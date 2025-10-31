VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

Los comentarios fueron rechazados por las y los internautas, lo que obligó a Jesús Partida Meléndrez, fundador de Tequila Tres Mujeres, a emitir un comunicado en el que ofreció una disculpa pública al sector agrícola.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El hijo de un empresario tequilero se volvió viral por lanzar insultos y comentarios clasistas en sus redes sociales contra manifestantes que bloquearon varia carreteras en el estado de Jalisco para exigir precios justos para su cosecha.

En la grabación, difundida ampliamente en X, antes Twitter, se observa al joven en el interior de su vehículo, cuando critica duramente las protestas de los agricultores que bloquearon diversas carreteras federales como forma de presión para exigir apoyo gubernamental.

"Es inaceptable verdaderamente la situación del paro de los agricultores... si no les funciona ese rubro, cámbienle. Me da coraje tanta pobreza, pero no la monetaria, esa va y viene, la pobreza mental [...] No, no, qué bárbaros, pobres nacieron y pobres morirán”, dijo el joven.

🥃 (#TequilaTresMujeres) comentarios del hijo del dueño de Tequila Tres Mujeres acerca de agricultores en el Paro Nacional Carretero por mejores precios al maíz 🌽: "Pinches chairos, pobres mentales… Pobres nacieron y pobres morirán, se los aseguro".

El video generó fuerte… pic.twitter.com/WuQIVpBSeH — Azteca (@MORRIS80766176) October 30, 2025

Los comentarios fueron rechazados por las y los internautas, lo que obligó a Jesús Partida Meléndrez, fundador de Tequila Tres Mujeres, a emitir un comunicado en el que ofreció una disculpa pública al sector agrícola, deslindándose de los comentarios de su hijo.

“Me veo en la obligación de manifestarles, a nombre de mi familia, una sincera y profunda disculpa. No compartimos los comentarios ni la indiferencia hacia la legítima y pacífica lucha de los campesinos por precios justos”, expresó el empresario.

Partida subrayó que su familia ha vivido del campo y que su empresa se construyó gracias al trabajo agrícola.

“Toda mi vida he sido agavero”, recordó, reiterando su respeto hacia los productores y su compromiso con las causas sociales vinculadas al campo mexicano.

Si no hay acuerdo entre agricultores y @GobiernoMX habrán bloqueos carreteros hoy a partir de las 10 am.

Algunas vías que podrían verse afectadas incluyen la autopista Guadalajara–Colima (López Mateos), Autopista Morelia-GDL en la caseta de Ocotlán, el nodo vial Atotonilco-La… pic.twitter.com/mKvNdYJYpz — TráficoZMGuadalajara (@Trafico_ZMG) October 27, 2025

¿Por qué protestan los agricultores en México?

Desde el pasado 27 de octubre, grupos de agricultores y campesinos han bloqueado con sus máquinas varias carreteras del país y han lanzado un Paro Nacional Agropecuario para exigirle al Gobierno federal que aumente los precios de garantía de sus productos, sobre todo del maíz. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) ha respondido con un aumento 25 por ciento superior al mercado internacional y créditos en apoyo al sector agropecuario.

Los principales grupos campesinos son aquellos de Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Jalisco y Morelos, pero las protestas se han extendido también a Sinaloa, Tamaulipas, Baja California, Tlaxcala y el Estado de México.