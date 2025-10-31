VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

Redacción/SinEmbargo

31/10/2025 - 4:46 pm

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.

Las autoridades de la SSP de Puebla informaron que tras la presunta fiesta al interior de penal, serán trasladados líderes criminales presos a otros penales federales.

Por Claudia Hernández

Puebla, 31 de octubre (PeriódicoCentral).- Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.

Así lo informó el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, quien destacó que verificarán si las imágenes corresponden a la cárcel.

De confirmarse que hubo una fiesta en el penal de San Miguel en Puebla, Asuntos Internos impondrá las medidas disciplinarias correspondientes.

Asimismo, Sánchez González resaltó que cuentan con datos de los servidores públicos que laboraron el día en el que se realizó la supuesta fiesta.

Mencionó que una vez que se determine quiénes están relacionados no encubrirán a nadie y aplicarán castigos.

"Instruí al director de Asuntos Internos para que lleve a cabo una investigación y derivado de la investigación tomaremos las medidas disciplinarias correspondientes”.

Tras supuesta fiesta en penal de San Miguel en Puebla estiman traslados de líderes criminales

Después de difundirse una supuesta fiesta al interior del penal de San Miguel en Puebla, el Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, reafirmó su propuesta de traslado de reos.

Como lo informó en días pasados, solicitó la recepción de 20 personas en penales federales, de los cuales, cinco son considerados prioritarios.

Sin embargo, hasta ahora no ha recibido respuesta de la dependencia federal para comenzar con estos movimientos.

Cabe mencionar que entre ellos, se encuentra el expriista Javier López Zavala, cuyo traslado se retrasó por el proceso que enfrenta.

El Vicealmirante comentó que, hasta el momento, trasladaron a siete reos del penal de San Miguel al cereso de Tepexi de Rodríguez. A fin de disminuir situaciones como la denunciada en la cárcel.

Como Página negra informó, Marco Antonio García Pavón, conocido como “El Pavón”, habría sido el responsable de la fiesta privada en el penal de San Miguel de Puebla.

A través de videos que circularon en redes sociales, se observan bebidas alcohólicas y mujeres en el evento.

Aunque aún no se confirma dicha situación, versiones extraoficiales refieren que la fiesta se realizó con permiso de mandos de la SSP de Puebla.

Todo ello quedó expuesto en una cuenta de Facebook con el nombre de “San Miguel Puebla”, la cual bajó los vídeos tras la viralización del contenido.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN. 

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

"¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias? ¿Cuál es el costo para el país...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

VIDEO ¬ _pobres nacieron y pobres morirán__ hijo de tequilero en bloqueo en Jalisco.
1

VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
2

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

Étienne von Bertrab, docente en University College London
3

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
4

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
5

“No soy mamá para llamar la atención", dice Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
6

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Masacre río
7

VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Reunión carney Xi Jinping
8

El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
9

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

Sheinbaum (15)
10

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Por eso llama la atención que un hombre como Salinas Pliego haya elegido para exacerbar sus proclamas políticas una ocasión reveladora:su fiesta de cumpleaños.
11

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
12

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en La Vuelta, Sinaloa; hay 13 detenidos

Trump promete acciones militares en tierra.
13

Abusos, amenazas y odio racial en EU no frenan el turismo mexicano. De hecho, subió

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
14

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Los ataques de Estados Unidos a embarcaciones violan ley internacional, acusó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Vokker Türk.
15

Los asesinatos de EU en lanchas son “ejecuciones extrajudiciales”, advierte la ONU

Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
1

“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”

La Presidenta Sheinbaum aseguró que ya se investiga el posible caso de explotación laboral infantil, tras el rescate de 28 menores de Chiapas en el mar.
2

Sheinbaum ordena investigar red de explotación infantil tras rescate de 28 menores

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.
3

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
4

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en La Vuelta, Sinaloa; hay 13 detenidos

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
5

“No soy mamá para llamar la atención", dice Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se ha “deschilanguizado”, dijo su directora, Marilina Barona, en entrevista con “Café y Noticias”.
6

La FILIJ se ha “deschilanguizado”; llegará a diversas sedes del país: Marilina Barona

Masacre río
7

VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Reunión carney Xi Jinping
8

El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China

VIDEO ¬ _pobres nacieron y pobres morirán__ hijo de tequilero en bloqueo en Jalisco.
9

VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
10

Trump descarta ataque a instalaciones militares venezolanas: "no es verdad", dice

Étienne von Bertrab, docente en University College London
11

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

El TEPJF revoca sanciones del INE
12

Tribunal Electoral perdona acordeones a candidatos del PJ: revoca multas del INE