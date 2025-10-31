Sheinbaum defiende traslados de vuelos al AIFA; confía en llegar a acuerdo con EU

Sheinbaum recordó que desde 2014 el AICM fue declarado oficialmente saturado, años antes del inicio del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este viernes que espera que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia ese país no tenga un trasfondo político ni esté motivada por intereses de apoyo a empresas estadounidenses. Por otro lado, la mandataria confió en que se podrá llegar a un acuerdo, pues el Gobierno no considera que se haya afectado la competencia de las líneas aéreas norteamericanas.

“Esperamos que no tenga un fondo ni político ni de apoyo a otra empresa estadounidense, y confiamos en que vamos a llegar a un acuerdo”, señaló la mandataria al ser cuestionada sobre las declaraciones del exjefe del tratado comercial de Estados Unidos, quien consideró que la cancelación de las rutas mexicanas podría tratarse de una forma de presión hacia México.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum defendió la decisión de trasladar los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), asegurando que esta medida se tomó en el 2023 con base en criterios técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y no por motivos políticos.

Sobre el tema, la Jefa del Ejecutivo federal recordó que desde 2014 el AICM fue declarado oficialmente saturado, años antes del inicio del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que, una vez que el AIFA estuvo en funcionamiento, se determinó mediante un decreto emitido en 2023 trasladar las operaciones de carga hacia ese aeropuerto como medida de protección civil y de seguridad aérea.

Pese a la revocación de 13 rutas hacia EU, Sheinbaum insiste en mantener los vuelos de carga en el AIFA. Asegura que se trata de una decisión técnica, no política... eso dice. pic.twitter.com/8IbMvZpMA7 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) October 31, 2025

Sheinbaum explicó que las aerolíneas dedicadas al transporte de carga han invertido en infraestructura dentro del AIFA y actualmente operan de manera adecuada:

“Hay muchas empresas que se dedican al transporte de carga. Todas decidieron irse al AIFA, construir ahí sus áreas, que hoy están funcionando adecuadamente. Por eso decimos que anular el decreto del 2023 llevaría problemas de seguridad al AICM Benito Juárez, y creemos que con el Gobierno de Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo”, declaró.

Cuestionada sobre si considera que detrás de la revocación de rutas podría haber intereses ocultos o algún tipo de sabotaje, la Presidenta respondió: “Nosotros no quisiéramos pensar eso”. No obstante, insistió en que su Gobierno privilegiará el diálogo.

“No entendemos la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, pero como siempre vamos a buscar el diálogo para resolver y no poner en riesgo a los usuarios ni la operación del propio Aeropuerto de la Ciudad de México”, dijo.

La mandataria sostuvo que México buscará resolver el diferendo sin afectar la seguridad de los pasajeros ni las operaciones aéreas:

“Nosotros creemos que se va a resolver sin poner en riesgo a los usuarios. Hay quienes nos dicen ‘eliminen el decreto de carga de 2023 que hizo el Presidente López Obrador’. Sería muy irresponsable hacerlo porque habría una saturación, pero además no creemos que se haya afectado la competencia de las líneas aéreas estadounidenses”, agregó.

Por otra parte también destacó que su Gobierno está a favor de una competencia justa entre aerolíneas, pero sin poner en riesgo las operaciones ni retroceder en los avances logrados con la reubicación de vuelos de carga al AIF: "Estamos de acuerdo en que no se favorezca a ninguna línea aérea en el marco de la competencia y de los acuerdos comerciales, pero lo que no estamos de acuerdo es en que se ponga en riesgo a los usuarios, y además que las inversiones que ya hicieron en el AIFA las propias aerolíneas de carga tengan un retroceso”, puntualizó.

El Gobierno y la Presidenta se reuniría hoy con representantes de las aerolíneas a las 12:00 del día, según indicó la propia mandataria quien agregó que ya existe una ruta de trabajo conjunta con el Departamento de Estado y el Departamento de Transporte de Estados Unidos para atender el tema.

Y es que, uno de los puntos de inconformidad en la relación bilateral, explicó, tiene que ver con el traslado de operaciones de carga al AIFA, lo que ha generado molestia entre las aerolíneas estadounidenses que preferían continuar sus actividades en el AICM.

Desde julio de este año, el Gobierno de Estados Unidos —encabezado entonces por el Presidente Donald Trump— advirtió que podría rechazar solicitudes de vuelo de aerolíneas mexicanas si México no corregía lo que consideraban un incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado en 2015.

En un comunicado emitido el 19 de julio, el Secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean P. Duffy, señaló: “México no ha cumplido con el acuerdo bilateral desde 2022, cuando rescindió abruptamente las franjas horarias y luego obligó a los transportistas de carga de Estados Unidos a reubicar las operaciones”. Añadió que su país “se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de vuelos de México si este no toma medidas correctivas”.

El mismo documento indicó que México justificó la medida argumentando que se realizarían obras para aliviar la congestión en el AICM, aunque, según la versión estadounidense, tres años después estas no se han concretado.

AICM estaba saturado desde 2014: Sheinbaum

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum recordó que la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue reconocida oficialmente desde hace más de una década. Explicó que, en 2014, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó una evaluación técnica de las condiciones del aeropuerto, donde se estableció que el AICM presentaba una saturación considerable y que era necesaria la construcción de una nueva terminal aérea.

“Desde hacía mucho tiempo se había publicado que el aeropuerto tenía una saturación muy grande. De hecho, por eso se planteó que se necesitaba otro aeropuerto, y en la época de Fox fue cuando se inició el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que después retomó el expresidente Enrique Peña Nieto”, detalló.

La Presidenta mostró un ejemplar del Diario Oficial de la Federación de 2014, donde se publicó el análisis técnico que declaró la saturación del AICM en determinados horarios. Dicho documento señalaba que en más de 52 ocasiones se observó que las operaciones rebasaban la capacidad del aeropuerto, lo que justificó la necesidad de una nueva infraestructura aeroportuaria.

“En 2014 hay una declaración de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que había saturación en un horario muy importante en el AICM, y con base en ese documento se justificó que debía haber otro aeropuerto”, señaló.

Además recordó que la construcción del aeropuerto de Texcoco se inició con esa justificación, pero que, al inicio del Gobierno de López Obrador, se llevó a cabo una consulta pública para definir si el nuevo aeropuerto debía continuar en Texcoco o construirse en Santa Lucía. La mayoría de los participantes optó por Santa Lucía.

“No sólo se sustentó el AIFA en la decisión de la gente, sino también en la saturación del AICM y en que Texcoco no era un lugar viable para construir”, insistió al explicar que el actual aeropuerto militar y civil de Santa Lucía se edificó con base en esos criterios.

La Presidenta añadió que, una vez inaugurado el AIFA, parte de la carga que antes salía del Aeropuerto Benito Juárez fue trasladada a la nueva terminal, lo que resultó indispensable para desahogar la saturación del AICM.