Empleado del Crematorio Plenitud muere en la cárcel tras complicaciones de salud

El extrabajador presentó malestarcausado por una afección pulmonar, por lo que fue trasladado al Hospital General de Ciudad Juárez.

Ciudad de México, 1 de noviembre (Sinembargo).- Un empleado del Crematorio Plenitud en Ciudad Juárez, Chihuahua, identificado como Facundo Teófilo, falleció. El hombre se encontraba recluido en el Centro de Reinserción Social número 3, sitio en el que también permanece preso el dueño del establecimiento tras el hallazgo de más de 380 cuerpos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó ayer que la muerte del hombre ocurrió el jueves 30 de octubre a causa de complicaciones derivadas a una enfermedad pulmonar crónica que padecía.

Según la dependencia, ese mismo día el extrabajador había sido atentido por personal médico del sistema penitenciario a causa de que presentó malestares debido a su padecimiento; no obstante, debido a complicaciones, tuvo que ser trasladado al Hospital General de Ciudad Juárez.

El pasado 4 de julio, Facundo Teófilo y José Luis, este último, dueño del Crematorio Plenitud, fueron vinculados a proceso por los delitos de inhumación y exhumación de restos humanos.

La Fiscalía General del estado (FGE) de Chihuahua confirmó en junio el hallazgo de al menos 383 cuerpos en un crematorio ubicado en el municipio de Ciudad Juárez, mismos que habrían sido apilados en el inmueble por la empresa a cargo del servicio, en vez de ser procesados y entregados a sus respectivos familiares.

El Fiscal General de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, explicó que el negocio, ubicado en la calle Chihuahua, entre avenida Granjas y Tapachula, en la colonia Granjas Polo Gamboa, incurrió en fraude, ya que funerarias acudían a éste lugar para llevar a cabo las cremaciones de cuerpos que previamente habían embalsamado; sin embargo, simplemente almacenaban los restos y entregaban supuestas cenizas a los familiares.

Según el funcionario, los cuerpos, que datarían de 2020 a la fecha, fueron encontrados apilados, cual si fueran costales, en un hecho que calificó como "negligencia criminal" por parte de quienes administraban el crematorio.