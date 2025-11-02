Israel confirma error de Hamás en entrega de cuerpos; Gaza sufre nuevos ataques

El Gobierno israelí decidió mantener la tregua con Hamás pese a que los cuerpos entregados no correspondían a los rehenes capturados en 2023.

Ciudad de México, 1 de noviembre (SinEmbargo).- El ejército de Israel confirmó este sábado que los tres cuerpos entregados el viernes por Hamás a través del Comité Internacional de la Cruz Roja no pertenecen a rehenes israelíes capturados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, tras un análisis forense realizado en Tel Aviv. Aunque el error generó tensiones entre ambas partes, el Gobierno israelí decidió no considerar el hecho como una violación del alto al fuego, vigente desde el 11 de octubre.

La tregua, mediada por Estados Unidos, se ha visto marcada por nuevos bombardeos israelíes en Gaza que han dejado más de un centenar de muertos, intercambios de cadáveres y un creciente malestar dentro del propio ejército israelí por un caso de abusos que provocó la destitución de la Jefa de la Fiscalía Militar.

El Instituto Nacional de Medicina Forense de Abu Kabir concluyó que los restos entregados “no pertenecen a rehenes israelíes”. Fuentes militares explicaron que Israel ya había sido advertido de que Hamás no podía confirmar la identidad de los cuerpos, por lo que la entrega no será tratada como una ruptura del acuerdo.

Hamás, por su parte, aseguró que había ofrecido entregar muestras previas de los restos para su análisis, pero que Israel rechazó esa opción y exigió los cuerpos completos. El grupo afirmó que los entregó finalmente “para evitar cualquier tipo de reclamación enemiga”.

Intercambios y tensiones bajo la tregua

Desde la entrada en vigor del alto al fuego, Hamás ha devuelto 17 de los 28 cuerpos de rehenes fallecidos que aceptó entregar, además de liberar a 20 cautivos con vida. Israel, en reciprocidad, ha liberado a cerca de 2,000 presos palestinos y ha devuelto 225 cadáveres de gazatíes, muchos de ellos con signos de tortura o quemaduras, según denuncias del Ministerio de Salud de Gaza.

Pese al acuerdo, Israel bombardeó Gaza en dos ocasiones en represalia por disparos que mataron a tres de sus soldados. Los ataques del 19 de octubre dejaron al menos 45 muertos, mientras que los del martes pasado causaron 104 fallecidos, de acuerdo con fuentes palestinas. Hamás negó haber efectuado los disparos y acusó a Israel de romper la tregua con sus represalias.

En paralelo a la tensión con Gaza, el Ministro de Defensa, Israel Katz, anunció la destitución de la Jefa de la Fiscalía Militar, Yifat Tomer Yerushalmi, por su presunta implicación en la filtración de un video que mostraba a soldados violando a un preso palestino en una cárcel israelí. Katz aseguró que la funcionaria “no volverá a ocupar su cargo” y prometió justicia “contra cualquiera que actúe en contra de los soldados del ejército de Israel”.

