Sheinbaum defiende traslados de vuelos al AIFA; confía en llegar a acuerdo con EU

Sugeyry Romina Gándara

31/10/2025 - 11:15 am

Sheinbaum habla sobre cancelación de rutas de aerolíneas mexicanas.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

"México no es piñata de nadie": Sheinbaum rechaza suspensión de rutas mexicanas a EU

Trump confirma que aplaza aranceles a México; con ella [CSP] "nos está yendo bien"

EU y México acuerdan coordinación marítima tras ataque a lancha en el Pacífico

Sheinbaum recordó que desde 2014 el AICM fue declarado oficialmente saturado, años antes del inicio del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo este viernes que espera que la decisión del Gobierno de Estados Unidos de revocar la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia ese país no tenga un trasfondo político ni esté motivada por intereses de apoyo a empresas estadounidenses. Por otro lado, la mandataria confió en que se podrá llegar a un acuerdo, pues el Gobierno no considera que se haya afectado la competencia de las líneas aéreas norteamericanas.

“Esperamos que no tenga un fondo ni político ni de apoyo a otra empresa estadounidense, y confiamos en que vamos a llegar a un acuerdo”, señaló la mandataria al ser cuestionada sobre las declaraciones del exjefe del tratado comercial de Estados Unidos, quien consideró que la cancelación de las rutas mexicanas podría tratarse de una forma de presión hacia México.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum defendió la decisión de trasladar los vuelos de carga del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), asegurando que esta medida se tomó en el 2023 con base en criterios técnicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), y no por motivos políticos.

Sobre el tema, la Jefa del Ejecutivo federal recordó que desde 2014 el AICM fue declarado oficialmente saturado, años antes del inicio del Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que, una vez que el AIFA estuvo en funcionamiento, se determinó mediante un decreto emitido en 2023 trasladar las operaciones de carga hacia ese aeropuerto como medida de protección civil y de seguridad aérea.

Sheinbaum explicó que las aerolíneas dedicadas al transporte de carga han invertido en infraestructura dentro del AIFA y actualmente operan de manera adecuada:

“Hay muchas empresas que se dedican al transporte de carga. Todas decidieron irse al AIFA, construir ahí sus áreas, que hoy están funcionando adecuadamente. Por eso decimos que anular el decreto del 2023 llevaría problemas de seguridad al AICM Benito Juárez, y creemos que con el Gobierno de Estados Unidos vamos a llegar a un reconocimiento de esta situación y a un acuerdo”, declaró.

Cuestionada sobre si considera que detrás de la revocación de rutas podría haber intereses ocultos o algún tipo de sabotaje, la Presidenta respondió: “Nosotros no quisiéramos pensar eso”. No obstante, insistió en que su Gobierno privilegiará el diálogo.

“No entendemos la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos, pero como siempre vamos a buscar el diálogo para resolver y no poner en riesgo a los usuarios ni la operación del propio Aeropuerto de la Ciudad de México”, dijo.

La mandataria sostuvo que México buscará resolver el diferendo sin afectar la seguridad de los pasajeros ni las operaciones aéreas:

“Nosotros creemos que se va a resolver sin poner en riesgo a los usuarios. Hay quienes nos dicen ‘eliminen el decreto de carga de 2023 que hizo el Presidente López Obrador’. Sería muy irresponsable hacerlo porque habría una saturación, pero además no creemos que se haya afectado la competencia de las líneas aéreas estadounidenses”, agregó.

Por otra parte también destacó que su Gobierno está a favor de una competencia justa entre aerolíneas, pero sin poner en riesgo las operaciones ni retroceder en los avances logrados con la reubicación de vuelos de carga al AIF: "Estamos de acuerdo en que no se favorezca a ninguna línea aérea en el marco de la competencia y de los acuerdos comerciales, pero lo que no estamos de acuerdo es en que se ponga en riesgo a los usuarios, y además que las inversiones que ya hicieron en el AIFA las propias aerolíneas de carga tengan un retroceso”, puntualizó.

El Gobierno y la Presidenta se reuniría hoy con representantes de las aerolíneas a las 12:00 del día, según indicó la propia mandataria quien agregó que ya existe una ruta de trabajo conjunta con el Departamento de Estado y el Departamento de Transporte de Estados Unidos para atender el tema.

Estados Unidos cancela líneas aéreas mexicanas.
El Gobierno de Estados Unidos (EU), encabezado por Donald Trump, revocó el martes la aprobación de 13 rutas de aerolíneas mexicanas a dicho país.Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro.

Y es que, uno de los puntos de inconformidad en la relación bilateral, explicó, tiene que ver con el traslado de operaciones de carga al AIFA, lo que ha generado molestia entre las aerolíneas estadounidenses que preferían continuar sus actividades en el AICM.

Desde julio de este año, el Gobierno de Estados Unidos —encabezado entonces por el Presidente Donald Trump— advirtió que podría rechazar solicitudes de vuelo de aerolíneas mexicanas si México no corregía lo que consideraban un incumplimiento del Acuerdo de Transporte Aéreo firmado en 2015.

En un comunicado emitido el 19 de julio, el Secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean P. Duffy, señaló: “México no ha cumplido con el acuerdo bilateral desde 2022, cuando rescindió abruptamente las franjas horarias y luego obligó a los transportistas de carga de Estados Unidos a reubicar las operaciones”. Añadió que su país “se reserva el derecho de rechazar las solicitudes de vuelos de México si este no toma medidas correctivas”.

