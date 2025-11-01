Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad se confunde con la narrativa más explosiva".

Alejandro De la Garza

01/11/2025 - 12:02 am

Nuestra fragilidad informativa.
"Bastó la insinuación para que se convirtiera en 'hecho' en la mente de miles… en un ecosistema donde la primicia vale más que la certeza". Foto: Especial

El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad se confunde con la narrativa más explosiva. Tres episodios recientes ilustran nuestra problemática fragilidad informativa: la rápida difusión de un supuesto atentado contra Omar García Harfuch, la confusión en torno a la aprehensión del teatral Simón Levy en Lisboa, y el debate en torno a si difundir las tóxicas ocurrencias de Ricardo Salinas Pliego equivale a socializar ideas de extrema derecha. Aunque distintos, estos hechos dejan ver la vulnerabilidad de nuestro ecosistema de medios.

Desde su columna de El Universal, Raymundo Riva Palacio encendió el rumor sobre un supuesto atentado contra el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en una residencia de Polanco. Columnas de opinión, cuentas en redes sociales y portales digitales lo reprodujeron sin verificación. Bastó la insinuación para que se convirtiera en “hecho” en la mente de miles. Omar García Harfush desmintió todo en rueda de prensa y, aun así, algunos insistieron: “Se le veía nervioso”, “No quieren que sepamos”. La apuesta se repite: en un ecosistema donde la primicia vale más que la certeza, la verificación “es un árbol que da moras”. El resultado erosiona la confianza en los medios y alimenta la percepción de que todo es posible, incluso lo que nunca ocurrió. Esa era la intención.

El caso del personaje Simón Levy Dabbah es el teatral ejemplo de cómo la información fragmentada y contradictoria se convierte en espectáculo. Autoridades mexicanas y portuguesas informaron primero de su detención en Lisboa; Levy, por su parte, y como acostumbra, no tardó en acudir a las redes sociales y a las entrevistas a modo para negar los hechos y advertir que había sufrido un atentado con arma de fuego, del cual de milagro su equipo de seguridad lo había salvado. Aseguró estar en Washington.

Los medios, ante la urgencia, en lugar de construir una cronología clara y contrastar documentos, se limitaron a reproducir ambas versiones como si fueran equivalentes. Y del atentado, nada. Pero los usuarios de redes sociales se encargaron de identificar el lugar desde el cual Levy transmitía: el Hotel Myriad, en Lisboa, reconocible por la decoración interior de su restaurante y por un inconfundible piano rojo que aparece en las imágenes de sus entrevistas.

Al día siguiente, otra vez desde “La mañanera” presidencial se reiteró la información de Interpol y se mostró el documento oficial de la aprehensión de Levy, añadiendo ahora que había sido liberado con restricciones en tanto se recibe el pedido de extradición. Incluso uno de los abogados que lo asedia voló hasta Portugal para probar las mentiras de Levy. A la hora en que el alacrán escribe esta nota la representación continúa, la actuación del personaje se prolonga y aún alerta sobre más sorpresas. En este caso, el periodismo, que debería ordenar el caos, terminó ampliándolo o inmerso en él, tal y como quería el personaje —sospecha el venenoso—, para debilitar la credibilidad institucional. Lo logró.

El tercer episodio, la discusión sobre si es útil discutir en medios las ocurrencias tóxicas de Salinas Pliego, abre un dilema ético mayor. ¿Debe un medio difundir las declaraciones de un empresario que con enorme poder económico y mediático utiliza sus plataformas para promover discursos propios de la extrema derecha? La escritora ayuujk Yásnaya Aguilar ha sostenido desde su columna de El País que debatir esas ideas sólo las amplifica, porque al darles visibilidad se les normaliza.

La lingüista añade que los discursos de la extrema derecha funcionan por contagio mediático, y aun cuando sean absurdos, su visibilidad los vuelve familiares, lo que reduce la resistencia social frente a ellos y permite que esas ideas contaminen el discurso político amplio. Esta amplificación convierte voces marginales en interlocutores legítimos, lamenta, lo que distorsiona el debate público y puede “barnizar” posiciones conservadoras con una apariencia de sensatez.

