Anthony “N” y Pablo “N”, buscados por conspiración criminal en EU, caen en la CdMx

Redacción/SinEmbargo

01/11/2025 - 5:13 pm

Capturan en CdMx a dos fugitivos de EU.

La detención se realizó en las alcaldías Cuauhtémoc y Magdalena Contreras, donde ambos sujetos residían.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- Dos ciudadanos estadounidenses que eran buscados por delitos de conspiración criminal y vínculos con organizaciones corruptas fueron detenidos este sábado en la Ciudad de México (CdMx) en operativos realizados por autoridades federales en distintas alcaldías de la capital.

Los arrestados, identificados como AnthonyN” y PabloN”, contaban con órdenes de aprehensión vigentes emitidas por autoridades del estado de Pennsylvania, Estados Unidos (EU). Su captura se logró gracias a un intercambio de información entre dependencias mexicanas y estadounidenses.

Anthony “N” fue localizado en la Alcaldía Cuauhtémoc, donde elementos de seguridad realizaron recorridos de vigilancia que permitieron identificarlo y confirmar su identidad. En paralelo, Pablo “N” fue ubicado en un domicilio en Magdalena Contreras, donde también fue detenido.

Ambos fueron presentados ante el Instituto Nacional de Migración (INM), que dará seguimiento a los protocolos de deportación conforme a los acuerdos de cooperación internacional.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y el INM.

Las autoridades mexicanas destacaron que estas acciones forman parte del compromiso de colaborar con instancias internacionales para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad transfronteriza.

