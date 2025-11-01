EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

Emilio Ramírez Cortez y su hijo Edgar Ramírez Díaz fueron arrestados tras descubrirse un arsenal escondido en compartimentos falsos de sus vehículos.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (EU), Kristi Noem, informó la detención de dos personas que intentaban contrabandear más de 500 armas de fuego y 31 mil cartuchos de munición hacia México, en lo que calificó como la mayor incautación de armas registrada en la frontera.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), los arrestados fueron identificados como Emilio Ramírez Cortez, ciudadano mexicano, y su hijo Edgar Ramírez Díaz, quienes ocultaron el arsenal detrás de paredes falsas en dos remolques de vehículos que pretendían cruzar el puerto de entrada de Laredo, Texas.

En un mensaje difundido en su cuenta oficial, Noem reconoció la labor de los agentes federales y aseguró que “estos valientes hombres y mujeres frustran los planes criminales de los malhechores todos los días”.

"El DHS arrestó a dos individuos que intentaban contrabandear más de 500 armas de fuego y 31 mil cartuchos de munición a través del puerto de entrada de Laredo en Texas, suficiente para abastecer a un pequeño ejército", publicó la Secretaria en su cuenta oficial de X.

El caso fue turnado al Departamento de Justicia de Estados Unidos, bajo la dirección de la Fiscal general Pam Bondi, para proceder con los cargos correspondientes contra los dos sospechosos, quienes enfrentarán la justicia estadounidense.

"Emilio Ramírez Cortés, ciudadano mexicano, y su hijo Edgar Ramírez Díaz ocultaron estas armas tras falsas paredes en dos remolques de vehículos que viajaban a México. Gracias al Departamento de Justicia dirigido por Pamela Bondi estos delincuentes serán procesados ​​en Estados Unidos", detalló la funcionaria.

I want the American people to know this about DHS law enforcement: these brave men and women are thwarting the criminal plans of evildoers EVERY DAY. DHS arrested two individuals smuggling over 500 firearms and 31,000 rounds of ammunition through the Laredo Port of Entry in… pic.twitter.com/KZwPbSy0nE — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) October 31, 2025

Noem destacó que, bajo el liderazgo del Presidente Donald Trump, las fuerzas del orden “están más facultadas que nunca para mantener las fronteras seguras y proteger a la nación”.