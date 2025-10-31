El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China

Redacción/SinEmbargo

31/10/2025 - 3:00 pm

Al igual que sucede con Canadá, el resto del mundo ha sido presionado por Washington para que se cargue a su lado o pague las consecuencias. En respuesta, el propio Xi Jinping corteja a otros países para el comercio y la inversión, pero también les advierte que no se unan a su principal adversario para reducir la dependencia mundial de las cadenas de suministro chinas.

–Con información de agencias

Ciudad de México/Gyeongju/Ottawa, 31 de octubre (SinEmbargo).– Mark Carney aceptó la invitación de Xi Jinping para visitar China, en la primera reunión formal, desde 2017, entre un Primer Ministro canadiense y el Presidente chino. Duró 40 minutos. No arrojó resultados concretos, dice la prensa canadiense, porque ambos países vienen de una durísima guerra comercial.

Carney busca desesperado nuevos mercados para las exportaciones para compensar el daño económico que los aranceles de Donald Trump están causando a los canadienses. El Primer Ministro dijo que cree que Canadá y China han llegado a un punto de inflexión en sus relaciones, lo que, según predijo, redundará en beneficios para las familias, las empresas y los trabajadores canadienses. Añadió que la restauración de los lazos con Pekín abre un camino para abordar los problemas actuales, entre los que se incluye la guerra comercial.

El PIB de Canadá se contrajo en agosto, según datos dados a conocer hoy, producto de la mala relación con Estados Unidos. Es la cuarta contracción mensual en cinco meses y estuvo liderada por una caída en la producción tanto del sector servicios como del sector bienes. En el segundo trimestre la caída fue de 1.6 por ciento por el impacto de los aranceles sobre el acero, los automóviles, la madera y el aluminio, junto con la incertidumbre comercial general que redujo las exportaciones.

Lo que sucede con Canadá explica lo que vive el mundo, presionado por Washington para que se cargue a su lado o pague las consecuencias. El mismo Xi Jinping, en la cumbre económica de Asia-Pacífico, cortejó a otros países para el comercio y la inversión, pero también les advirtió implícitamente que no se unieran a Estados Unidos para reducir la dependencia mundial de las cadenas de suministro chinas.

México es uno de los países que más presión han sufrido con la política exterior estadounidense.

“La partida del Presidente Trump de Corea del Sur el día anterior significó que Xi fuera el único líder de una superpotencia en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad de Gyeongju. En la apertura de la reunión, se pudo ver a Xi sonriendo y estrechando la mano de los líderes mundiales y los ministros de economía y finanzas que se acercaron a saludarlo. Xi aprovechó su momento de protagonismo para presentar a China, la segunda economía más grande del mundo y una potencia manufacturera, ante una sala que incluía a los líderes de Japón, Canadá, Australia y el país anfitrión, Corea del Sur”, detalla hoy The New York Times.

La agencia china Xinhua dice que Xi Jinping dijo estar dispuesto a trabajar con Canadá para reconducir las relaciones bilaterales hacia un desarrollo sano, estable y sostenible lo antes posible, en beneficio de ambos pueblos.

“Afirmó que, gracias a los esfuerzos conjuntos de ambas partes, las relaciones entre China y Canadá han mostrado una dinámica positiva de recuperación y mejora, lo cual beneficia los intereses comunes de ambos países. Xi Jinping afirmó que China valora la declaración de Canadá de que está dispuesta a promover la mejora y el desarrollo de las relaciones bilaterales de manera práctica y constructiva. Xi instó a ambos países a fomentar percepciones objetivas y racionales entre sí, a verse correctamente y a impulsar el desarrollo de las relaciones bilaterales desde la perspectiva de los intereses comunes y a largo plazo de ambos países”, agrega Xinhua.

“Previamente, en un discurso durante la apertura de la cumbre, Xi abogó por el fortalecimiento de las cadenas de suministro industrial, lanzando una velada crítica a los intentos de Occidente por reducir la dependencia de las fábricas respecto a China. Afirmó que China se adheriría al principio de ‘unir fuerzas’ en lugar de ‘soltar’ y de ‘extender las cadenas’ en lugar de ‘romperlas’. En un discurso aparte dirigido a líderes empresariales, leído por un representante chino, Xi también lanzó una crítica indirecta a Estados Unidos, afirmando que las economías de APEC deberían ‘oponerse al proteccionismo, resistir la intimidación unilateral y evitar que el mundo vuelva a la ley de la selva’”, cuenta por su parte The New York Times.

A principios de este mes, China propuso nuevos y amplios controles a la exportación de minerales de tierras raras que le habrían otorgado a Pekín un poder extraordinario sobre otras naciones, agrega el diario. “China controla cerca del 90 por ciento del suministro mundial de estos minerales, vitales para la producción de prácticamente todas las tecnologías modernas, como semiconductores, baterías y aviones. China había introducido esos controles sobre tierras raras en respuesta a las medidas comerciales estadounidenses, pero las medidas provocaron alarma en otros países”.

A pesar de las presiones de Washington, China no suelta a Latinoamérica. Apenas instó hoy a Estados Unidos a atender el llamado de la comunidad internacional de levantar de inmediato el bloqueo y las sanciones contra Cuba, y eliminar a este país de su lista de “Estados patrocinadores del terrorismo”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores Guo Jiakun.

La Asamblea General de la ONU (AGNU) adoptó el miércoles un proyecto de resolución instando a Estados Unidos a poner fin a su embargo económico, comercial y financiero contra Cuba. El proyecto de resolución fue aprobado con 165 votos a favor y siete en contra, con 12 abstenciones. Estados Unidos se encontraba entre los siete países que votaron en contra de la moción. Durante más de seis décadas, Estados Unidos ha estado implementando un brutal bloqueo y sanciones ilegales contra Cuba, lo que viola gravemente las normas internacionales básicas, incluidos los propósitos y principios de la Carta de la ONU, indicó Guo en una rueda de prensa regular.

El portavoz del gobierno chino señaló que el bloqueo y las sanciones han infringido gravemente el derecho de Cuba a la subsistencia y al desarrollo y han causado estragos en el pueblo cubano. “Guo sostuvo que la aprobación del proyecto de resolución demuestra una vez más el amplio apoyo de la comunidad internacional al pueblo cubano en la defensa de su soberanía nacional y en la oposición a la interferencia extranjera y al bloqueo, y prueba que el unilateralismo y la intimidación obtienen poco apoyo”, dice Xinhua.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

