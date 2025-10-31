VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

Las autoridades de la SSP de Puebla informaron que tras la presunta fiesta al interior de penal, serán trasladados líderes criminales presos a otros penales federales.

Por Claudia Hernández

Puebla, 31 de octubre (PeriódicoCentral).- Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.

Así lo informó el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, quien destacó que verificarán si las imágenes corresponden a la cárcel.

De confirmarse que hubo una fiesta en el penal de San Miguel en Puebla, Asuntos Internos impondrá las medidas disciplinarias correspondientes.

Asimismo, Sánchez González resaltó que cuentan con datos de los servidores públicos que laboraron el día en el que se realizó la supuesta fiesta.

Mencionó que una vez que se determine quiénes están relacionados no encubrirán a nadie y aplicarán castigos.

"Instruí al director de Asuntos Internos para que lleve a cabo una investigación y derivado de la investigación tomaremos las medidas disciplinarias correspondientes”.

🚨⚠ HACEN FIESTA PRIVADA CON TODO Y MUCHACHAS DENTRO DE LA CÁRCEL 😱🥳🚓 🟡En #Puebla, fueron difundidos videos en los que se exhibe a reos del #penal de San Miguel gozando de una #fiesta privada con alc0hol y mujeres, la la Secretaría de Seguridad Pública ya investiga y… pic.twitter.com/fMbVfp19re — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) October 31, 2025

Tras supuesta fiesta en penal de San Miguel en Puebla estiman traslados de líderes criminales

Después de difundirse una supuesta fiesta al interior del penal de San Miguel en Puebla, el Secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, reafirmó su propuesta de traslado de reos.

Como lo informó en días pasados, solicitó la recepción de 20 personas en penales federales, de los cuales, cinco son considerados prioritarios.

Sin embargo, hasta ahora no ha recibido respuesta de la dependencia federal para comenzar con estos movimientos.

Cabe mencionar que entre ellos, se encuentra el expriista Javier López Zavala, cuyo traslado se retrasó por el proceso que enfrenta.

#COMUNICADO | En relación con videos que circulan en redes sociales y que fueron presuntamente grabados al interior del centro penitenciario de Puebla, la Secretaría de Seguridad Pública inició una investigación inmediata a través de la Dirección General de Asuntos Internos, para… pic.twitter.com/YZUComJjEL — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) October 30, 2025

El Vicealmirante comentó que, hasta el momento, trasladaron a siete reos del penal de San Miguel al cereso de Tepexi de Rodríguez. A fin de disminuir situaciones como la denunciada en la cárcel.

Como Página negra informó, Marco Antonio García Pavón, conocido como “El Pavón”, habría sido el responsable de la fiesta privada en el penal de San Miguel de Puebla.

A través de videos que circularon en redes sociales, se observan bebidas alcohólicas y mujeres en el evento.

Aunque aún no se confirma dicha situación, versiones extraoficiales refieren que la fiesta se realizó con permiso de mandos de la SSP de Puebla.

Todo ello quedó expuesto en una cuenta de Facebook con el nombre de “San Miguel Puebla”, la cual bajó los vídeos tras la viralización del contenido.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE PERIÓDICO CENTRAL. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.