A su vez, la también reconocida lingüista Violeta Vázquez Rojas añade desde su columna en Milenio que el argumento de no regalarle foros a ideas que no queremos que crezcan en la opinión pública es de sentido común, pues así no contribuimos a su diseminación. Pero añade “las ideas extravagantes de la derecha radical —y su estilo: el insulto, la calumnia, la denostación abierta, tan indignos del debate público—, así como las de la derecha tradicional, tienen sus propios foros para difundirse, entre ellos canales enteros de televisión, sus propias y potentes —aunque inorgánicas— redes sociales y la mayoría de las columnas de opinión de los grandes diarios”.

En pocas palabras, al final no importa si no reproducimos esas ideas en las conferencias matutinas, las redes sociales, los medios públicos, los sitios de periodismo independiente o las pequeñas empresas del ecosistema que aún sirve de contrapeso a los grandes medios corporativos, audiovisuales y escritos. Y no importa porque ellos tienen suficiente capacidad para reproducirlas.

La discusión es amplia y, como señala Vázquez Rojas, “la razón no está completamente de un lado, ni está totalmente ausente del otro”, pero también es cierto que el silencio puede convertirse en complicidad. El reto para los medios no es callar, sino contextualizar, desmontar narrativas, exhibir intereses y ofrecer a la audiencia las herramientas para comprender el trasfondo.

¿Qué hacer frente a al panorama que exponen estos casos?, medita el alacrán. México necesita medios que sean espacios de verificación, contexto y pluralidad, no cámaras de eco o cajas de resonancia. Primero, hay que fortalecer la verificación: los medios requieren equipos especializados que contrasten datos, documenten cronologías y distingan hechos de rumores. Segundo, transparentar procesos editoriales: explicar qué se sabe, qué falta por confirmar y cómo se corrigen errores fortalece la credibilidad. Tercero, diversificar voces: dar espacio a perspectivas críticas, académicas y ciudadanas permite contrarrestar la hegemonía de actores con poder económico o político. Y hay que empezar ya, porque si hoy se ve difícil mañana estará peor, filosofa el alacrán.

@Aladelagarza

Alejandro De la Garza

Alejandro De la Garza

Alejandro de la Garza. Periodista cultural, crítico literario y escritor. Autor del libro Espejo de agua. Ensayos de literatura mexicana (Cal y Arena, 2011). Desde los años ochenta ha escrito ensayos de crítica literaria y cultural en revistas (La Cultura en México, Nexos, Replicante) y en los suplementos culturales de los principales diarios (La Jornada, El Nacional, El Universal, Milenio, La Razón). En el suplemento El Cultural de La Razón publicó durante seis años la columna semanal de crítica cultural “El sino del escorpión”. A partir de mayo de 2021 esta columna es publicada por Sinembargo.mx

Lo dice el reportero

+ Sección

Opinión

Susan Crowley

Paisajes de esperanza y muerte

"En estos días su pensamiento cobra aún más sentido ante la imagen de un paisaje atroz que...
Por Susan Crowley
Alejandro De la Garza

Nuestra fragilidad informativa

"El sino del escorpión recorre de puntillas la conversación pública en México, campo minado donde la verdad...
Por Alejandro De la Garza
Ernesto Hernández Norzagaray

Sin política agraria y símbolos desgastados

"El segundo piso de la llamada Cuarta Transformación sostiene el discurso simbólico, sin embargo, lo cierto es...
Por Ernesto Hernández Norzagaray
Francisco Ortiz Pinchetti

¿Primero los pobres? ¿Y los campesinos?

