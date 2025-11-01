Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex y la CFE, fallece a los 81 años

Redacción/SinEmbargo

01/11/2025 - 8:04 am

Francisco Rojas Gutiérrez, exdirector de Pemex con Salinas, fallece a los 81 años

Rojas Gutiérrez fue militante del PRI desde la década de 1960, y ocupó cargos relevantes en ese partido y en el Gobierno federal.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Francisco Rojas Gutiérrez, militante histórico del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exdirector tanto de Petróleos Mexicanos (Pemex) como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), murió ayer a los 81 años de edad.

"En Petróleos Mexicanos lamentamos con profundo dolor el sensible fallecimiento de Francisco Rojas Gutiérrez Director General de Pemex (1987-1994). Extendemos nuestra solidaridad y pronta resignación a familiares y amigos por esta lamentable pérdida. Descanse en paz", expresó Pemex en X, antes Twitter.

Rojas Gutiérrez nació el 15 de septiembre de 1944 en la Ciudad de México. Destaca haber sido director general de Pemex entre 1987 y 1994, durante el último año del sexenio de Miguel de la Madrird y la Administración de Carlos Salinas de Gortari.

Posteriormente, fue director general de la Comisión Federal de Electricidad en la Administración de Enrique Peña Nieto, un cargo que dejó el 4 de febrero de 2014.

En este puesto, estuvo a cargo de la supervisión de la operación de la red eléctrica nacional durante momentos clave para el país, en una etapa en la que el debate sobre la reforma energética empezaba a ganar fuerza en el ámbito político.

Militante del PRI desde la década de 1960 y egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, ocupó cargos relevantes en ese partido y en el Gobierno federal.

“México perdió a un gran político y hombre de bien. Amó profundamente a la Patria y siempre fue leal a sus principios y convicciones”, señaló el coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. en la red social X.

