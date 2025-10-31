Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega con una reforma que nadie leyó o que no causa mayor debate en la opinión pública".

Leopoldo Maldonado

31/10/2025 - 12:01 am

Manifestantes participan en una protesta de "No Kings" en Washington, D.C., Estados Unidos.
Manifestantes participan en una protesta de "No Kings" en Washington, D.C., Estados Unidos. Foto: Li Rui, Xinhua

La imagen del autoritarismo ha cambiado. Ya no necesita tanques en las calles ni golpes de Estado. Hoy, como advierte el informe Time, Space and Information: Lessons Learned from the Abuse of Law to Attack Civic Space/ Tiempo, Espacio e Información: Lecciones Apendidas del Abuso Legal para Atacar al Espacio Cívico (International IDEA, 2025), los gobiernos autoritarios se perfeccionan en los pasillos del Congreso, los tribunales y las oficinas de los reguladores. No derrocan instituciones, más bien las vacían por dentro. A los medios libres y ONG's las ahogan con auditorías, demandas y leyes a la medida. El arma es el abuso calculado de la ley.

El estudio, elaborado por la investigadora Madeleine Rogers y para el cual se realizó una consulta a diversos actores sociales de América Latina y Europa Central y del Este, analiza más de una veintena de países en los últimos 10 años para identificar los patrones de lo que denomina lawfare autoritario. Todo en el marco del llamado retroceso democrático. Nos expone con detalle el uso del derecho y las instituciones como herramientas de represión política y control social.

La tesis central es que el autoritarismo contemporáneo se disfraza de legalidad. Los regímenes de nueva generación no violan abiertamente la Constitución; la reinterpretan o la cambian hasta hacerla irreconocible. Amplían los límites del derecho para ejercer un poder centralizado y discrecional, minan los contrapesos, cambian las reglas del juego para permanecer en el poder, inhiben la crítica. Consideran su mayoría —a fin de cuentas provisional— como la única legítima sin posibilidad de que se configuren otras.

El informe identifica tres dimensiones en las que este fenómeno se despliega: el tiempo, el espacio y la información.

  • En el tiempo, los gobiernos aceleran procesos legislativos o judiciales para imponer reformas sin deliberación, o al contrario, los alargan indefinidamente para agotar a los actores críticos.
  • En el espacio, imponen restricciones burocráticas y regulatorias que estrangulan el trabajo de organizaciones civiles, medios independientes o universidades.
  • En la información, controlan el flujo de datos públicos, manipulan la publicidad oficial o censuran con excusas de “seguridad nacional” o “combate a la desinformación”.

El resultado es un ecosistema democrático en apariencia funcional, pero profundamente corroído con medios autocensurados, jueces intimidados y una sociedad civil fatigada por litigios interminables. El reporte llama a este fenómeno “la asfixia legal de la democracia”.

El informe cita ejemplos de distintas geografías. El uso de leyes de “agentes extranjeros” en Rusia y Nicaragua; la persecución judicial a organizaciones en El Salvador o Turquía; y la captura de los reguladores de medios en Hungría y México. En todos los casos, el patrón es que la legalidad se convierte en coartada. Se lleva a la democracia a sus límites. Como señala la politóloga Nadia Urbinatti, los populismos autocráticos necesitan de la democracia para vivir de forma parasitaria, aunque la vacíen de contenido para perpetuarse.

Pero más allá del diagnóstico global, el texto tiene resonancia inmediata en nuestra región. En América Latina, la expansión de leyes de vigilancia, las reformas que reducen el control judicial y la captura de organismos autónomos replican esa tendencia con matices locales. México, por ejemplo, discute y aprueba leyes que amplían la capacidad del Estado para acceder a datos personales, geolocalizar ciudadanos o bloquear contenidos digitales. Y, simultáneamente, avanza reformas que capturan al Poder Judicial, debilitan el amparo y las suspensiones que podrían frenar esos abusos.