“La consigna de 'Primero los pobres', emblemática del obradorismo, se invierte para proteger la estabilidad de los...
Por Francisco Ortiz Pinchetti
+ Sección

Opinión en Video

El país de la bebida oscura
Por Alejandro Calvillo

El país de la bebida oscura

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego
Por Héctor Alejandro Quintanar

Crónica (no tan) ficticia de la fiesta de cumpleaños de Salinas Pliego

Donald Trump, el presunto asesino
Por Pedro Mellado Rodríguez

Donald Trump, el presunto asesino

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo
Por Juan Carlos Monedero

EU, Star Wars, el Imperio Galáctico y los de abajo

Zedillo: la democracia es totalitarismo
Por Fabrizio Mejía Madrid

Zedillo: la democracia es totalitarismo

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei
Por Mario Campa

Seis repercusiones del rescate estadounidense a Milei

¿Qué es lo que nos hace humanos?
Por Óscar de la Borbolla

¿Qué es lo que nos hace humanos?

Las lágrimas de Salinas Pliego
Por Álvaro Delgado Gómez

Las lágrimas de Salinas Pliego

Hipocresía como doctrina
Por Ana Lilia Pérez

Hipocresía como doctrina

Cómo responderle a Salinas Pliego
Por Alejandro Páez Varela

Cómo responderle a Salinas Pliego

+ Sección

Galileo

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

Investigaciones revelaron que las desalinizadoras y potabilizadoras reducen hasta el 99 por ciento de los microplásticos, aunque la eliminación no es total.

Potabilizadoras no eliminan los microplásticos por completo, revela investigación

Un equipo científico internacional apunta que la longevidad delas ballenas podría deberse a una mayor capacidad para reparar mutaciones en el ADN.

La ballena boreal, que vive 200 años, podría ser clave para extender la vida humana

Científicos desarrollaron un nanofármaco que llega directamente a las células cancerosas y elimina tumores sin afectar los tejidos sanos; se prueba en ratones.

Científicos rediseñan un fármaco para enfrentar la leucemia sin dañar tejidos sanos

Perros con pelaje azul son avistados en zona de Chernóbil y desatan especulaciones

Uno de los satélites Copernicus Sentinel-2 captó una imagen del ojo del huracán "Melissa" unas horas antes de que tocara tierra en la costa sur de Jamaica.

Satélite capta impactante FOTO del ojo del huracán "Melissa" antes de azotar Jamaica

El síndrome del intestino irritable (SII) afecta a millones de personas en todo el mundo, causando dolor abdominal, inflamación y cambios en la digestión.

Un estudio descubre cuál es a dieta ideal contra el síndrome del intestino irritable

Un trabajo de la Universidad de Yale analiza por qué las y los menores pueden desarrollar ansiedad y apego cuando su mamá o papá no satisfacen sus necesidades.

Investigadores prueban que falta de cuidado materno temprano genera ansiedad y apego

Hoy, las playas se han convertido en un mosaico cromático, donde las partículas de plástico de distintos tonos resaltan sobre el color de la arena.

¿Qué pasa si los microplásticos no llegan al océano? Toneladas se acumulan en tierra

Una investigación coordinada por el Cáncer Center Clínica Universidad de Navarra (CCUN) desarrolló un método que detecta cáncer de pulmón en muestras de sangre.

Una investigación identifica marcadores en sangre para detectar el cáncer de pulmón

Las más leídas en SinEmbargo

Ver sección
Las más leídas
Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
1

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

Lenia Batres en el pleno de la SCJN.
2

La Suprema Corte revoca amparo de Piña; Minera deberá pagar adeudo de 2 mil 868 mdp

La FGE de Veracruz emite ficha contra influencer acusado de secuestrar a "Doña Lety".
3

FGE de Veracruz ofrece 350 mil pesos por influencer acusado de secuestrar a Doña Lety

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
4

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó que agricultores de diversas entidades mantienen bloqueos en diversos puntos carreteros.
5

Agricultores de Michoacán y Guanajuato extienden bloqueo; exigen subir precio al maíz

VIDEO ¬ _pobres nacieron y pobres morirán__ hijo de tequilero en bloqueo en Jalisco.
6

VIDEO ¬ Hijo de tequilero insulta a campesinos de Jalisco; su padre se deslinda

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
7

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
8

“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”

EU decomisa más de 500 armas rumbo a México.
9

EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para discutir temas en materia económica.
10

México y Brasil afinan nuevo tratado comercial. Sheinbaum dialoga con Lula da Silva

Claudia Sheinbaum pide humildad en la 4T.
11

“No soy su mamá para llamar la atención”: Sheinbaum; critica soberbia de morenistas

La SSPC detuvo en Tijuana, Baja California, a Saúl "N", alias "El SS", señalado como presunto líder de una célula del Cártel de los Beltrán Leyva.
12

“El SS”, presunto líder de los Beltrán Leyva, cae junto a su escolta en Tijuana: SSPC

La Interpol confirmó a México por escrito que Simón Levy, exfuncionario federal y capitalino, fue arrestado en Portugal, tal y como lo anunció la FGJ-CdMx.
13

ENTREVISTA ¬ Los abogados que exhibieron a Simón Levy en Portugal piden ponerle alto

Étienne von Bertrab, docente en University College London
14

Docente analiza la mentira desde la silla que utilizó Simón Levy para dar entrevistas

Masacre río
15

VIDEOS ¬ Tortura, ejecuciones, crueldad: la masacre de Río empieza a arrojar detalles

Destacadas

Ver sección
Destacadas
Varios grupos de campesinos lanzaron este lunes un Paro Nacional Agropecuario para exigir el aumento de los precios de garantía de varios del maíz; la Sader anunció aumentos y créditos para el sector.
1

Líderes del PRI y PAN y hasta sobras del PRD se asoman a las protestas campesinas

Desde pequeños nos enseñan a cubrirnos la boca al toser y a disculparnos luego de un estornudo, lo que generó un efecto no deseado: suprimir estos reflejos.
2

¿Evitas toser o estornudar? ¡Cuidado! Podrías afectar tu salud sin darte cuenta

La SSPC detuvo en Tijuana, Baja California, a Saúl "N", alias "El SS", señalado como presunto líder de una célula del Cártel de los Beltrán Leyva.
3

“El SS”, presunto líder de los Beltrán Leyva, cae junto a su escolta en Tijuana: SSPC

Día de Muertos 2025.
4

Operativos, cierres y horarios por las celebraciones de Día de Muertos en la CdMx

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, para discutir temas en materia económica.
5

México y Brasil afinan nuevo tratado comercial. Sheinbaum dialoga con Lula da Silva

Jueces celebran fallo del TEPJF
6

#PuntosyComas ¬ El Tribunal Electoral tendrá por primera vez un presidente electo

EU decomisa más de 500 armas rumbo a México.
7

EU detiene a padre e hijo con más de 500 armas que pretendían cruzar hacia México

Televisa dio a conocer que Eduardo Tricio Haro, presidente del Consejo de Administración de Lala, adquirió el 7.2 por ciento del capital social de la empresa.
8

El presidente de Grupo Lala compra 7.2 % de Televisa y se vuelve accionista principal

9

Oaxaqueño en Los Ángeles reinventa pan de muerto en homenaje a sus raíces y hace arte

Luego de que Morrissey anunció que canceló de nuevo sus conciertos en CdMx y Guadalajara, las redes sociales se inundaron con memes para burlarse.
10

Morrissey cancela concierto en México otra vez... y los MEMES se salen de control

La Cámara de Diputados aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de Ingresos 2026 en lo particular, mismo que contempla un presupuesto de 10.1 billones de pesos.
11

Diputados conservaron el privilegio de sesionar en línea. ¿El ganador? Salinas Pliego

Fuerzas federales detuvieron en Aguascalientes a Armando "N", alias "El Charro", presunto jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
12

“El Charro”, líder del CJNG en Aguascalientes, es capturado; lo ligan a “El Mencho”