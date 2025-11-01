El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Redacción/SinEmbargo

31/10/2025 - 7:33 pm

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

DATOS ¬ Televisa gana más, TV Azteca casi cero: así fue la publicidad oficial en 2024

Las acciones de Televisa acarician la basura. ¿Es el fin de un modelo de medios?

RADICALES ¬ Televisa reconstruye su "verdad" y omite sus años como soldado del PRI

La televisora notificó a la BMV que Tricio Haro no busca tener gran influencia en la empresa, y que la operación cumple con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Grupo Televisa dio a conocer que el empresario Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa, con lo que se convierte en uno de los principales accionistas.

En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) el 30 de octubre, la televisora recalcó que el inversionista expresó que "no tiene intención de adquirir influencia significativa en la compañía".

Con el aviso enviado por Televisa a la BMV sobre la adquisición realizada por Tricio Haro, se dio cumplimiento a lo previsto en el artículo 110 de la Ley del Mercado de Valores.

Es importante señalar que, con la compra del 7.2 por ciento del capital social, el empresario se convierte en el quinto accionista con mayor participación en la empresa.

Eduardo Tricio es actualmente el presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, empresa especializada en la comercialización de productos lácteos, considerada como una de las de mayor presencia en el país.

Televisora desconoce causa de movimientos inusitados

Grupo Televisa informó a la BMV que no conoce las causas de los movimientos inusitados en el volumen de operación de los valores identificados con clave de cotización TLEVISA CPO, registrados el pasado 30 de octubre.

La televisora recalcó que, a excepción de la compra realizada por Eduardo Tricio, “no tiene conocimiento de que los accionistas, consejeros, directivos relevantes de la Compañía o la propia Compañía, a través del fondo de recompra, hubiesen efectuado operaciones con valores emitidos por la Compañía”.

Esta aclaración se da a petición de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

"¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias? ¿Cuál es el costo para el país...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

+ Sección

Galileo

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
1

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
2

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

VIDEO ¬ _pobres nacieron y pobres morirán__ hijo de tequilero en bloqueo en Jalisco.
3

VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
4

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
5

“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
6

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
7

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

Étienne von Bertrab, docente en University College London
8

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

Sheinbaum (15)
9

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.
10

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
11

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en Navolato, Sinaloa; hay 13 detenidos

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
12

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

Reunión carney Xi Jinping
13

El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China

Por eso llama la atención que un hombre como Salinas Pliego haya elegido para exacerbar sus proclamas políticas una ocasión reveladora:su fiesta de cumpleaños.
14

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

La Presidenta Sheinbaum aseguró que ya se investiga el posible caso de explotación laboral infantil, tras el rescate de 28 menores de Chiapas en el mar.
15

Sheinbaum ordena investigar red de explotación infantil tras rescate de 28 menores

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
1

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

2

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
3

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
4

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
5

“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”

La Presidenta Sheinbaum aseguró que ya se investiga el posible caso de explotación laboral infantil, tras el rescate de 28 menores de Chiapas en el mar.
6

Sheinbaum ordena investigar red de explotación infantil tras rescate de 28 menores

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.
7

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
8

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en Navolato, Sinaloa; hay 13 detenidos

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
9

“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se ha “deschilanguizado”, dijo su directora, Marilina Barona, en entrevista con “Café y Noticias”.
10

La FILIJ se ha “deschilanguizado”; llegará a diversas sedes del país: Marilina Barona

Masacre río
11

VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Reunión carney Xi Jinping
12

El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China