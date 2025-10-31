“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”

"El Charro", presunto líder regional del CJNG, fue detenido junto a dos de sus colaboradores en Aguascalientes.

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno federal informó este viernes que fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Presuntamente, el sujeto detenido es considerado como "brazo derecho" de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", por lo que supuestamente estaba encargado de dirigir las operaciones de tráfico y distribución de drogas, extorsiones, secuestros, y homicidios.

Además, autoridades lograron la detención de dos presuntos colaboradores del líder criminal y aseguraron dos inmuebles que eran usados por el grupo delictivo para almacenar drogas y armas.

En una operación conjunta, elementos de @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FGRMexico detuvieron en Aguascalientes a Armando “N”, alias “El Charro”, jefe regional de un grupo delictivo y principal generador de violencia en la entidad, encargado de la distribución de droga, extorsión,… pic.twitter.com/baQxtFzn4H — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 31, 2025

En una publicación realizada en la red social X, el Gabinete de Seguridad dio a conocer que "El Charro", presunto líder regional del CJNG, fue detenido en el estado de Aguascalientes durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con autoridades, el señalado fue identificado como presunto líder regional de dicho grupo delictivo encargado de la distribución de droga, extorsión, secuestros y homicidios, por lo que es considerado como el principal generador de violencia en la entidad.