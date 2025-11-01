"A ti, ¿quién te espera?", el bello cortometraje protagonizado por un xoloitzcuintle

El cortometraje celebra la tradición de Día de Muertos y el vinculo de amistad, compañía y fidelidad que trasciende la vida y la muerte entre Jorge y su xoloitzcuintle.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- "A ti, ¿quién te espera?" es un cortometraje animado, hecho cuadro por cuadro con más de 2 mil 500 ilustraciones pintadas a mano que forma parte de la campaña del mismo nombre de Cerveza Victoria que busca resaltar y celebrar la tradición del Día de Muertos a través de la lealtad, el amor y agradecimiento de la relación entre Jorge y su xoloitzcuintle, Rogelio.

¿De qué trata?

El cortometraje narra la historia de Jorge, un tendero que se encuentra a un xoloitzcuintle, al que termina adoptando y llamando Rogelio, ese encuentro cambia el destino de ambos. El vínculo entre Jorge y Rogelio se fortalece con el paso del tiempo, construyen una amistad fuerte que se transforma en un lazo silencioso de compañía y fidelidad que trasciende la vida y la muerte.

Arte y emoción

Este corto animado se realizó con más de 2 mil 500 escenas pintadas a mano que resaltan los colores, símbolos y trazos de la cultura mexicana. Además de incluir escenas que forman parte del día a día de los mexicanos como los mercados, a lo que se suma la importante labor que hacen los tenderos. El proyecto reúne así arte y emoción, destaca el esfuerzo realizado por los ilustradores, diseñadores y todas las personas que estuvieron en la realización de éste.

¿Dónde ver el cortometraje?

El cortometraje tuvo una proyección especial al aire libre, en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), y ahora es posible disfrutarlo en el canal de YouTube de Victoria México, dónde tiene ya más de 18 millones de reproducciones. Aquí te lo dejamos:

Presentación de "A ti, ¿quién te espera?"

Gabriel Díaz, director de Cerveza Victoria, compartió que han tenido una reacción increíble con esta campaña, destacó que a lo largo de diez años, Cerveza Victoria ha contado diferentes historias resaltando la tradición del Día de Muertos. "Cuando pensamos en la celebración de Día de Muertos viene todo este contexto cultural pero me parece que lo más importante es que tiene un nivel emocional porque al final todos conectamos con las historias con las que crecimos en nuestras casas, con nuestras familias, amigos, con nuestros seres más queridos", dijo.

Alfonso Herrera participa con su voz, se dijo emocionado por formar parte del proyecto. "Hicimos algunas intervenciones muy sutiles porque también creo que es una historia tan potente que la misma historia, la misma animación te va a llevar. A mí lo que me encanta de Jorge es que es casi casi como un superhéroe sin capa, es una persona con la cual podemos conectar fácilmente en la calle, pero eso lo hacen más especial", dijo Herrera.