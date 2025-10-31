“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”

Redacción/SinEmbargo

31/10/2025 - 5:14 pm

Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Artículos relacionados

Artículos relacionados

La FGR extradita a EU a operador financiero del CJNG, acusado de lavado de dinero

Nazario Ramírez, operador del CJNG y líder transportista de la CTM, cae en Jalisco

"El Chuacheneger", jefe de plaza del CJNG en Tabasco, es detenido por las autoridades

"El Charro", presunto líder regional del CJNG, fue detenido junto a dos de sus colaboradores en Aguascalientes.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal informó este viernes que fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Presuntamente, el sujeto detenido es considerado como "brazo derecho" de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", por lo que supuestamente estaba encargado de dirigir las operaciones de tráfico y distribución de drogas, extorsiones, secuestros, y homicidios.

Además, autoridades lograron la detención de dos presuntos colaboradores del líder criminal y aseguraron dos inmuebles que eran usados por el grupo delictivo para almacenar drogas y armas.

En una publicación realizada en la red social X, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que "El Charro", presunto líder regional del CJNG, fue detenido en el estado de Aguascalientes durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con autoridades, el señalado fue identificado como presunto líder regional de dicho grupo delictivo encargado de la distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios, por lo que es considerado como el principal generador de violencia en la entidad.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

"¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias? ¿Cuál es el costo para el país...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

+ Sección

Galileo

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
VIDEO ¬ _pobres nacieron y pobres morirán__ hijo de tequilero en bloqueo en Jalisco.
1

VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
2

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
3

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

Étienne von Bertrab, docente en University College London
4

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
5

“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
6

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Masacre río
7

VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Reunión carney Xi Jinping
8

El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
9

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

Por eso llama la atención que un hombre como Salinas Pliego haya elegido para exacerbar sus proclamas políticas una ocasión reveladora:su fiesta de cumpleaños.
10

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Sheinbaum (15)
11

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
12

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en La Vuelta, Sinaloa; hay 13 detenidos

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.
13

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

Trump promete acciones militares en tierra.
14

Abusos, amenazas y odio racial en EU no frenan el turismo mexicano. De hecho, subió

La CPAC pospuso su cumbre en México luego de que Eduardo Verástegui criticara a través de sus redes sociales al Presidente argentino, Javier Milei.
15

Cumbre ultraconservadora de Verástegui en México se cae tras pelearse con Milei en X

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
1

“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”

La Presidenta Sheinbaum aseguró que ya se investiga el posible caso de explotación laboral infantil, tras el rescate de 28 menores de Chiapas en el mar.
2

Sheinbaum ordena investigar red de explotación infantil tras rescate de 28 menores

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.
3

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
4

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en La Vuelta, Sinaloa; hay 13 detenidos

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
5

“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

La Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ) se ha “deschilanguizado”, dijo su directora, Marilina Barona, en entrevista con “Café y Noticias”.
6

La FILIJ se ha “deschilanguizado”; llegará a diversas sedes del país: Marilina Barona

Masacre río
7

VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Reunión carney Xi Jinping
8

El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China

VIDEO ¬ _pobres nacieron y pobres morirán__ hijo de tequilero en bloqueo en Jalisco.
9

VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

Trump niega que haya decidido atacar a Venezuela, como afirmaron medios de EU.
10

Trump descarta ataque a instalaciones militares venezolanas: "no es verdad", dice

Étienne von Bertrab, docente en University College London
11

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

El TEPJF revoca sanciones del INE
12

Tribunal Electoral perdona acordeones a candidatos del PJ: revoca multas del INE