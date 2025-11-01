El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La televisora notificó a la BMV que Tricio Haro no busca tener gran influencia en la empresa, y que la operación cumple con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Grupo Televisa dio a conocer que el empresario Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa, con lo que se convierte en uno de los principales accionistas.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 30 de octubre, la televisora recalcó que el inversionista expresó que "no tiene intención de adquirir influencia significativa en la compañía".

Con el aviso enviado por Televisa a la BMV sobre la adquisición realizada por Tricio Haro, se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 110 de la Ley del Mercado de Valores.

Es importante señalar que, con la compra del 7.2 por ciento del capital social, el empresario se convierte en el quinto accionista con mayor participación en la empresa.

Eduardo Tricio es actualmente el presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, empresa especializada en la comercialización de productos lácteos, considerada como una de las de mayor presencia en el país.

Televisora desconoce causa de movimientos inusitados

Grupo Televisa informó a la BMV que no conoce las causas de los movimientos inusitados en el volumen de operación de los valores identificados con clave de cotización TLEVISA CPO, registrados el pasado 30 de octubre.

La televisora recalcó que, a excepción de la compra realizada por Eduardo Tricio, “no tiene conocimiento de que los accionistas, consejeros, directivos relevantes de la Compañía o la propia Compañía, a través del fondo de recompra, hubiesen efectuado operaciones con valores emitidos por la Compañía”.

Esta aclaración se da a petición de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.