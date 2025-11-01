México y Brasil afinan nuevo tratado comercial. Sheinbaum dialoga con Lula da Silva

Sheinbaum y Lula da Silva acordaron reunirse pronto para seguir discutiendo temas de cooperación entre México y Brasil.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, conversó este viernes con el Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con el fin de discutir temas en materia económica, como el tratado comercial entre las dos naciones, y de cooperación binacional.

Durante la conversación, la mandataria federal aprovechó para agradecer a su homólogo la visita del Vicepresidente Geraldo Alckmin, quien realizó una gira de trabajo en territorio mexicano en agosto pasado.

Por su parte, el mandatario brasileño reveló que acordó con la Jefa del Ejecutivo celebrar otra reunión lo más pronto posible, además de que resaltó que actualmente se vive un "momento positivo" en las relaciones entre ambos países.

Hablamos con el presidente de Brasil, @LulaOficial, sobre la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración; acordamos continuar la cooperación entre nuestros países. También agradecí la pasada visita del vicepresidente Geraldo Alckmin a México. pic.twitter.com/jH1KQLQPzy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 31, 2025

Sheinbaum publicó un mensaje en su cuenta de X, antes Twitter, en la que informó que sostuvo una reunión con Lula da Silva, durante la cual abordaron temas como la complementariedad económica y las oportunidades de colaboración entre México y Brasil. Además, ambos acordaron continuar con la cooperación bilateral.

En su publicación, la mandataria incluyó una fotografía en la que aparece junto al Presidente brasileño durante un encuentro pasado que se llevó a cabo en Palacio Nacional.

A su vez, el Presidente brasileño detalló que durante su conversación con Sheinbaum reiteró su disposición para concluir un nuevo tratado comercial con México "para profundizar la alianza económica entre nuestros países".

Conversei hoje (31) com a Presidenta do México, @Claudiashein, para tratar de temas bilaterais e regionais. Agradeci à Presidenta a acolhida ao Vice-Presidente Geraldo Alckmin, que fez uma produtiva viagem de trabalho à Cidade do México em agosto. Reafirmei a nossa disposição… — Lula (@LulaOficial) October 31, 2025

Lula da Silva también reveló que México y Brasil podrían llegar a un acuerdo de colaboración para producir etanol, además de implementar programas sociales en el país sudamericano, similares a los que implementa el Gobierno mexicano.