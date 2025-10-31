Jóvenes Construyendo el Futuro anuncia entrega de tarjetas: ¿Cuándo y qué llevar?

El proceso de entrega de la Tarjeta del Bienestar se realiza de manera presencial y personalizada, por lo que los aprendices deben esperar la notificación oficial que indicará el lugar, fecha y hora en que deberán presentarse.
Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- Jóvenes Construyendo el Futuro hizo un llamado a las y los beneficiarios recién inscritos a estar atentos para recibir próximamente su tarjeta del Banco del Bienestar, el medio oficial para cobrar el apoyo económico mensual que otorga la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
"Si tu capacitación inicia el 3 de noviembre, pronto recibirás el aviso de tu convocatoria para recoger tu Tarjeta del Bienestar a través de la plataforma digital del programa", adelantó la cuenta oficial de X, antes Twitter, de Jóvenes Construyendo el Futuro.
Este Programa para el Bienestar permite a jóvenes incorporarse a un centro de trabajo para recibir capacitación durante 12 meses, durante los cuales el Gobierno de México les paga el equivalente al salario mínimo y les otorga seguro médico ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El monto subió este 2025 a ocho mil 480.17 pesos mexicanos, esto como resultado del ajuste del salario mínimo.
💳Tu tarjeta del Bienestar ya está en camino. 🙌#JóvenesConstruyendoElFuturo #EntregaDeTarjetas #ElFuturoEsJoven pic.twitter.com/CwCdXjVjW9
— Jóvenes Construyendo el Futuro (@JovConFuturo) October 28, 2025
¿Cuáles son los requisitos que se necesitan para recoger la Tarjeta del Bienestar?
El proceso de entrega se realiza de manera presencial y personalizada, por lo que los aprendices deben esperar la notificación oficial que indicará el lugar, fecha y hora en que deberán presentarse.
Para recibir la tarjeta del Bienestar, el único requisito que deberán presentar los beneficiarios es una identificación oficial vigente, la cual puede ser INE, pasaporte o cédula profesional.
Durante el Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa fue echado a andar y benefició a casi tres millones de jóvenes, mujeres en su mayoría, con una inversión acumulada de 135 mil millones de pesos.
De los egresados, siete de cada 10 lograron encontrar un empleo u ocupación productiva, o bien retomaron sus estudios, tras su capacitación laboral.
¿Quiénes pueden inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro?
Las personas que quieren inscribirse a este programa deberán cumplir lo siguientes requisitos:
- Tener 18 y 29 años.
- No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación.
- Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente.
- Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma.