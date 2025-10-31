“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

Claudia Sheinbaum reiteró su llamado de humildad a los integrantes de la Cuarta Transformación, luego de elogiar el comportamiento de Delfina Gómez en este sentido.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su llamado a los integrantes de la Cuarta Transformación a ser humildes y no caer en la parafernalia, pero además también los llamó a responsabilizarse, pues dijo que no es “mamá de los políticos” de su movimiento para andarles llamando la atención, luego de ser cuestionada sobre posibles casos de soberbia dentro de la 4T.

“No soy mamá para andar llamando la atención. Quien se los va a reclamar es la gente, y si ya no hay pluris, pues ya no les tocará ni diputados ni senadores”, dijo.

Y es que durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria fue interrogada sobre los comentarios que realizó el fin de semana anterior, cuando elogió a la Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, destacando que ella sí era humilde. Al respecto, el reportero le preguntó si esa referencia implicaba una crítica a otros militantes de la Cuarta Transformación (4T) que pudieran haber caído en actitudes arrogantes.

“Ya que lo diga el pueblo, que lo diga la gente. Siempre lo he dicho, lo defiendo, y mi comportamiento ante la vida y ante el pueblo de México siempre será humilde”, respondió Sheinbaum.

La Presidenta sostuvo que “la soberbia y la parafernalia del poder de antes” no corresponden con los principios del movimiento que encabeza. “Lo defiendo y lo sostengo. Y si hay alguien que no se comporte, pues no soy mamá para andar llamando la atención. ¿Quién se los va a reclamar? Pues la gente”, añadió.

En agosto de 2025, Sheinbaum Pardo dijo que no entraría en debate sobre una carta que publicó el Secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, por su polémico viaje a Tokio, pero reiteró su posición de que el poder se ejerce "con humildad" y que es el pueblo de México quien juzga a los funcionarios.

"¿Alusión a mí [por la carta]? No, ¿por qué? No voy a entrar a un debate sobre este tema particular. Mi posición la voy a defender siempre, porque es mi convicción, es que el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad, con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo", dijo al ser cuestionada por la carta del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

"Cualquiera: sea la Presidenta, sea un Diputado, un Senador, algún otro encargo, porque los partidos políticos son instituciones públicas que reciben recursos públicos. Todos debemos dar cuenta. El poder debe ejercerse con humildad. El poder es humildad, esa es mi recomendación a todas y todos, incluso no sólo de Morena o partidos aliados, a todas y todos. A nosotros nos juzga uno solo, que son millones, el pueblo de México", añadió.

La Presidenta también se pronunció luego de que el Secretario de Educación Pública, Mario Delgado, confirmó haber viajado a Portugal de vacaciones. Cuestionado sobre este tema el 28 de julio de 2025, Delgado dijo escuetamente: "Sí, efectivamente salí unos días con mis propios recursos y sin descuidar mis responsabilidades".

"Como lo he dicho siempre, y lo voy a seguir diciendo. El poder se ejerce con humildad. Esa es mi posición y siempre lo va a ser. La gente tiene derecho a visitar uno u otro país. Pero nosotros tenemos una responsabilidad política y una responsabilidad que tiene que ver con el movimiento al que representamos, y los principios que representamos", dijo Sheinbaum Pardo el mismo día.

La declaración de la mandataria federal también se dio después de que, el día 22 del mismo mes, el Diputado Ricardo Monreal Ávila confirmó haber viajado a España, a donde acudió con su esposa para vacacionar y también para uno de los festejos por el cumpleaños número 60 de su compañero Pedro Haces, situación por la que se ausentó en el Consejo Nacional de Morena realizado ese fin de semana.