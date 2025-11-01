Operativos, cierres y horarios por las celebraciones de Día de Muertos en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

31/10/2025 - 9:52 pm

Día de Muertos 2025.

Artículos relacionados

Artículos relacionados

¿Cuál pan de muerto resultó ganador de la Paneada Santa Clara?

FOTOS ¬ Miles abarrotan Mega Procesión de Catrinas 2025; así se vivió desfile en CdMx

Cuatro cosas que puedes hacer en Oaxaca durante el Día de Muertos

Las autoridades capitalinas desplegaron operativos especiales para garantizar la seguridad durante las celebraciones del Día de Muertos 2025.

Ciudad de México, 31 doctubre (SinEmbargo).- La Ciudad de México (CdMx) vivirá un fin de semana lleno de tradición, color y movilidad intensa. Este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre se realizarán tres de los eventos más esperados del Día de Muertos: la Rodada del Terror, el Gran Desfile de Día de Muertos y las visitas a panteones en todas las alcaldías.

A continuación te contamos los horarios, rutas, cierres viales y recomendaciones para que disfrutes las celebraciones sin contratiempos.

Rodada del Terror 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) implementó un operativo especial por la Rodada del Terror 2025, que inició la tarde de este viernes 31 de octubre, con actividades que continuarán hasta el domingo 2 de noviembre.

Se desplegarán 350 oficiales y nueve remolques de motocicletas (“bestias”) para vigilar el desarrollo de los recorridos, prevenir alteraciones al orden público y garantizar la seguridad vial.

Puntos de reunión más importantes:

  • Ángel de la Independencia
  • Estadio Olímpico Universitario
  • Estadio Azteca
  • Monumento Cabeza de Juárez
  • Circuito Interior (zona de tienda departamental)

Además, se prevé actividad en al menos 30 puntos de distintas alcaldías.

Horarios estimados de salida:

  • San Lorenzo Tlacoyucan (Milpa Alta): 18:30 horas
  • San Juan Ixtayopan (Tláhuac): 19:00 horas
  • Río Consulado (Venustiano Carranza): 20:00 horas

La SSC-CdMx pide a los automovilistas circular con precaución, atender indicaciones de tránsito, reducir la velocidad y ceder el paso a peatones y motociclistas.

Desfile de Día de Muertos

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 se realizará el sábado 1 de noviembre a partir de las 14:00 horas, con salida desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

El espectáculo recorrerá las avenidas Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino.

El desfile, de alrededor de ocho kilómetros, reunirá catrinas gigantes, alebrijes, calaveras monumentales y comparsas.

Dónde verlo en vivo:

  • Televisión abierta: Capital 21 y Canal 14
  • Redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CdMx (Facebook Live y YouTube)

Rutas alternas recomendadas:

  • Circuito Interior
  • Eje 1 Norte
  • Avenida Chapultepec
  • Avenida José María Izazaga
  • Fray Servando Teresa de Mier
  • Eje 1 Oriente

Las autoridades capitalinas anunciaron un posible cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) del Metro. Además de ajustes en el Metrobús en líneas 1, 3, 4 y 7.

Ante las afectaciones, compartieron como estaciones alternativas: Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

Horarios de panteones en la CdMx

Durante las celebraciones de Día de Muertos, los panteones de la Ciudad de México ampliarán sus horarios para recibir a miles de visitantes. El C5 instaló 510 cámaras de videovigilancia en 108 de los 113 cementerios para reforzar la seguridad.

