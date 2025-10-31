La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

La Ministra Lenia Batres detalló que la empresa minera envió a la SCJN promociones para intentar aplazar la resolución de este recurso de reclamación.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó ayer por unanimidad un proyecto para revocar un acuerdo, presentado por la anterior presidenta del Tribunal Norma Lucía Piña Hernández, para que Primero Empresa Minera, S.A. de C.V. aplazara el pago un adeudo de dos mil 868 millones 853 mil 516 pesos por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR).

"Con esto, queda firme la decisión del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del 25 de enero de 2025, que negó amparo a la minera quejosa en contra del pago de dos mil 868 millones 853 mil 516 pesos, por concepto de los impuestos sobre la renta y empresarial a tasa única, más actualizaciones, recargos y multas, correspondientes al ejercicio fiscal de 2012", explicó la Ministra Lenia Batres en un comunicado.

Lo anterior, porque la SCJN determinó que el asunto no tiene las características de excepcionalidad en materia constitucional o de derechos humanos, como para ser revisado por dicho Tribunal.

Lenia Batres también sostuvo que la Segunda Sala del máximo tribunal ya ha abordado de manera reiterada el tema de la constitucionalidad del Artículo 46, fracción Ill, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, impugnado por la empresa minera en este amparo.

También son improcedentes los cuestionamientos respecto de los artículos 34-A y 42 del Código Fiscal de la Federación, puesto que el tribunal colegiado ya señaló que las premisas que aludió la parte quejosa partían de hechos que no ocurrieron en el caso en concreto; por tanto, tampoco sobre este tema existe excepcionalidad, además de que hay varias tesis sobre las facultades de comprobación fiscal.

"Finalmente, expliqué que, aunque la empresa minera envió a la SCJN promociones para intentar aplazar la resolución de este recurso de reclamación, argumentando que estaba ya en pláticas con el Gobierno federal para resolver este adeudo, no existe ningún tipo de mecanismo alternativo de solución, por lo que no procede seguir retardando solución", comentó Batres Guadarrama.

En esta misma sesión la Ministra expresó que votó con la mayoría a favor de otorgar amparo a varias empresas dedicadas al turismo en áreas naturales protegidas, parques nacionales y reservas de la biosfera, quienes combatían el cobro de derechos para realizar sus actividades en estas zonas.