“El SS”, presunto líder de los Beltrán Leyva, cae junto a su escolta en Tijuana: SSPC

Según la SSPC, Saúl “N”, presunto líder de una célula vinculada al Cártel de los Beltrán Leyva, operaba como responsable del trasiego de droga a través de la frontera México–EU.

Ciudad de México, 31 de octubre (SinEmbargo).- Autoridades federales detuvieron en Tijuana, Baja California, a Saúl "N", alias "El SS", señalado como presunto líder de una célula del Cártel de los Beltrán Leyva, informó este viernes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La dependencia informó en un comunicado que durante el operativo también fue detenido otro sujeto identificado como el jefe de escoltas de "El SS".

De acuerdo con la SSPC, Saúl "N" es el encargado de dirigir las operaciones para el trasiego de droga a través de la frontera entre México y Estados Unidos.

Resultado de trabajos de inteligencia, elementos de @Defensamx1, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, detuvieron en Tijuana, Baja California, a Saúl “N”, alias “SS”, jefe de una célula delictiva de “Los Beltrán Leyva”, a quien se le relaciona con el trasiego de droga… pic.twitter.com/rWDHZ4U20e — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 31, 2025

Gracias a las labores de investigación realizadas por las autoridades se logró identificar el domicilio en el que se ocultaba Saúl "N", ubicado en la ciudad de Tijuana, Baja California, por lo que se reforzaron los operativos en la zona.

Como resultado de estas acciones, agentes de seguridad lograron identificar al supuesto líder del Cártel de los Beltrán Leyva, por lo que tras confirmar su identidad fue detenido junto a otro hombre que lo escoltaba.

Además, los uniformados aseguraron varias armas de fuego, dosis de droga, teléfonos celulares y el inmueble donde se resguardaban los supuestos criminales.

En #BajaCalifornia, detienen al líder de una célula delictiva vinculada al trasiego de droga. https://t.co/Szqv7MaXCz pic.twitter.com/VZtlBkEMjt — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 31, 2025

Tras ser detenidos, los sujetos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, para que se defina su situación legal y se continúe con las indagatorias.

En el operativo que llevó a la detención de Saúl "N", presunto líder del Cártel de los Beltrán Leyva, participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y SSPC.