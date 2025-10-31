Sheinbaum ordena investigar red de explotación infantil tras rescate de 28 menores

Sugeyry Romina Gándara

31/10/2025 - 4:47 pm

La Presidenta Sheinbaum aseguró que ya se investiga el posible caso de explotación laboral infantil, tras el rescate de 28 menores de Chiapas en el mar.

Sheinbaum descartó tajantemente que el caso de los menores de Chiapas rescatados por la Marina en el mar está vinculado al crimen organizado.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).– La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró este viernes que ya se investiga el posible caso de explotación laboral infantil, luego de que 28 menores de edad, originarios de Chiapas, fueron rescatados cuando eran transportados en una embarcación con destino a Baja California. La mandataria descartó que el hecho esté relacionado con el crimen organizado y precisó que las indagatorias se centran en determinar si existía un esquema ilegal de contratación de menores.

“La mayoría de ellos son de Chiapas” y que “iban a trabajar, pero no son mayores de edad”, destacó durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Con respecto al adulto que iba con los menores, dijo que fue detenido y que ya se está “haciendo la investigación para ver exactamente a dónde iban a trabajar y si hay un modelo de explotación infantil que tenga que ser investigado con mayor profundidad, justo relacionada con trabajo laboral”.

Por otro lado, la mandataria descartó tajantemente que el caso estuviera vinculado al crimen organizado: “No, no, no, no tiene nada que ver con el crimen. Es laboral, por lo menos, digo, a menos que hubiera algo que se definiera en estos días de la investigación”, aseguró, destacando que según los primeros reportes del Gabinete de seguridad, se trata de “niños, adolescentes de Chiapas que van a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur y también en Baja California Norte”.

No obstante, Sheinbaum insistió que el caso será investigado a fondo: “El esquema en el que los están contratando, pues hay que darle una investigación para ver si constituye delitos mayores”. Sobre el propietario de la embarcación, la presidenta señaló que “todavía no hay mayores datos” y que continúa la investigación.

Ayer, la Fiscalía de Sinaloa, los menores —de entre 13 y 17 años— fueron rescatados de un barco carguero que pretendía cruzar el Golfo de California con destino al puerto de Topolobampo, en Los Mochis. La embarcación se encontraba en el área de La Paz, Baja California Sur, cuando fue detectada por personal de la Secretaría de Marina.

El grupo fue puesto bajo custodia de las autoridades municipales de Ahome, Sinaloa, donde se les brindó atención médica, alimentación e hidratación.

En tanto que la directora del DIF municipal, Nancy Janeth Niebla Valdez, y la presidenta del organismo, Marissa Menéndez de Llano, señalaron a medios locales y nacionales que los jóvenes manifestaron no haber sido secuestrados ni maltratados.

Por su parte la Marina detalló en un comunicado que “en un operativo de rescate fueron auxiliadas 28 personas —27 menores de entre 14 y 17 años y una de 18— que se encontraban en una embarcación en altamar”, y que su intervención ocurrió tras detectar una situación “atípica” durante la llegada del grupo. Los jóvenes fueron trasladados al puerto de Topolobampo a bordo del buque Santa Marcela II, propiedad de la empresa Transportes Marítimos de California, que colaboró de manera gratuita en el traslado.

Sugeyry Romina Gándara

Sugeyry Romina Gándara

Romina Gándara quería ser piloto aviador, pero la miopía cambió el plan. Amante de los tacos y el café. Empezó como locutora de radio, luego reportera y fotoperiodista en Chihuahua, cubriendo nota roja y temas de seguridad. Desde 2016, vive en Ciudad de México donde se ha dedicado a la cobertura de temas de seguridad víctimas de la violencia y, actualmente, la mañanera del pueblo. Conduce el noticiero A Las Dos, junto a Blanca Juárez, por SinEmbargo al Aire.

