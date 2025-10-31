VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Redacción/SinEmbargo

31/10/2025 - 3:50 pm

Masacre río

Los fotógrafos que pudieron ingresar al área encontraron víctimas muertas con la cabeza cortada por un cuchillo. Testigos niegan versión de que pobladores fueran ultimados en enfrentamiento.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Nuevas imágenes y videos revelan más detalles de la operación policial más letal en la historia de la capital de Río de Janeiro, Brasil, que ya suma 119 víctimas mortales, según el conteo oficial del Gobierno estatal y que ha sido calificada por residentes de las favelas como "una carnicería".

"Encontramos muchos muertos sin camisas, disparados, con las manos y los dedos cortados y también decapitado. Vi bien una cabeza que estaba entre las ramas de un árbol y el cuerpo arrojado al suelo", narró un testigo al Journal de Brasil.

Decenas de cadáveres rescatados que muestran signos de tortura y de ejecución fueron expuestos esta mañana frente a la asociación comunitaria, en la Plaza São Lucas, en la localidad conocida como Vila Cruzeiro.

Los fotógrafos que pudieron ingresar al área también encontraron víctimas muertas con la cabeza cortada por un cuchillo.

"Había gente que pidió perdón, se arrodilló, lanzó los rifles, pero fue asesinado”, explicaron al diario local otros residentes de la zona que pudieron acceder a videos y a los celulares de algunas de las víctimas, para constatar que, contrario a la versión oficial, la mayor parte de los muertos no fue ultimada en enfrentamientos.

Ahora más relatos indican que que desde las 19:00 horas del martes por la noche, las familias intentaron subir al bosque para ayudar a las víctimas.

Para evitar la fuga de los sospechosos, la estrategia policial fue invadir las comunidades y montar "un muro" con agentes del Batallón de Operaciones Especiales (Bope), bloqueando la fuga desde la cima del bosque que rodea a las dos comunidades.

"Muchos cuerpos deformes, con pinchazos en la cara, pinchazos con cuchillo, cortes digitales, dos cuerpos decapitados, la mayoría de los cuerpos no tenían rostro, esa era la condición". Entre ellos, el de dos hermanos Manauara. "Fueron asesinados abrazados con una herida de bala en cada uno y se les cortó los digitales", explicó el presidente de la asociación comunitaria de Parque Proletario, Erivelton Vidal Correa, en una entrevista recogida por Agencia Brasileña.

El pasado martes el país vivió la operación policial más sangrienta de la historia del estado de Río de Janeiro, en la que miles de agentes se movilizaron contra el grupo criminal llamado "Comando Vermelho" ("Comando Rojo", en español), y que ha dejado hasta ahora al menos 132 muertos y otro centenar de detenidos, mientras el conteo final se alarga debido a la aparición y recolección de cuerpos en las favelas donde ocurrió el operativo.

Las escuelas cerraron el martes, relatan las crónicas de los medios locales. "El transporte se paralizó y la gente luchaba por regresar con vida a casa". En Río de Janeiro, la segunda mayor ciudad de Brasil después de Sao Paulo, y una urbe siempre relacionada con sus exuberantes playas y su asombroso Cristo Redentor, las autoridades confirmaron al menos 119 muertos, pero las organizaciones de derechos humanos afirman que van 132 fallecidos.

La operación, inédita incluso para la escalada brasileña, movilizó en Río de Janeiro a más de dos mil 500 agentes de las policías Civil y Militar en las favelas Complexo do Alemão y Complexo do Penha, donde ya habían ocurrido en años anteriores otras masacres, en la zona norte de la ciudad. Juntas tienen 26 comunidades, reductos del narcotráfico, acusan las autoridades estatales.

El Gobernador Cláudio Castro, bolsonarista, defiende operativo

El Gobernador de Río de Janeiro, el conservador Cláudio Castro, aliado del expresidente golpista Jaír Bolsonaro, calificó la operación como una respuesta del Estado al "narcoterrorismo" y afirmó que es "una guerra". Para él, el objetivo es frenar la expansión territorial de la organización criminal "Comando Vermelho", que ha incrementado su presencia en varios barrios de la capital y municipios vecinos.

"Río de Janeiro está solo. Esta situación excede nuestras competencias. Ya debería existir una integración con las fuerzas federales", acusó al Gobierno de Lula, que rechazó la noción más tarde e incluso llamó a que el Gobernador "tire la toalla" y permita la entrada de las autoridades federales.

Además, calificó como un "éxito" la operación en las favelas, mientras las imágenes de los cuerpos alienados en las calles de la ciudad se repiten en redes sociales una más grave que la otra. "Quiero expresar mi solidaridad con las familias de los cuatro valientes que perdieron su vida para liberar a la población. Ellos fueron las verdaderas víctimas. Las únicas víctimas de ayer fueron los policías", señaló el ultraderechista.

