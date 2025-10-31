La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en La Vuelta, Sinaloa; hay 13 detenidos

Redacción/SinEmbargo

31/10/2025 - 4:45 pm

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.

Los agresores se enfrentaron a balazos con las fuerzas federales para evadir su captura; se decomisaron armas de diverso calibre y vehículos. 

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaría de Marina (Semar) capturó este viernes a 13 presuntos integrantes de la célula criminal de “Los Mayos” en el poblado La Vuelta, Sinaloa, luego de que los sujetos armados abrieran fuego contra personal naval durante un patrullaje terrestre.

"Esta acción se llevó a cabo durante un patrullaje de vigilancia terrestre cuando personal naval detectó un vehículo con personas armadas, las cuales al percatarse de su presencia los agredieron con disparos de arma de fuego, por lo que los efectivos repelieron la agresión conforme a los protocolos de actuación y en estricto apego a los derechos humanos", indicaron las autoridades en un comunicado.

Los reportes oficiales indicaron que los atacantes se resguardaron en el interior de un domicilio tras no poder evadir a las fuerzas de seguridad, lugar en el que fueron detenidos.

"Durante la revisión del inmueble fueron aseguradas ocho armas largas, cinco armas cortas, un rifle, 60 cargadores de diferentes calibres, 56 cartuchos útiles, además de tres vehículos y ocho motocicletas", detallaron las autoridades.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e integrará la carpeta de investigación correspondiente para ser procesados conforme a derecho.

De acuerdo con el comunicado conjunto emitido por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la acción fue resultado del despliegue operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las autoridades aseguraron ocho motocicletas y otros vehículos. Foto: Semar

El Gabinete de Seguridad reiteró que las instituciones federales continuarán trabajando de manera coordinada con las autoridades de Sinaloa para fortalecer la paz y la seguridad de las familias mexicanas.

