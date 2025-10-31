Jóvenes Construyendo el Futuro anuncia entrega de tarjetas: ¿Cuándo y qué llevar?

El proceso de entrega de la Tarjeta del Bienestar se realiza de manera presencial y personalizada, por lo que los aprendices deben esperar la notificación oficial que indicará el lugar, fecha y hora en que deberán presentarse.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Jóvenes Construyendo el Futuro hizo un llamado a las y los beneficiarios recién inscritos a estar atentos para recibir próximamente su tarjeta del Banco del Bienestar, el medio oficial para cobrar el apoyo económico mensual que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

"Si tu capacitación inicia el 3 de noviembre, pronto recibirás el aviso de tu convocatoria para recoger tu Tarjeta del Bienestar a través de la plataforma digital del programa", adelantó la cuenta oficial de X, antes Twitter, de Jóvenes Construyendo el Futuro.

Este Programa para el Bienestar permite a jóvenes incorporarse a un centro de trabajo para recibir capacitación durante 12 meses, durante los cuales el Gobierno de México les paga el equivalente al salario mínimo y les otorga seguro médico ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El monto subió este 2025 a ocho mil 480.17 pesos mexicanos, esto como resultado del ajuste del salario mínimo.

¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para recoger la Tarjeta del Bienestar?

El proceso de entrega se realiza de manera presencial y personalizada, por lo que los aprendices deben esperar la notificación oficial que indicará el lugar, fecha y hora en que deberán presentarse.

Para recibir la tarjeta del Bienestar, el único requisito que deberán presentar los beneficiarios es una identificación oficial vigente, la cual puede ser INE, pasaporte o cédula profesional.

Durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa fue echado a andar y benefició a casi tres millones de jóvenes, mujeres en su mayoría, con una inversión acumulada de 135 mil millones de pesos.

De los egresados, siete de cada 10 lograron encontrar un empleo u ocupación productiva, o bien retomaron sus estudios, tras su capacitación laboral.

¿Quiénes pueden inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Las personas que quieren inscribirse a este programa deberán cumplir lo siguientes requisitos: