Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

Redacción/SinEmbargo

30/10/2025 - 10:56 pm

Homicidio de colombiano B-King

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Quiénes eran B-King y Regio Clown, artistas colombianos hallados muertos en México?

El cantante "B-King" y el DJ "Regio Clown" desaparecen en CdMx; FGJ lanza alerta

Los músicos colombianos B-King y Regio Clown son encontrados muertos en el Edomex

Un testigo clave relató que "Regio Clown" y "B-King" fueron asesinados en un domicilio de “El Apá” y posteriormente desmembrados en un taller de reciclaje ubicado en Iztapalapa. 

Ciudad de México, 30 de octubre (SinEmbargo).- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer este jueves que fue detenido Cristopher "N", alias "El Comandante", por ser el presunto autor material del homicidio de los artistas de origen colombiano "Regio Clown" y "B-King". Las investigaciones, según da cuenta la extensa relatoría de la indagatorias sobre el caso, reveló una red de tráfico de drogas y extorsión que ha llevado a la detención de otras 15 personas.

"Las investigaciones de la totalidad de los hechos delictivos referidos incorporan información aportada por testigos, actos de investigación de campo y gabinete, seguimiento de videos de cámaras públicas y privadas, así como fuentes abiertas, autorizaciones judiciales tales como la obtención de datos conservados, órdenes de cateo y de aprehensión, así como periciales diversas, lo que permite establecer como hipótesis investigativa de que el homicidio de los músicos colombianos está relacionado con la comercialización de narcóticos, adeudos de uno de ellos con un grupo criminal y su relación personal con un sujeto identificado como alias 'El Pantera'", explicó la FGJ-Edomex.

De las 16 personas detenidas por el crimen, 10 son de origen extranjero (de Colombia, Venezuela, Cuba y España) y habrían participado como autores del homicidio o estarían relacionados con ese y otros delitos, como la comercialización de las drogas 2-CB ("tusi") y "Coco Channel".

Según la indagatoria, desde el 2 de septiembre pasado y por órdenes de "El Pantera", “El Comandante” instruyó a un sujeto identificado como Mariano “N” para fungir como chofer y asistente de las víctimas. Días después, Mariano fue enviado al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) para recoger a “B-King”.

El 14 de septiembre, “El Comandante” trasladó a “B-King” y a DJ "Regio Clown" desde un hotel en Polanco hasta un evento denominado “Sin Censura” en la Ciudad de México, en los que se comercializaban narcóticos, a bordo de una camioneta verde de placas GAC GS8. Las autoridades señalaron que el vehículo pertenecía a la pareja sentimental de “El Comandante”, quien habría ganado la confianza de las víctimas al hacerles creer que iniciarían negocios juntos, en acuerdo con “El Pantera” y otro sujeto identificado como “El Apá”.

Dos días después, el 16 de septiembre, “El Comandante” ordenó a Mariano “N” que, por instrucciones de “El Apá”, trasladara a los colombianos desde la plaza Miyana hasta la colonia Renovación, en la Alcaldía Iztapalapa. Según la Fiscalía, el acusado sabía que en realidad los colombianos serían llevados a un lugar donde serían privados de la vida, tras un pago de 200 mil pesos realizado por “El Pantera”.

Un testigo clave relató que "Regio Clown" y "B-King" fueron asesinados en un domicilio de “El Apá” y posteriormente desmembrados en un taller de reciclaje ubicado también en la colonia Renovación. En ese sitio se utilizaban bolsas de plástico y de rafia similares a las encontradas en el lugar del hallazgo de los restos.

Las investigaciones determinaron que los cuerpos fueron trasladados en una camioneta Ford Expedition roja, del mismo modelo que Mariano “N” usó días antes para recoger a “B-King” en el AIFA. De acuerdo con la Fiscalía, los responsables abandonaron los restos en el Estado de México junto a un mensaje que pretendía desviar las líneas de investigación.

Homicidio de Colombianos.
Los actos de investigación realizados hasta este momento, vinculan la muerte de ambas víctimas con un entorno delictivo de distribución y comercialización de narcóticos, en particular los conocidos como “2-CB (Tusi)” y “Coco Channel”. Fto: FGJ-Edomex

El testigo también reveló que “El Pantera” amenazó a todos los involucrados, entre ellos “El Comandante”, “El Apá” y Mariano “N”, advirtiéndoles que “al primero que hablara lo mandaría matar” y que no debían regresar a la Ciudad de México o al Estado de México hasta diciembre. Estas declaraciones, indicó la Fiscalía, refuerzan la hipótesis de una coordinación criminal con roles específicos y amenazas para garantizar el silencio.

