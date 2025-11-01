Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

La Opinión

31/10/2025 - 6:55 pm

La tradicional fiesta de muertos, que honra a los seres queridos difuntos, inspira en vida a muchos a innovar y volverse artistas de su oficio, como los panaderos: verdaderos maestros que elaboran con esmero un pan dedicado a quienes “se quedaron en el camino”.

Por Araceli Martínez Ortega

Los Ángeles, 31 de octubre (Los Ángeles).- En un afán de innovar, Arturo Aguilar y sus hijas se pusieron creativos y diseñaron nuevas presentaciones para los diferentes tipos del tradicional pan de muertos en su panadería "El Valle Oaxaqueño" en Los Ángeles.

“Para mí es muy importante innovar y darle nuevos giros a la versión original del delicioso pan de muertos oaxaqueño. Me preocupa que mi negocio vaya avanzando y que esté a la vanguardia sin descuidar el control de calidad”, dice el pequeño empresario, quien desde hace 25 años vende pan de muertos en su panadería.

En las vitrinas de "El Valle Oaxaqueño" se pueden ver los diferentes tipos de pan de muerto oaxaqueño. Desde los tradicionales espolvoreados con azúcar y ajonjolí hasta los panes de caritas y hasta algunos de gran tamaño decorados con flores; también se aprecian cajas con pequeñas conchas adornadas con imágenes de fantasmas y donas con motivos alusivos a la tradicional fiesta de los difuntos.

“Este año estamos agregando el pan de yema libre de azúcar, y estamos por comenzar a hacer pan de muertos sin gluten”, dijo.

Arturo dice que el pan de yema es el tradicional pan de muerto oaxaqueño.

“Es dulce, lleva mantequilla y anís; pero hay otro al que no le ponemos anís, y tenemos el resobado que no lleva huevo ni mantequilla, es de pura agua y manteca de puerco”, detalló.

Los ingredientes del pan de muerto, independiente del tipo, generalmente llevan harina de trigo, azúcar, mantequilla, levadura, anís y huevos.

Este año en el Valle Oaxaqueño han creado un pan de muertos gigante de 20 libras adornado con infinidad de coloridas flores.

“Generalmente lo compran para exhibición, pero si un cliente quiere un pan más grande de lo que normalmente hacemos, se lo podemos preparar”, señaló.

Arturo dice que este el primer año en que se salieron de la norma, y crearon nuevas presentaciones de pan de muerto.

“La idea no ha sido solo mía sino de mis cuatro hijas Erika, Vanessa, Melissa Clarissa y mi esposa Sofia que son pasteleras y ellas junto con los panaderos se pusieron creativas”, comentó.

Dice que este cambio en las opciones de pan de muerto que ofrecen a los clientes ha sido bienvenido.

“Ha funcionado muy bien. Hemos estado vendiendo desde principios de octubre, y ha tenido un éxito tremendo”, dijo con gusto.

Dice que estarán vendiendo pan de muerto hasta el 2 o 3 de noviembre.

“También tenemos conchas pequeñas para dárselas a los angelitos que nos vengan a visitar”

¿No ha decaído entre los oaxaqueños que viven en Los Ángeles el deseo por disfrutar del pan de muertos?

“Los oaxaqueños somos bien tradicionalistas. Oaxaca, es un estado de mucha cultura, muchas tradiciones, gastronomía y música. Aquí en Los Ángeles seguimos con esa tradición de poner el altar de muertos, donde le colocamos a nuestros difuntos todo lo que les gustaba como el pan de muertos”, agregó.

Y dice que otros estados mexicanos han adoptado la tradición de los altares y el pan de muertos, siguiendo el ejemplo de Oaxaca.

Arturo, quien en Oaxaca aprendió a ganarse la vida como panadero, dice que cuando comenzaron las redadas, la venta de pan se cayó, pero ahora ya se ha recuperado.

“De noviembre a febrero, es la mejor época del año en ventas, aunque todo el tiempo tenemos mucho trabajo”.

En cuanto a la celebración del Día de Muertos, dice que está más viva que nunca.

“Aunque la situación es difícil, no nos olvidamos de nuestros seres queridos que se nos quedaron en el camino”.

Dice que su deseo es que todos los compañeros panaderos tengan buenas ventas.

“Para mí no existe la competencia ni la envidia. Yo compito conmigo mismo, por eso estoy innovando. No puedo competir con nadie. Pido a todos que hagan sus mejores esfuerzos y les deseo que vendan mucho", subrayó.

El pan de muertos se coloca en las ofrendas y altares para los difuntos, pero los vivos lo disfrutan acompañado de un café o un chocolate caliente.

El Valle Oaxaqueño se localiza en el 1601 Vermont Ave #106, Los Angeles, CA 90006.

“Abrimos desde las 05:30 horas hasta las 22:oo horas, y los días 29, 30 y 31 de octubre cerramos hasta que el cliente deje de venir. Pero en la panadería trabajamos las 24 horas”.

La Opinión

La Opinión