La advertencia de IDEA Internacional es tan simple como urgente: una democracia sin espacio cívico no sobrevive. Contrario al mantra populista, el derecho a expresarse, organizarse y fiscalizar al Gobierno no es un accesorio liberal, sino el sistema inmunológico de las democracias. Cuando ese sistema se debilita, el cuerpo político puede seguir de pie por un tiempo, pero ya está enfermo por dentro. En casos extremos, los autócratas que juegan con los límites a su poder en el marco de la democracia, caminan a la dictadura pura y dura. El brinco al poder absoluto y sin máscaras es siempre una opción que algunos terminan por consumar, como en Venezuela o Nicaragua.

El informe concluye con una idea poderosa, afirmando que la defensa del espacio cívico no puede depender de la buena voluntad de los gobernantes, sino de instituciones con “resiliencia democrática”. Esto implica mecanismos que limiten la discrecionalidad, protejan a quienes critican al poder y garanticen la independencia informativa.

En tiempos donde el autoritarismo se legaliza, este documento se vuelve una lectura indispensable. Porque el retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega con una reforma que nadie leyó o que no causa mayor debate en la opinión pública. En este contexto, cuando la ley se convierte en mordaza y las instituciones en armas, la defensa de los derechos fundamentales se vuelve un acto de resistencia.

Leopoldo Maldonado

Leopoldo Maldonado

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

"¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias? ¿Cuál es el costo para el país...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

+ Sección

Galileo

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
1

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
2

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
3

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

Homicidio de colombiano B-King
4

Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
5

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Juan Fuentes, el abogado de Emma Yolanda Santos, la mujer que denunció a Simón Levy, confirmó que el exfuncionario está en un hotel en Portugal y no en EU.
6

VIDEO ¬ Abogado de mujer que demandó a Simón Levy va a Portugal y exhibe su mentira

7

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

El príncipe Andrés, despojado de títulos y expulsado de Windsor por liga con Epstein.
8

El rey Carlos III expulsa de Windsor al príncipe Andrés por sus ligas con Epstein

Personas observan cuerpos que yacen sobre el suelo tras la mega operación policial contra el grupo criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, Brasil.
9

Quién es quién en la masacre de Río: Del Gobernador bolsonarista al capo detenido

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
10

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

Trump impone nuevos aranceles.
11

El descontento contra Trump alcanza el mayor nivel desde que inició su nuevo mandato

12

Escándalo

Clara Brugada anuncia la reubicación de 80 menores de edad de un refugio privado.
13

Gobierno CdMx rescata a 80 menores de "Casa de las Mercedes" tras denuncias de abuso

14

Lujo y falsedad: Inés Gómez Mont y Álvarez Puga deslumbraron a la élite... con oropel

Las autoridades detuvieron al exdirector de la Policía de Tabasco, quien es señalado de pertenecer a La Barredora, grupo criminal que dirigía Bermúdez Requena.
15

Autoridades detienen a exdirector de Policía de Tabasco; dobleteaba en La Barredora

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Trump promete acciones militares en tierra.
1

Abusos, amenazas y odio racial en EU no frenan el turismo mexicano. De hecho, subió

Homicidio de colombiano B-King
2

Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

3

#PuntosyComas ¬ Cinco estados legislan para atender el desplazamiento forzado

4

Rector pide a la UNAM regresar a clases presenciales y responsabilidad ante amenazas

Tarjeta del Bienestar.
5

Jóvenes Construyendo el Futuro anuncia entrega de tarjetas: ¿Cuándo y qué llevar?

El príncipe Andrés, despojado de títulos y expulsado de Windsor por liga con Epstein.
6

El rey Carlos III expulsa de Windsor al príncipe Andrés por sus ligas con Epstein

Departamento del Tesoro
7

El Departamento del Tesoro sanciona a red de trata de personas que opera desde Cancún

Clara Brugada anuncia la reubicación de 80 menores de edad de un refugio privado.
8

Gobierno CdMx rescata a 80 menores de "Casa de las Mercedes" tras denuncias de abuso

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.
9

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
10

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
11

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Juan Fuentes, el abogado de Emma Yolanda Santos, la mujer que denunció a Simón Levy, confirmó que el exfuncionario está en un hotel en Portugal y no en EU.
12

VIDEO ¬ Abogado de mujer que demandó a Simón Levy va a Portugal y exhibe su mentira