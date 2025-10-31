Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Un testigo clave relató que "Regio Clown" y "B-King" fueron asesinados en un domicilio de “El Apá” y posteriormente desmembrados en un taller de reciclaje ubicado en Iztapalapa.

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer este jueves que fue detenido Cristopher "N", alias "El Comandante", por ser el presunto autor material del homicidio de los artistas de origen colombiano "Regio Clown" y "B-King". Las investigaciones, según da cuenta la extensa relatoría de la indagatorias sobre el caso, reveló una red de tráfico de drogas y extorsión que ha llevado a la detención de otras 15 personas.

"Las investigaciones de la totalidad de los hechos delictivos referidos incorporan información aportada por testigos, actos de investigación de campo y gabinete, seguimiento de videos de cámaras públicas y privadas, así como fuentes abiertas, autorizaciones judiciales tales como la obtención de datos conservados, órdenes de cateo y de aprehensión, así como periciales diversas, lo que permite establecer como hipótesis investigativa de que el homicidio de los músicos colombianos está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos de uno de ellos con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como alias 'El Pantera'", explicó la FGJ-Edomex.

De las 16 personas detenidas por el crimen, 10 son de origen extranjero (de Colombia, Venezuela, Cuba y España) y habrían participado como autores del homicidio o estarían relacionados con ese y otros delitos, como la comercialización de las drogas 2-CB ("tusi") y "Coco Channel".

Según la indagatoria, desde el 2 de septiembre pasado y por órdenes de "El Pantera", “El Comandante” instruyó a un sujeto identificado como Mariano “N” para fungir como chofer y asistente de las víctimas. Días después, Mariano fue enviado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para recoger a “B-King”.

Detenidas 16 personas en el marco de la investigación relacionada con el homicidio de dos músicos colombianos.#FiscalíaEdoméxInforma. Los actos de investigación realizados hasta este momento, vinculan la muerte de ambas víctimas con un entorno delictivo de distribución y… pic.twitter.com/VY1Zw4oTr9 — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) October 31, 2025

El 14 de septiembre, “El Comandante” trasladó a “B-King” y a DJ "Regio Clown" desde un hotel en Polanco hasta un evento denominado “Sin Censura” en la Ciudad de México, en los que se comercializaban narcóticos, a bordo de una camioneta verde de placas GAC GS8. Las autoridades señalaron que el vehículo pertenecía a la pareja sentimental de “El Comandante”, quien habría ganado la confianza de las víctimas al hacerles creer que iniciarían negocios juntos, en acuerdo con “El Pantera” y otro sujeto identificado como “El Apá”.

Dos días después, el 16 de septiembre, “El Comandante” ordenó a Mariano “N” que, por instrucciones de “El Apá”, trasladara a los colombianos desde la plaza Miyana hasta la colonia Renovación, en la Alcaldía Iztapalapa. Según la Fiscalía, el acusado sabía que en realidad los colombianos serían llevados a un lugar donde serían privados de la vida, tras un pago de 200 mil pesos realizado por “El Pantera”.

Un testigo clave relató que "Regio Clown" y "B-King" fueron asesinados en un domicilio de “El Apá” y posteriormente desmembrados en un taller de reciclaje ubicado también en la colonia Renovación. En ese sitio se utilizaban bolsas de plástico y de rafia similares a las encontradas en el lugar del hallazgo de los restos.

Las investigaciones determinaron que los cuerpos fueron trasladados en una camioneta Ford Expedition roja, del mismo modelo que Mariano “N” usó días antes para recoger a “B-King” en el AIFA. De acuerdo con la Fiscalía, los responsables abandonaron los restos en el Estado de México junto a un mensaje que pretendía desviar las líneas de investigación.

El testigo también reveló que “El Pantera” amenazó a todos los involucrados, entre ellos “El Comandante”, “El Apá” y Mariano “N”, advirtiéndoles que “al primero que hablara lo mandaría matar” y que no debían regresar a la Ciudad de México o al Estado de México hasta diciembre. Estas declaraciones, indicó la Fiscalía, refuerzan la hipótesis de una coordinación criminal con roles específicos y amenazas para garantizar el silencio.

La Fiscalía del Estado de México informó que Cristopher “N” "tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo".

El homicidio calificado en el Estado de México puede alcanzar penas de hasta 70 años de prisión, mientras que los delitos de extorsión y secuestro asociados al caso podrían incrementar la condena hasta 100 años de cárcel. Las autoridades federales y locales anunciaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y detener a los demás implicados.