Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

Étienne von Bertrab mostró en video parte del hotel de Portugal desde donde Simón Levy aseguró estar en Washington, además de señalarlo como un "mentiroso compulsivo".

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Étienne von Bertrab, docente en University College London, desmintió este viernes las afirmaciones de Simón Levy, quien aseguró en distintos medios nacionales encontrarse en Washington D.C., Estados Unidos, donde dijo haber sido víctima de un atentado, al mismo tiempo que las autoridades mexicanas confirmaron mediante un documento de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que fue arrestado en Portugal.

En entrevista con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez para "Café y Noticias", programa que se transmite en el canal de YouTube de SinEmbargo Al Aire, Étienne von Bertrab explicó que casualmente se encontraba en Lisboa visitando a un amigo cuando se enteró de que Simón Levy grabó un video desde el hotel Myriad, con un alojamiento "de súper, súper lujo", desde donde él aseguró encontrarse en Washington.

"Efectivamente, vine a comprobar que este es el sitio desde donde Simón Levy pretendió estar grabando desde Washington", dijo, además de mostrar elementos del hotel para corroborar que se trataba del mismo lugar, como un bar, un piano e incluso una vista hacia el río Tagus.

El docente confirmó que hotel Myriad cuenta con un hospedaje de lujo, luego de que la periodista Daniela Barragán puntualizó que uno de los cuestionamientos hacia Simón Levy es la percepción de sus ingresos. "Se parece a este hotel de Dubai, de esos que salen hacia el mar, en este caso hacia el río. Es una torre inmensa, tiene un restaurante de observación en la parte de arriba que no he visitado. Estoy aquí tomando la cerveza más cara que haya pagado en mi vida", detalló. A pesar de ello, no pudo confirmar que el exfuncionario estuvo hospedado en este lugar.

"A mí no me consta que él esté o haya estado hospedado aquí, lo que sí es un hecho es que desde este sitio grabó su mentira número quién sabe cuántas, por lo que queda claro es que es un personaje que miente compulsivamente. No sé si podría nombrarse como un mitómano, pero al menos en este caso a mí no me queda ninguna duda de que miente profundamente", puntualizó.

En la conversación, la periodista Daniela Barragán denominó a Simón Levy como "el producto perfecto de Twitter", ya que se desconocen sus méritos pero tiene una gran facilidad para estar en los principales y más grandes medios de comunicación, como en Radio Fórmula o MVS Noticias, donde ofreció dos de las entrevistas a Azucena Uresti y Luis Cárdenas para afirmar que se encontraba en Washington. "Puede decir lo que quiera, sin presentar pruebas, y además muchísimas personas le van a creer", explicó.

En esa relación de ideas, von Bertrab señaló a Twitter (X) como un espacio de derecha que ha intensificado su agenda tras la adquisición de Elon Musk, lo cual beneficia la difusión de mensajes de personas como Simón Levy, a quien señaló como "un personaje ideal" para un sector de los mexicanos que "ha rehusado entender lo que ha pasado en el país por siete años y que, sobre todo, le domina el odio y el enojo".

"Entonces se agarran de lo que fuera, así sea de un personaje que afortunadamente no conozco, pero parece que es muy miserable, mentiroso compulsivo, y que además tiene muchas cuentas que pagar con diferentes personas en su historia", completó.

Hice personalmente una llamada para verificar si estuve de visita en el hotel Myriad de Lisboa o acaso como huésped.

Aquí pueden escuchar la negativa absoluta del departamento de recepción del hotel.

También pueden ustedes llamar personalmente y verificar.

Aquí LA VERDAD.

😁 pic.twitter.com/dxOY4KXXDI — Simón Levy (@SimonLevyMx) October 31, 2025

"Nosotros no mentimos": Sheinbaum

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia matutina de hoy viernes que el caso de Simón Levy no es un asunto central para su Gobierno, sino que surgió a raíz de una pregunta formulada por un reportero.

“No queríamos ni mencionar a esta persona, no es central en la mañanera, lo que pasa es que nos preguntaron”, explicó Sheinbaum.

La mandataria federal insistió en que su Gobierno no introdujo el tema, pero decidió mostrar la documentación correspondiente luego de que se pusiera en duda la información presentada.