La Fiscalía del Estado de México informó que Cristopher “N” "tuvo control sobre aspectos esenciales de la ejecución, al coordinar y dirigir la fase de atracción de las víctimas mediante el engaño y la manipulación de su confianza para asegurar el resultado planificado por el grupo".

El homicidio calificado en el Estado de México puede alcanzar penas de hasta 70 años de prisión, mientras que los delitos de extorsión y secuestro asociados al caso podrían incrementar la condena hasta 100 años de cárcel. Las autoridades federales y locales anunciaron que continuarán con las investigaciones para esclarecer completamente los hechos y detener a los demás implicados.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
María Rivera

Escándalo

"Esto no significa, querido lector, que no pueda haber obras espantosamente malas, escritas por mujeres (y por...
Por María Rivera
Adela Navarro Bello

Los muertos se cuentan distinto

"Es evidente que no se puede tapar la inseguridad con el reagrupamiento de homicidios en otras categorías,...
Por Adela Navarro Bello
Gustavo de Hoyos Walther

Esperando a nuestras almas

"Lo que necesitamos es abrir un gran debate no sólo sobre la creación de valor en el...
Por Gustavo de Hoyos Walther
+ Sección

Opinión en Video

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Salud en la encrucijada: los edulcorantes
Por Alejandro Calvillo

Salud en la encrucijada: los edulcorantes

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?
Por Héctor Alejandro Quintanar

¿Qué significan las siglas del “nuevo” PAN?

+ Sección

Galileo

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
1

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
2

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
3

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
4

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Juan Fuentes, el abogado de Emma Yolanda Santos, la mujer que denunció a Simón Levy, confirmó que el exfuncionario está en un hotel en Portugal y no en EU.
5

VIDEO ¬ Abogado de mujer que demandó a Simón Levy va a Portugal y exhibe su mentira

6

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

Personas observan cuerpos que yacen sobre el suelo tras la mega operación policial contra el grupo criminal "Comando Vermelho", en Río de Janeiro, Brasil.
7

Quién es quién en la masacre de Río: Del Gobernador bolsonarista al capo detenido

El príncipe Andrés, despojado de títulos y expulsado de Windsor por liga con Epstein.
8

El rey Carlos III expulsa de Windsor al príncipe Andrés por sus ligas con Epstein

Trump impone nuevos aranceles.
9

El descontento contra Trump alcanza el mayor nivel desde que inició su nuevo mandato

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
10

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

Clara Brugada anuncia la reubicación de 80 menores de edad de un refugio privado.
11

Gobierno CdMx rescata a 80 menores de "Casa de las Mercedes" tras denuncias de abuso

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este jueves que Emmanuel Macron, su homólogo francés, realizará una visita a México el próximo 7 de noviembre.
12

Macron visitará México el 7 de noviembre: Sheinbaum; viene con empresarios, afirma

El texto principal de NYT hoy dice que antes de la reunión entre Donal Trump y Xi Jinping, los líderes mundiales estaban esperanzados en una tregua económica.
13

Los acuerdos Xi-Trump dan respiro comercial, pero una nueva amenaza nuclear se alza

Tarjeta del Bienestar.
14

Jóvenes Construyendo el Futuro anuncia entrega de tarjetas: ¿Cuándo y qué llevar?

15

Rector pide a la UNAM regresar a clases presenciales y responsabilidad ante amenazas

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Homicidio de colombiano B-King
1

Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

2

#PuntosyComas ¬ Cinco estados legislan para atender el desplazamiento forzado

3

Rector pide a la UNAM regresar a clases presenciales y responsabilidad ante amenazas

Tarjeta del Bienestar.
4

Jóvenes Construyendo el Futuro anuncia entrega de tarjetas: ¿Cuándo y qué llevar?

El príncipe Andrés, despojado de títulos y expulsado de Windsor por liga con Epstein.
5

El rey Carlos III expulsa de Windsor al príncipe Andrés por sus ligas con Epstein

Departamento del Tesoro
6

El Departamento del Tesoro sanciona a red de trata de personas que opera desde Cancún

Clara Brugada anuncia la reubicación de 80 menores de edad de un refugio privado.
7

Gobierno CdMx rescata a 80 menores de "Casa de las Mercedes" tras denuncias de abuso

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.
8

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
9

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
10

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Juan Fuentes, el abogado de Emma Yolanda Santos, la mujer que denunció a Simón Levy, confirmó que el exfuncionario está en un hotel en Portugal y no en EU.
11

VIDEO ¬ Abogado de mujer que demandó a Simón Levy va a Portugal y exhibe su mentira

Trump impone nuevos aranceles.
12

El descontento contra Trump alcanza el mayor nivel desde que inició su nuevo mandato