estar en la cárcel. Él está en Portugal y estaba hospedado en ese hotel. No puede salir de Lisboa porque si él sale la autoridad de Portugal va a girar una orden de aprehensión".

El abogado también reveló que, antes de salir del país, Levy interpuso un amparo con el objetivo de evitar su extradición, aunque lo hizo de manera equivocada.

“Es tan burdo y torpe como abogado que presentó en México un amparo para no ser extraditado, como si eso tuviera efecto fuera del país. Ni siquiera entendió que no le habían concedido la suspensión, por eso lo detuvieron”, afirmó Fuentes.

De acuerdo con el representante de Emma Santos, la detención de Simón Levy confirma un patrón de “engaños, cinismo y manipulación” que, dijo, lo ha acompañado durante años y que ahora “ha quedado al descubierto ante todos”.

Este día, el abogado Juan Fuentes, confirmó con un video que Simón Levy grabó entrevistas con medios mexicanos desde un hotel en Portugal, y no se encuentra en Washington D.C., como afirmó repetidamente en los últimos días.

"Se podrán percatar que definitivamente estamos muy lejos de Washington", añade el abogado, mientras se escucha música de fondo en el bar. "Estamos en Portugal, exactamente en el River Lounge del Hotel Myriad. Espero que los medios de comunicación difundan este video para darse cuenta de las mentiras de este farsante, de este defraudador, que el día de hoy sí está en Portugal, sí fue detenido y se encuentra bajo medidas cautelares de las cuales no puede salir de esta ciudad", completó.

"Buenas noches, soy el licenciado Juan Fuentes, abogado de la señora Emma Yolanda Santos González. En este momento, me encuentro en la ciudad de Lisboa, precisamente Portugal, donde hace unas horas el señor Simón Levy transmitió en vivo desde aquí en una entrevista con la periodista Azucena [Uresti], manifestando que había sido víctima de un atentado y que se encontraba en perfecto estado viviendo en Washington", indicó.

El video del abogado, que dura apenas un minuto con 15 segundos, finaliza con el pago de la cuenta y entonces el camarógrafo camina hacia el lobby del hotel, donde se puede apreciar el nombre y la ubicación del recinto.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aclaró la tarde del miércoles que Simón Levy Dabbah, exfuncionario federal y capitalino, fue detenido por la Organización International de Policía Criminal, mejor conocida como Interpol, en Portugal, donde un Tribunal ordenó su libertad imponiéndole medidas cautelares, entre ellas permanencia y control de identidad, mientras se verifica su situación de nacionalidad y se resuelve su entrega a las autoridades mexicanas.

 

A la par, destacó que el Gobierno de México mantiene comunicación con las autoridades de Portugal para dar seguimiento al caso, conforme a los mecanismos de cooperación jurídica y de extradición internacionales.

En tanto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó este jueves un nuevo documento oficial emitido por las autoridades de Portugal para confirmar el arresto de Simón Levy, exfuncionario federal y de la Ciudad de México.

El escrito, fechado en la ciudad de Lisboa, notifica que el exservidor público fue arrestado por la policía portuguesa cuando ingresó a ese país, en cumplimiento a una orden internacional de detención emitida por la Interpol.

"El ciudadano Simón ‘N’ fue detenido el día 28 de octubre de 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención, habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa", señala el correo electrónico leído por la mandataria.

La Presidenta Sheinbaum insistió en que Simón Levy sí fue capturado en Portugal y presentado ante las autoridades de dicha nación, sin embargo, debido a que tiene doble nacionalidad, la mexicana y la de un país europeo, fue liberado, pero no podrá abandonar el territorio portugués.

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado Gómez