El mismo documento indicó que México justificó la medida argumentando que se realizarían obras para aliviar la congestión en el AICM, aunque, según la versión estadounidense, tres años después estas no se han concretado.

AICM estaba saturado desde 2014: Sheinbaum 

Durante la conferencia matutina, Sheinbaum recordó que la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue reconocida oficialmente desde hace más de una década. Explicó que, en 2014, la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes realizó una evaluación técnica de las condiciones del aeropuerto, donde se estableció que el AICM presentaba una saturación considerable y que era necesaria la construcción de una nueva terminal aérea.

“Desde hacía mucho tiempo se había publicado que el aeropuerto tenía una saturación muy grande. De hecho, por eso se planteó que se necesitaba otro aeropuerto, y en la época de Fox fue cuando se inició el proyecto del aeropuerto de Texcoco, que después retomó el expresidente Enrique Peña Nieto”, detalló.

La Presidenta mostró un ejemplar del Diario Oficial de la Federación de 2014, donde se publicó el análisis técnico que declaró la saturación del AICM en determinados horarios. Dicho documento señalaba que en más de 52 ocasiones se observó que las operaciones rebasaban la capacidad del aeropuerto, lo que justificó la necesidad de una nueva infraestructura aeroportuaria.

“En 2014 hay una declaración de la entonces Secretaría de Comunicaciones y Transportes de que había saturación en un horario muy importante en el AICM, y con base en ese documento se justificó que debía haber otro aeropuerto”, señaló.

Además recordó que la construcción del aeropuerto de Texcoco se inició con esa justificación, pero que, al inicio del Gobierno de López Obrador, se llevó a cabo una consulta pública para definir si el nuevo aeropuerto debía continuar en Texcoco o construirse en Santa Lucía. La mayoría de los participantes optó por Santa Lucía.

“No sólo se sustentó el AIFA en la decisión de la gente, sino también en la saturación del AICM y en que Texcoco no era un lugar viable para construir”, insistió al explicar que el actual aeropuerto militar y civil de Santa Lucía se edificó con base en esos criterios.

La Presidenta añadió que, una vez inaugurado el AIFA, parte de la carga que antes salía del Aeropuerto Benito Juárez fue trasladada a la nueva terminal, lo que resultó indispensable para desahogar la saturación del AICM.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

"¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias? ¿Cuál es el costo para el país...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

+ Sección

Galileo

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Los hombres cuyo cáncer de próstata regresa después de una cirugía o radioterapia ahora pueden beneficiarse de una nueva combinación de medicamentos.

Nueva combinación de fármacos reduce 40% mortalidad en cáncer de próstata recurrente

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
1

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
2

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Sheinbaum (15)
3

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Homicidio de colombiano B-King
4

Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
5

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
6

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
7

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Por eso llama la atención que un hombre como Salinas Pliego haya elegido para exacerbar sus proclamas políticas una ocasión reveladora:su fiesta de cumpleaños.
8

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Trump promete acciones militares en tierra.
9

Abusos, amenazas y odio racial en EU no frenan el turismo mexicano. De hecho, subió

Juan Fuentes, el abogado de Emma Yolanda Santos, la mujer que denunció a Simón Levy, confirmó que el exfuncionario está en un hotel en Portugal y no en EU.
10

VIDEO ¬ Abogado de mujer que demandó a Simón Levy va a Portugal y exhibe su mentira

El príncipe Andrés, despojado de títulos y expulsado de Windsor por liga con Epstein.
11

El rey Carlos III expulsa de Windsor al príncipe Andrés por sus ligas con Epstein

Fin de semana de Día de muertos
12

Desfile, ofrenda monumental... El Día de Muertos toma este fin de semana la CdMx

Con la novedad de que los estudios previos y los proyectos ejecutivos importan cuando se trata de hacer obra pública.
13

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

14

Interpol detuvo a Simón Levy en Portugal, luego fue liberado y retenido allá: México

Rosario Robles fue titular de la Sedesol, donde trabajó José Antolino Orozco, en el Gobierno de Enrique Peña Nieto.
15

La única multa impuesta por la Estafa Maestra no se cobró por omisión de funcionarios

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Sheinbaum habla sobre cancelación de rutas de aerolíneas mexicanas.
1

Sheinbaum defiende traslados de vuelos al AIFA; confía en llegar a acuerdo con EU

Sheinbaum (15)
2

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
3

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Fin de semana de Día de muertos
4

Desfile, ofrenda monumental... El Día de Muertos toma este fin de semana la CdMx

Trump promete acciones militares en tierra.
5

Abusos, amenazas y odio racial en EU no frenan el turismo mexicano. De hecho, subió

Homicidio de colombiano B-King
6

Autoridades detienen a "El Comandante" por el asesinato de B-King y DJ Regio Clown

7

#PuntosyComas ¬ Cinco estados legislan para atender el desplazamiento forzado

8

Rector pide a la UNAM regresar a clases presenciales y responsabilidad ante amenazas

Tarjeta del Bienestar.
9

Jóvenes Construyendo el Futuro anuncia entrega de tarjetas: ¿Cuándo y qué llevar?

El príncipe Andrés, despojado de títulos y expulsado de Windsor por liga con Epstein.
10

El rey Carlos III expulsa de Windsor al príncipe Andrés por sus ligas con Epstein

Departamento del Tesoro
11

El Departamento del Tesoro sanciona a red de trata de personas que opera desde Cancún

Clara Brugada anuncia la reubicación de 80 menores de edad de un refugio privado.
12

Gobierno CdMx rescata a 80 menores de "Casa de las Mercedes" tras denuncias de abuso