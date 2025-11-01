VIDEO ¬ Policías y motociclistas se enfrentan en Rodada del Terror; remiten 511 motos

La grabación difundida en redes sociales muestra la riña entre motociclistas y policías capitalinos durante la “Rodada del Terror 2025”.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CdMx) informó este sábado que como resultado del operativo implementado con motivo de la "Rodada del Terror 2025", más de 500 motocicletas fueron remitidas a distintos corralones, mientras que un sujeto fue detenido por agredir a uniformados.

Durante el evento se registró un conato de riña entre policías capitalinos y motociclistas, el cual quedó captado en un video que circula en redes sociales.

Como cada año, centenares de motociclistas enmascarados y disfrazados se reunieron la noche del viernes 31 de octubre para recorrer las principales calles y celebrar la noche de Halloween. Sin embargo, algunos asistentes aprovecharon la ocasión para cometer infracciones, como exceder el límite de velocidad, conducir sin casco, consumir bebidas alcohólicas o alterar el orden público.

#BoletínSSC | #DispositivoVial l Con la finalidad de salvaguardar la integridad física de los participantes a la “Mega #RodadaDelTerror 2025”, llevada a cabo la noche de este viernes en las distintas alcaldías, uniformados de la #SSC, desplegaron el dispositivo de vigilancia y… pic.twitter.com/BYOOuuuVqu — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 1, 2025

Policías de la SSC-CdMx implementaron un operativo especial en distintas alcaldías de la capital con el fin de resguardar la integridad de las y los participantes, así como para prevenir delitos, accidentes o disturbios.

En un comunicado, la dependencia capitalina informó que, durante el evento, los uniformados remitieron al corralón un total de 511 motocicletas, atendieron un conato de riña y realizaron la detención de un sujeto.

De acuerdo con las autoridades, 485 motos fueron aseguradas debido a que sus conductores fueron captados realizando maniobras peligrosas o cometiendo otras infracciones de tránsito.

Por otra parte, uniformados se vieron involucrados en una riña cuando atendieron el reporte de un grupo de motociclistas que circulaban sin casco y realizaban arrancones sobre las avenidas Congreso de la Unión y Fray Servando Teresa de Mier, en la Alcaldía Venustiano Carranza. El hecho fue registrado en video y difundido en redes sociales.

Se armó tremenda pelea en operativo contra rodadas en Fray Servando y Congreso de la Unión.#CDMX pic.twitter.com/R8F6APFt1x — Bloque Sur CDMX (@BloqueSurCDMX) November 1, 2025

Tras contener el altercado, los uniformados remitieron 25 motocicletas más a un depósito vehicular de la zona.

Además, un motociclista fue detenido por agredir a un policía que intentaba remitir su moto al corralón, luego de que fuera captado conduciendo sin casco. El incidente ocurrió en Paseo de la Reforma e Ignacio Ramírez, en la Alcaldía Cuauhtémoc.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público (MP), mientras que el agente agredido fue trasladado por paramédicos a un hospital para recibir atención médica.