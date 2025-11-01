Operativos, cierres y horarios por las celebraciones de Día de Muertos en la CdMx

Las autoridades capitalinas desplegaron operativos especiales para garantizar la seguridad durante las celebraciones del Día de Muertos 2025.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- La Ciudad de México (CdMx) vivirá un fin de semana lleno de tradición, color y movilidad intensa. Este 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre se realizarán tres de los eventos más esperados del Día de Muertos: la Rodada del Terror, el Gran Desfile de Día de Muertos y las visitas a panteones en todas las alcaldías.



A continuación te contamos los horarios, rutas, cierres viales y recomendaciones para que disfrutes las celebraciones sin contratiempos.

Rodada del Terror 2025

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) implementó un operativo especial por la Rodada del Terror 2025, que inició la tarde de este viernes 31 de octubre, con actividades que continuarán hasta el domingo 2 de noviembre.

Se desplegarán 350 oficiales y nueve remolques de motocicletas (“bestias”) para vigilar el desarrollo de los recorridos, prevenir alteraciones al orden público y garantizar la seguridad vial.

#BoletínSSC | #OPERATIVO | #Tránsito | Con motivo de las concentraciones de motociclistas denominadas “Rodadas del Terror”, la Subsecretaría de Control de #Tránsito de la #SSC pondrá en marcha un dispositivo de seguridad y vialidad para salvaguardar la integridad física de los… pic.twitter.com/gtMpiYsfQY — SSC CDMX (@SSC_CDMX) October 31, 2025

Puntos de reunión más importantes:

Ángel de la Independencia

Estadio Olímpico Universitario

Estadio Azteca

Monumento Cabeza de Juárez

Circuito Interior (zona de tienda departamental)

Además, se prevé actividad en al menos 30 puntos de distintas alcaldías.

Horarios estimados de salida:

San Lorenzo Tlacoyucan (Milpa Alta): 18:30 horas

San Juan Ixtayopan (Tláhuac): 19:00 horas

Río Consulado (Venustiano Carranza): 20:00 horas

La SSC-CdMx pide a los automovilistas circular con precaución, atender indicaciones de tránsito, reducir la velocidad y ceder el paso a peatones y motociclistas.

Amigos tengan precaución, hay varias rodadas del Terror en la CdMx. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/iGGcRe4TZe — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 1, 2025

Desfile de Día de Muertos

El Gran Desfile de Día de Muertos 2025 se realizará el sábado 1 de noviembre a partir de las 14:00 horas, con salida desde la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec.

El espectáculo recorrerá las avenidas Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y la calle 5 de Mayo, hasta llegar al Zócalo capitalino.

El desfile, de alrededor de ocho kilómetros, reunirá catrinas gigantes, alebrijes, calaveras monumentales y comparsas.

Dónde verlo en vivo:

Televisión abierta: Capital 21 y Canal 14

Redes sociales de la Secretaría de Cultura de la CdMx (Facebook Live y YouTube)

🌼💀 La magia y la memoria se apoderan de la Ciudad de México con el Gran Desfile de Día de Muertos 2025, una celebración que transforma las calles en un espectáculo de color, música y arte en honor a quienes nos antecedieron. El recorrido comenzará en la Puerta de los Leones… pic.twitter.com/zyTgarpXGI — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) October 30, 2025

Rutas alternas recomendadas:

Circuito Interior

Eje 1 Norte

Avenida Chapultepec

Avenida José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

Las autoridades capitalinas anunciaron un posible cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) del Metro. Además de ajustes en el Metrobús en líneas 1, 3, 4 y 7.

Ante las afectaciones, compartieron como estaciones alternativas: Pino Suárez, Allende, San Juan de Letrán y Bellas Artes.

#DíaDeMuertos | En la #CDMX se llevará a cabo el Gran Desfile del Día de Muertos💀🏵, este saldrá de la Puerta de los Leones de Chapultepec hacia el #Zócalo. Consulta la #AlternativaVial 🗓 Sábado 01 de noviembre

⏰14:00 hrs. pic.twitter.com/Bp4OJlxQuZ — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) October 31, 2025

Horarios de panteones en la CdMx

Durante las celebraciones de Día de Muertos, los panteones de la Ciudad de México ampliarán sus horarios para recibir a miles de visitantes. El C5 instaló 510 cámaras de videovigilancia en 108 de los 113 cementerios para reforzar la seguridad.

Principales horarios por Alcaldía:

Álvaro Obregón: 8:00–16:00 horas (Tarango, Santa Fe, San Rafael, etc.)

Azcapotzalco: 8:00–17:00 horas

Benito Juárez: 8:00–17:00 horas / Panteón Xoco: 7:00–23:00 horas

Coyoacán: 8:00–17:00 horas

Cuauhtémoc: 8:00–17:00 horas

Cuajimalpa: 8:00–18:00 horas

Gustavo A. Madero: 8:00–17:00 horas

Iztapalapa: 8:00–15:00 horas (La Cuevita, San Nicolás Tolentino, San Lorenzo Tezonco)

Iztacalco: 11:00–23:00 horas

Magdalena Contreras: 8:00–17:00 horas

Miguel Hidalgo: 7:00–18:00 horas (Panteón Dolores)

Milpa Alta: 7:00–20:00 horas

Tlalpan: 8:00–19:00 horas

Tláhuac: 8:00 horas hasta el siguiente día

Venustiano Carranza: 8:00–17:00 horas

Xochimilco: 8:00–18:00 horas

✅ En los panteones de la #CDMX también se tiene videovigilancia por parte del #C5CDMX 👀📹

🧡🌸🕯️💀 🇲🇽 El #C5CorazónDeLaCDMX late al ritmo de las tradiciones.

Cuidamos de ti y de los tuyos para que puedas disfrutar con tranquilidad estas fechas. 🗓️👌🏻 ⚠️‼️ En caso de cualquier… pic.twitter.com/EX6gUBhihC — C5 CDMX (@C5_CDMX) November 1, 2025

Entre las recomendaciones, destacaron acudir temprano para evitar aglomeraciones, evitar portar veladoras encendidas fuera de las áreas designadas y respetar las indicaciones del personal de Protección Civil, así como de la Policía Auxiliar.

La SSC-CdMx exhortó a la población a planificar traslados, usar transporte público y mantener precaución ante cierres viales y alta afluencia de personas.