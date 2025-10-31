FOTOS y VIDEOS ¬ Miles huyen de asesinatos en masa y violaciones en El Fasher, Sudán

Redacción/SinEmbargo

31/10/2025 - 11:42 am

Miles huyen de El Fasher, en Sudán

ADVERTENCIA: IMÁGENES FUERTES

La violencia en El Fasher, en Sudán, ha dejado 400 mil personas muertas, según estimaciones de The New York Times. Miles huyen de dicha ciudad desde el pasado fin de semana.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés), un grupo paramilitar de Sudán, tomaron el control el pasado fin de semana de El Fasher, la capital del estado de Darfur del Norte, desatando una ola de violencia que incluye ejecuciones, asesinatos en masa y violaciones que han obligado a miles de civiles a huir de sus hogares.

La zona de El Fasher fue sitiada desde el 10 de mayo de 2024, por lo que es difícil cuantificar el número de masacres que se han registrado. Sin embargo, imágenes satelitales de empresas como Planet Labs y el Laboratorio de Investigación Humanitaria, de la Universidad de Yale, así como a través de videos difundidos en redes sociales, dan cuenta de vehículos militares cerca de grupos de cadáveres.

El propio líder de las RSF, el teniente general Mohamed Hamdan, reconoció en redes sociales haber cometido algunos abusos contra la población, además de comprometerse a responsabilizar a “cualquier soldado u oficial que haya cometido un delito”. Sin embargo, el grupo paramilitar negó "categóricamente" una acusación de la Organización Mundial de la Salud, la cual afirmó que 460 personas murieron en un hospital de la ciudad de Sudán, y calificó dicha imputación como una “intensa campaña de propaganda” sin “ninguna conexión con la realidad”.

"Calculamos que el número de muertos entre civiles y otros que no participaban en combates durante el ataque de las RSF a la ciudad y sus rutas de salida, así como en los días posteriores a la toma (del control de El Fasher), podría ascender a cientos", informó la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre el asesinato de enfermos y heridos dentro del Hospital-Maternidad Al Saudi y otros centros de salud en la ciudad.

En este sentido, el vocero de dicho organismo, Seif Magango, dijo este viernes durante una rueda de prensa en Ginebra que entre las atrocidades de la RSF figuran "ejecuciones sumarias, asesinatos en masa, violaciones, ataques contra trabajadores humanitarios, saqueos, secuestros y desplazamientos forzosos".

"Se calcula que 50 civiles murieron el 26 de octubre o en fechas cercanas, algunos durante los enfrentamientos y otros ejecutados de forma sumaria bajo la acusación de apoyar a las Fuerzas Armadas. Es probable que el número de víctimas sea mayor. Seguimos supervisando la gravísima situación", puntualizó, además de señalar que, según testigos, "personal de las RSF seleccionó a mujeres y niñas y las violó a punta de pistola, obligando a las personas desplazadas restantes, unas 100 familias, a abandonar el lugar en medio de tiroteos e intimidaciones a los residentes de avanzada edad".

Por su parte, el Secretario General Adjunto de Asuntos Humanitarios y Coordinador del Socorro de Emergencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Tom Fletcher, criticó a los Estados miembros de dicho organismo por permitir que la crisis escalara hasta este punto en Sudán, la cual ha obligado a 12 millones de personas a abandonar sus hogares, además de extender una hambruna por todo el país y de dejar 400 mil personas muertas, según estimaciones citadas por The New York Times.

"He llegado al límite de mis capacidades y de la autoridad de la ONU", declaró Fletcher en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual instó a los Estados miembros a "dejar de armar" la campaña de las RSF, pero no mencionó al país responsable de sus señalamientos.

No obstante, videos grabados por las propias fuerzas armadas paramilitares, los cuales han sido verificados por el diario neoyorquino y el Centro para la Resiliencia de la Información (una organización sin ánimo de lucro que documenta posibles crímenes de guerra), permiten ver que la crisis en Sudán se ha intensificado en los últimos días, mientras que las comunicaciones con la ciudad siguen prácticamente interrumpidas.

Uno de los videos captó a elementos de las RSF pasando por encima de un grupo de cuerpos esparcidos en una sala de la universidad de El Fasher, al mismo tiempo que uno de los sobrevivientes levanta un brazo, aparentemente para pedir ayuda, antes de que un combatiente le dispare y lo mate.

The New York Times estima que al menos 260 mil civiles quedaron atrapados en la ciudad de Sudán, luego de que las tropas de las RSF capturaron la principal base militar de la ciudad el pasado domingo, situación que ha obligado a miles de personas a huir de sus hogares, pero sólo un grupo minúsculo ha logrado ponerse a salvo de las fuerzas paramilitares, pues muchos de ellos relataron haber encontrado cadáveres en la carretera por la que transitaron.

"Quienes llegaron hablan de cadáveres en la carretera y de haber sido detenidos varias veces antes de llegar", afirmó para dicho medio Mathilde Vu, del Consejo Noruego para los Refugiados, quien presta ayuda en Tawila, zona ubicada a unos 65 kilómetros al oeste de El Fasher, a donde apenas cinco mil personas han llegado.

En este sentido, señaló que el viaje de las personas que huyen está plagado de "extorsión, detenciones arbitrarias, saqueos, violencia sexual y acoso". Sin embargo, su tormento no termina ahí, ya que cuando son trasladadas a campamentos superpoblados que albergan a miles de personas, se encuentran con brotes de enfermedades, escasez de alimentos, agua y refugio.

“Están a salvo de los bombardeos y los ataques, pero no del sufrimiento”, expresó para dicho medio Mathilde Vu.