Principales horarios por Alcaldía:

  • Álvaro Obregón: 8:00–16:00 horas (Tarango, Santa Fe, San Rafael, etc.)
  • Azcapotzalco: 8:00–17:00 horas
  • Benito Juárez: 8:00–17:00 horas / Panteón Xoco: 7:00–23:00 horas
  • Coyoacán: 8:00–17:00 horas
  • Cuauhtémoc: 8:00–17:00 horas
  • Cuajimalpa: 8:00–18:00 horas
  • Gustavo A. Madero: 8:00–17:00 horas
  • Iztapalapa: 8:00–15:00 horas (La Cuevita, San Nicolás Tolentino, San Lorenzo Tezonco)
  • Iztacalco: 11:00–23:00 horas
  • Magdalena Contreras: 8:00–17:00 horas
  • Miguel Hidalgo: 7:00–18:00 horas (Panteón Dolores)
  • Milpa Alta: 7:00–20:00 horas
  • Tlalpan: 8:00–19:00 horas
  • Tláhuac: 8:00 horas hasta el siguiente día
  • Venustiano Carranza: 8:00–17:00 horas
  • Xochimilco: 8:00–18:00 horas

Entre las recomendaciones, destacaron acudir temprano para evitar aglomeraciones, evitar portar veladoras encendidas fuera de las áreas designadas y respetar las indicaciones del personal de Protección Civil, así como de la Policía Auxiliar.

La SSC-CdMx exhortó a la población a planificar traslados, usar transporte público y mantener precaución ante cierres viales y alta afluencia de personas.

Redacción/SinEmbargo

Redacción/SinEmbargo

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
Diego Petersen Farah

Megaproyectos. ¿Quién se hace cargo de las consecuencias?

"¿Quién se hace responsable de las decisiones y sus consecuencias? ¿Cuál es el costo para el país...
Por Diego Petersen Farah
Leopoldo Maldonado

El autoritarismo legal o cuando la ley se usa contra las libertades

"El retroceso democrático ya no llega con un golpe súbito, se va minando de a poco, llega...
Por Leopoldo Maldonado
Jorge Javier Romero Vadillo

El humo invisible del Estado

"La alternativa está ahí, pero la inercia prohibicionista hace que los políticos sigan sin verla: una política...
Por Jorge Javier Romero Vadillo
+ Sección

Opinión en Video

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

Deshonestidad funcional
Por Muna D. Buchahin

Deshonestidad funcional

+ Sección

Galileo

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Estudio revela el impacto que pueden tener los gatos domésticos en la fauna silvestre

¿Cómo pueden afectar los gatos domésticos a la fauna silvestre? Un estudio lo revela

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
EU decomisa más de 500 armas rumbo a México.
1

EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
2

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
3

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

VIDEO ¬ _pobres nacieron y pobres morirán__ hijo de tequilero en bloqueo en Jalisco.
4

VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
5

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
6

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
7

“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

Masacre río
8

VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
9

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
10

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Reunión carney Xi Jinping
11

El mundo se reacomoda: acosado por Trump, Canadá débil, Carney busca abrazar a China

Étienne von Bertrab, docente en University College London
12

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
13

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en Navolato, Sinaloa; hay 13 detenidos

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.
14

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

Sheinbaum (15)
15

España acepta abusos en México y Sheinbaum ve gestos para descongelar la relación

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Día de Muertos 2025.
1

Operativos, cierres y horarios por las celebraciones de Día de Muertos en la CdMx

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para discutir temas en materia económica.
2

México y Brasil afinan nuevo tratado comercial. Sheinbaum dialoga con Lula da Silva

Jueces celebran fallo del TEPJF
3

#PuntosyComas ¬ El Tribunal Electoral tendrá por primera vez un presidente electo

EU decomisa más de 500 armas rumbo a México.
4

EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
5

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

6

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
7

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
8

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
9

“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”

La Presidenta Sheinbaum aseguró que ya se investiga el posible caso de explotación laboral infantil, tras el rescate de 28 menores de Chiapas en el mar.
10

Sheinbaum ordena investigar red de explotación infantil tras rescate de 28 menores

Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla investiga la supuesta fiesta privada que tuvo lugar al interior del penal de San Miguel.
11

VIDEO ¬ Internos hacen fiesta en penal en Puebla con alcohol y mujeres; SSP investiga

La Secretaría de Marina (Semar) capturó la tarde de este viernes a 13 sujetos armados en La Vuelta, Sinaloa, quienes abrieron fuego contra los agentes.
12

La Marina frustra agresión de "Los Mayos" en Navolato, Sinaloa; hay 13 detenidos