Tribunal Electoral perdona acordeones a candidatos del PJ: revoca multas del INE

El TEPJF determinó que no se demostró que hubiera un beneficio directo de los acordeones, una distribución masiva de dichos materiales ni evidencia de que los votantes los consultaran al emitir su sufragio.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló ayer, por mayoría de tres votos contra dos, las multas que el Instituto Nacional Electoral (INE) había impuesto a diversos candidatos de la elección judicial —entre ellos, aspirantes a ministros— por aparecer en los llamados “acordeones”.

Con esta resolución, el Tribunal dio por terminado el proceso sancionador del organismo electoral, que ascendía a poco más de seis millones de pesos distribuidos entre 188 candidaturas. Las multas se habían calculado con base en los topes de gasto de campaña y la capacidad económica de cada participante.

El INE argumentaba que los nombres de los candidatos figuraban en listas impresas o digitales difundidas durante la inédita contienda del pasado 1 de junio, por lo que consideró que se trataba de propaganda indebida.

Sin embargo, el TEPJF determinó que no se demostró que hubiera un beneficio directo, una distribución masiva de dichos materiales ni evidencia de que los votantes los consultaran al emitir su sufragio.

Tras más de un mes de posponer la discusión, la presidenta del Tribunal, Mónica Soto Fregoso, junto con los magistrados Felipe Fuentes Barrera y Felipe de la Mata Pizaña, conformaron la mayoría que revocó las sanciones.

Por su parte, la magistrada Janine Otálora —quien ayer concluyó su encargo en el TEPJF— sostuvo una postura contraria, al proponer que el INE realizara una investigación más profunda sobre el posible beneficio que los acordeones pudieron generar para las candidaturas. Su propuesta fue respaldada por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón.