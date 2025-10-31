La FILIJ se ha “deschilanguizado”; llegará a diversas sedes del país: Marilina Barona

Daniela Barragán y Perla Velázquez

31/10/2025 - 4:12 pm

En su edición de este año, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil tiene el propósito de presentar a escritoras y escritores de otras latitudes del mundo para dar a conocer al público mexicano sus más recientes creaciones literarias. 

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se ha “deschilanguizado”, dijo su directora, Marilina Barona, en entrevista con “Café y Noticias”, programa que se transmite en SinEmbargo Al Aire. El encuentro que reunirá a escritores, ilustradores y amantes de la lectura se realizará del próximo 7 al 17 de noviembre en Chapultepec, pero también en otros lugares del país, donde la entrada será gratuita.

“La FILIJ es para todos. Hace un año la prensa criticó que cualquier sede puede ser sede de la FILIJ y sí, cualquiera puede ser sede de esta feria, porque el objetivo es difundir la literatura infantil y juvenil, así como de fomentar la lectura, quien quiera hacer eso, en el marco de la FILIJ, automáticamente se convierte en sede FILIJ”, explicó.

En la conversación con las periodistas Daniela Barragán y Perla Velázquez, dijo que la gente puede seguir en redes sociales la etiqueta #FILIJEnTodasPartes, para conocer el programa, “porque seguro hay una feria cerca de ustedes”.

Sobre el programa de actividades, la directora de la FILIJ destacó que uno de los retos es saber reinventarse y este año fueron autocríticos para reconocer que en 2024 faltaron autores internacionales. Por ello, en la inauguración contarán con la presencia del escritor argentino, Luis Pescetti, quien es querido por el público más joven.

“También tendremos a Dual Natwer, que escribió el libro Los crayones renuncian, él es el papá, el autor, ya con eso tiene carta abierta”, anunció. La feria también contará con la presencia de Kevin Brooks, escritor inglés quien presentará la novela policiaca Jonhy Delgado que es para un público joven.

Sin embargo, Marilina Barona también compartió que la FILIJ es un encuentro popular y “si bien uno de los objetivos es vender libros” la feria esta diseñada para que los niños lleguen y se pierdan en los diferentes stands en donde habrá actividades de todo tipo. Por ejemplo, “están los bomberos de la ciudad de México que son aliados increíbles, porque tienen clubs de lectura con nosotros y ellos están presentes, de hecho tendrá un espacio más amplio porque están pensando en más actividades”.

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se ha “deschilanguizado”, dijo su directora, Marilina Barona, en entrevista con “Café y Noticias”.
En su edición de 2024, la Feria no contó con la presencia de muchos autores internacionales, falla que se enmendará este año. Foto: X @GobCDMX

La FILIJ terminará el 17 de noviembre, es decir, atravesará dos lunes, que son días que no abre el bosque. Sin embargo, la directora de la FILIJ comentó que será continuo el evento literario: “El último día de la feria es puente y echamos la casa por la ventana. Como dicen en la música van in crescendo las actividades, para que entre el viernes, sábado y domingo el cierre sea muy fuerte y emocionante”, finalizó.

